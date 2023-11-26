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Во Франции вспыхнули беспорядки из-за смерти подростка
Во французском городе Роман-Сюр-Изер начались беспорядки после гибели подростка в результате поножовщины во время праздника. Полиция задержала 20 человек, трое из которых получили травмы, сообщила радиостанция France Bleu.
По данным телеканала BFMTV, в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке Франции в результате поножовщины скончался подросток, передает РИА «Новости».
«Крайне правые активисты… по оценкам, от 50 до 100 человек… вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер», – сообщила радиостанция.
Некоторые из протестующих переворачивали мусорки и поджигали контейнеры. Правоохранители задержали двадцать человек, трое получили легкие травмы. Бунтующие требовали правосудия для погибшего подростка, они бросали в правоохранителей камни и петарды.