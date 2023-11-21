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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    52 комментария
    21 ноября 2023, 14:45

    Путин предложил Рахмону обсудить проблемы безопасности

    Путин заявил Рахмону о важности обсуждения проблем безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону о важности обсуждения проблемы безопасности перед саммитом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Путин подчеркнул, что вопрос безопасности в регионе будет обсуждаться особенно в преддверии саммита ОДКБ в Минске. В частности, будет подниматься вопрос о ситуации вокруг Афганистана, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что в Душанбе яснее чувствуют «все, что происходит на этом направлении». «Поэтому эта часть будет очень важной», – сказал Путин.

    Россия и Таджикистан «работают очень основательно, постоянно находятся в контакте друг с другом», добавил Путин.

    В свою очередь Рахмон заявил о планах обсудить с главой Российского государства перспективы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную тематику.

    Президент Таджикистана добавил, что Душанбе выступает за активное сотрудничество с Россией во всех сферах.

    Напомним, Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию.

    20 ноября 2023, 13:43
    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение

    Режиссер Оливер Стоун: Путин вновь поставил Россию на ноги, вернул россиянам достоинство и уважение

    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение
    @ Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин после прихода к власти в России не только усилил страну, разоренную в 90-е годы, но также вернул ей достоинство и уважение, заявил американский режиссер Оливер Стоун.

    Стоун в интервью сатирику Биллу Мару заявил, что в 90-е Россия «была разорена», «с ней было покончено». «Люди умирали. Мужчины умирали на десять лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной», – приводит его слова RT со ссылкой на портал MovieWeb.

    Российские граждане, как отметил Стоун, радовались, когда Путин «вновь поставил страну на ноги». Российский лидер помог многим вырваться из бедности, вернул россиянам достоинство и уважение «с 2000 года по сегодняшний день», сказал режиссер.

    Однако успех России, по мнению Стоуна, не соответствует целям, которые сейчас ставят перед собой Соединенные Штаты. Вашингтон не хочет, чтобы Россия снова встала на ноги, и не хочет независимой России, сказал он. Режиссер указал на то, что американские власти хотели бы лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на богатый огромным количеством ресурсов Евразийский континент.

    Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.

    Ранее Стоун рассказывал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности. Американская пропаганда, по его словам, искажает образ президента России.

    В Кремле отмечали, что Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения.

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    20 ноября 2023, 17:15
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС по конфликту в Газе

    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС для обсуждения конфликта Израиля и Палестины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи для обсуждения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении, 21 ноября президент Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи) для обсуждения палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС.

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    18 ноября 2023, 15:05
    Песков: Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале слова представителя Кремля о том, что Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада.

    «Все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Песков призвал сохранять в России максимальную собранность, так как Запад будет и дальше искать варианты давления на страну.

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    19 ноября 2023, 15:49
    Стало известно о планах Путина принять участие в онлайн-саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» на следующей неделе.

    Российский лидер планирует принять участие в онлайн-саммите G20 22 ноября, организованном Индией, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что Путин и главы западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. Тема возможного выступления главы государства не сообщается.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поехал на саммиты БРИКС и G20 в сентябре, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей».

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    20 ноября 2023, 20:12
    Путин отметил преображение Чечни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта отметил послевоенное преображение Чечни, при этом он подчеркнул, что много еще предстоит сделать, но уже сделанное впечатляет.

    «Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», – сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, передает ТАСС.

    Он отметил, что «с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика… много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем. Это естественно, но то, что сделано, впечатляет».

    Также Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни. «Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», – сказал Путин, а также назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».

    Ранее Кадыров пригласил Путина посетить республику.

    Напомним, Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России.

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    20 ноября 2023, 19:41
    Путин дал символический старт поставке общественного транспорта регионам

    Путин дал символический старт поставке нового общественного транспорта регионам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта, дал символический старт поставке крупной партии новой техники для общественного транспорта нескольким регионам страны.

    «Делаю это с удовольствием: разрешаю», – сказал Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники, передает ТАСС.

    Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня. В начале церемонии глава государства поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником.

    Отмечается, что в Нижегородскую область только в этом  году с привлечением средств Фонда национального благосостояния было поставлено 23 автобуса среднего класса, с участием ВЭБ.РФ идет реализация проекта развития городского наземного электрического транспорта региона, а за счет специальных казначейских кредитов планируется поставка 47 автобусов марки ПАЗ. В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов, в этом регионе также реализуется программа развития наземного электротранспорта.

    В Чечню было поставлено 50 автобусов, еще 50 республика должна получить в январе следующего года. Оренбургу в 2023 году было передано 24 автобуса по этому же федеральному проекту, еще 38 должно быть поставлено в 2024 году, еще несколько десятков единиц такой техники Оренбуржье получит с привлечением средств ФНБ. В свою очередь Амурская область за счет специальных казначейских кредитов получила 25 автобусов, еще 10 получит до конца ноября, а с привлечением средств ФНБ планирует получить пять автобусов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепления экономики страны в целом.

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    20 ноября 2023, 17:39
    Путин поздравил Милея с избранием президентом Аргентины

    Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Хавьеру Милею с избранием на пост президента Аргентины и отметил, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

    «Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что российско-аргентинские отношения основываются «на добрых традициях дружбы и взаимного уважения». Путин выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах и конструктивного диалога по актуальным международным вопросам, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявления избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, которые тот сделал в период предвыборной кампании.

    Напомним, на выборах в Аргентине победил противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией крайне правый политик Хавьер Милей.

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    20 ноября 2023, 20:29
    Путин призвал повысить комфорт поездок в общественном транспорте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поездки в общественном транспорте должны стать комфортнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии передачи партии нового общественного транспорта в Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Оренбургскую области, а также в Чечню.

    «На всех видах транспорта и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», – приводит слова Путина «Звезда».

    Глава государства отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится более 10 млрд человек.

    Напомним, Путин в День работника транспорта дал символический старт поставке общественного транспорта регионам.

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    20 ноября 2023, 15:43
    Кремль анонсировал переговоры Путина с главой Таджикистана в Москве

    Кремль анонсировал переговоры Путина с главой Таджикистана Рахмоном в Москве

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин 21 ноября в Москве проведет переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибудет в Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    Стороны планируют обсудить дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие ключевые аспекты отношений России и Таджикистана. Кроме того, Путин и Рахмон обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По итогам переговоров ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.

    В середине октября Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных инвестиционных проектов и создание предприятий с российским капиталом в республике.

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    20 ноября 2023, 16:59
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева

    Путин назвал Тулеева настоящим народным губернатором

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса Амана Тулеева в связи с его смертью и отметил, что он был «настоящим народным губернатором, которому доверяли люди».

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер «с глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева». Глава государства отметил, что ушел из жизни человек «действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России», передает ТАСС.

    Путин добавил, что Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Глава государства назвал Тулеева «настоящим народным губернатором, которому доверяли люди». «Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», – заключается в телеграмме.

    Напомним, в понедельник стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.

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    20 ноября 2023, 19:25
    Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепление экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченному ко Дню работника транспорта.

    Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов, указал, что от четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. «Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства добавил, что российским властям нужно повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится все более популярным среди жителей страны, и люди выбирают его как более быстрый и экономичный. Он подчеркнул, что на всех видах транспорта необходимо и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится более 10 млрд человек. По его мнению, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.

    Ранее Владимир Путин заявил, что транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России.

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    20 ноября 2023, 13:10
    В Кремле анонсировали выступление Путина на онлайн-саммите G20 22 ноября

    Песков: Путин выступит на онлайн-саммите G20 22 ноября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует выступить на виртуальном саммите Группы двадцати (G20) 22 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин в ходе выступления затронет нынешнюю ситуацию, которая, по словам Пескова, «весьма и весьма неспокойная», передает ТАСС.

    «Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная», – добавил представитель Кремля.

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    20 ноября 2023, 13:14
    Путин поздравил россиян с Днем работника транспорта

    Tекст: Ольга Никитина

    Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России, заявил президент Владимир Путин по случаю отмечаемого в стране Дня работника транспорта.

    «Миллионы работников всех звеньев отрасли: дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, специалисты разных профессий – хорошо знают свое дело, трудятся с полной отдачей. Уверен, это надежная база для решения задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, глубокому обновлению общественного и других видов транспорта, по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Также Путин заявил о необходимости широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и эффективные механизмы государственно-частного партнерства, совершенствовать систему подготовки кадров, отраслевое образование.

    Глава государства напомнил, что эти и другие актуальные темы обсуждаются на форуме и выставке «Транспорт России», которые по традиции проходят в Москве. «Рассчитываю, что их проведение даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее. Желаю вам доброго здоровья, успехов на благо России», – добавил Путин.

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    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    20 ноября 2023, 12:52
    Песков: Путин вскоре направит соболезнования близким Тулеева

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который умер на 80-м году жизни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина и Тулеева, как напомнил представитель Кремля, сложились «прекрасные личные отношения». Российский лидер, добавил Песков, всегда высоко ценил заслуги экс-губернатора.

    «В бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в понедельник стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.

    Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 год. Ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.

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