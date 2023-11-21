С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.4 комментария
Путин предложил Рахмону обсудить проблемы безопасности
Путин заявил Рахмону о важности обсуждения проблем безопасности
Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону о важности обсуждения проблемы безопасности перед саммитом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Путин подчеркнул, что вопрос безопасности в регионе будет обсуждаться особенно в преддверии саммита ОДКБ в Минске. В частности, будет подниматься вопрос о ситуации вокруг Афганистана, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что в Душанбе яснее чувствуют «все, что происходит на этом направлении». «Поэтому эта часть будет очень важной», – сказал Путин.
Россия и Таджикистан «работают очень основательно, постоянно находятся в контакте друг с другом», добавил Путин.
В свою очередь Рахмон заявил о планах обсудить с главой Российского государства перспективы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную тематику.
Президент Таджикистана добавил, что Душанбе выступает за активное сотрудничество с Россией во всех сферах.
Напомним, Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию.