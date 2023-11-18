У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Достижения Томской области представили на выставке «Россия»
На Международной выставке-форуме «Россия» были представлены достижения Томской области в экономике и социальной сфере, посетители узнали об истории и традициях одного из самых «студенческих» регионов страны.
Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что регион не только старинный сибирский край, но и один из ведущих научно-образовательных, инновационно-технологических центров страны.
«Главный драйвер развития региона – это, конечно, люди: ученые, производственники, строители, медики, педагоги, аграрии. Это молодежь, которая едет в томские университеты за знаниями из других регионов России и 95 стран мира. Мы вместе решаем задачу нашего президента Владимира Путина по достижению научно-технологического суверенитета страны», – подчеркнул Владимир Мазур.
Глава области рассказал о реализации национальных проектов и результатах, достигнутых за пять лет. Так, было представлено и смелое решение в промышленности в рамках проекта «Прорыв» – строительство атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ на площадке Сибирского химкомбината. Отдельно губернатор рассказал о создании на базе вузов и НИИ региона единого научно-образовательного пространства – Большого университета.
Особое внимание со стороны федерального центра и Владимира Путина направлено на поддержку развития беспилотной авиации. Эта отрасль экономики развивается в Томской области, где действует опытный район для развития малой авиации и доставки грузов с помощью дронов. Результаты эксперимента лягут в основу развития беспилотной авиации в России.
Кроме того, ключевым инфраструктурным проектом для Томской области совместно с Ханты-Мансийским автономным округом станет строительство «Северной широтной дороги». Актуальной для Томска является строительство третьего моста через реку Томь, этот проект вошел в список поручений президента по развитию региона.
Во время Дня области молодые ученые и студенты соревновались не только в научных компетенциях, но и в остроумии. Кроме того, во время лекции «Старинный Томск – инвестиции в Будущее» посетители смогли узнать о связи архитектурного наследия с современным университетским городом.
Кулинары Томской области поставили гастрономический рекорд, приготовив именной торт в честь столицы региона весом 45 килограммов. Там же прошел «вкусный урок» от томского шеф-повара Антона Аврамчука. Посетители выставки смогли выиграть четырехдневную путевку по национальному туристическому маршруту «Томск – Сердце Сибири» на четырех человек и сертификаты на проживание в томском отеле в номере «люкс».
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.