The Times: Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга

Tекст: Елизавета Шишкова

Отмечается, что эти женщины были втянуты в судебные процессы на фоне скандалов с проводимыми Берлускони вечеринками.

Многие из них получали ежемесячные жалования в размере 2,5 тыс. евро в качестве компенсации ущерба их репутации. Ранее Reuters сообщало, что семья политика прекратила эти выплаты, передает «Газета.ru».

О вечеринках «бунга-бунга» на вилле Берлускони стало известно в 2010 году. Тогда политик сам позвонил в полицию и попросил освободить малолетнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг, задержанную за кражу дорогого браслета Берлускони заявил, что 17-летняя девушка является племянницей президента Египта Хосни Мубарака.

Скандал разгорелся в начале 2011 года. Следствие утверждало, что женщины на вилле премьера были проститутками, а некоторые – несовершеннолетними. Берлускони якобы платил им за молчание о связи с ним.

Сам Берлускони заявлял, что «бунга-бунга» – это просто «изысканные ужины».

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни 12 июня. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.