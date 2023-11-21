Путин предложил Рахмону обсудить проблемы безопасности

Путин заявил Рахмону о важности обсуждения проблем безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин подчеркнул, что вопрос безопасности в регионе будет обсуждаться особенно в преддверии саммита ОДКБ в Минске. В частности, будет подниматься вопрос о ситуации вокруг Афганистана, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что в Душанбе яснее чувствуют «все, что происходит на этом направлении». «Поэтому эта часть будет очень важной», – сказал Путин.

Россия и Таджикистан «работают очень основательно, постоянно находятся в контакте друг с другом», добавил Путин.

В свою очередь Рахмон заявил о планах обсудить с главой Российского государства перспективы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную тематику.

Президент Таджикистана добавил, что Душанбе выступает за активное сотрудничество с Россией во всех сферах.

Напомним, Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию.