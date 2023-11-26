В Госдуме призвали наполнить смыслами День матери

«Дню матери уже достаточно много лет, он отмечается с 1998 года. Скорее, День отца у нас праздник молодой, потому что ему-то как раз буквально пару лет», – приводит ее слова Pablico.

Буцкая подчеркнула, что День матери отличается от 8 марта. «Здесь сделан особый акцент на роли женщины как матери. Если уж совсем говорить языком чиновника, очень важно подчеркнуть, что при всех прочих разных условиях женщина – это мама. Только женщина может ребенка родить, только женщина может ребенка вскормить грудью; мужчина этого сделать никак не может. Поэтому и День мамы – это день с акцентом на особую роль женщины», – пояснила депутат.

«Это праздник, конечно, повод позвонить маме, приехать к маме. Вообще у нас каждый день должен быть днем матери, чем старше становимся мы и чем старше становится наша мама, тем более для мам это важно. Нам кажется, что друзья не поймут, работодатель не согласится, а вот мама все поймет и простит. И поэтому у нас сначала весь мир, а потом заезжаем к маме. А надо наоборот», – добавила Буцкая.

Она рассказала, что в последние годы все больше общается с детьми в школах и каждый раз им говорю: в воскресенье День мамы.

«Пожалуйста, ребята, продумайте, как вы встретите этот день, что вы сделаете для мамы такого, что она с утра проснется и скажет: ах!.. И я вижу, что детям это становится интересно, им хочется радовать родителей. И мы этим праздником даем детям такую возможность», – заключила Буцкая.