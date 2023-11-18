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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

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    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    47 комментариев
    18 ноября 2023, 16:18

    Достижения Томской области представили на выставке «Россия»

    На Международной выставке-форуме «Россия» были представлены достижения Томской области в экономике и социальной сфере, посетители узнали об истории и традициях одного из самых «студенческих» регионов страны.

    Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что регион не только старинный сибирский край, но и один из ведущих научно-образовательных, инновационно-технологических центров страны.

    «Главный драйвер развития региона – это, конечно, люди: ученые, производственники, строители, медики, педагоги, аграрии. Это молодежь, которая едет в томские университеты за знаниями из других регионов России и 95 стран мира. Мы вместе решаем задачу нашего президента Владимира Путина по достижению научно-технологического суверенитета страны», – подчеркнул Владимир Мазур.

    Глава области рассказал о реализации национальных проектов и результатах, достигнутых за пять лет. Так, было представлено и смелое решение в промышленности в рамках проекта «Прорыв» – строительство атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ на площадке Сибирского химкомбината. Отдельно губернатор рассказал о создании на базе вузов и НИИ региона единого научно-образовательного пространства – Большого университета.

    Особое внимание со стороны федерального центра и Владимира Путина направлено на поддержку развития беспилотной авиации. Эта отрасль экономики развивается в Томской области, где действует опытный район для развития малой авиации и доставки грузов с помощью дронов. Результаты эксперимента лягут в основу развития беспилотной авиации в России.

    Кроме того, ключевым инфраструктурным проектом для Томской области совместно с Ханты-Мансийским автономным округом станет строительство «Северной широтной дороги». Актуальной для Томска является строительство третьего моста через реку Томь, этот проект вошел в список поручений президента по развитию региона. 

    Во время Дня области молодые ученые и студенты соревновались не только в научных компетенциях, но и в остроумии. Кроме того, во время лекции «Старинный Томск – инвестиции в Будущее» посетители смогли узнать о связи архитектурного наследия с современным университетским городом.

    Кулинары Томской области поставили гастрономический рекорд, приготовив именной торт в честь столицы региона весом 45 килограммов. Там же прошел «вкусный урок» от томского шеф-повара Антона Аврамчука. Посетители выставки смогли выиграть четырехдневную путевку по национальному туристическому маршруту «Томск – Сердце Сибири» на четырех человек и сертификаты на проживание в томском отеле в номере «люкс».

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.  Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

    17 ноября 2023, 12:32
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    @ commission.europa.eu,Евгений Софийчук/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Блогеры, сбежавшие из России, полностью дискредитировали себя причастностью к созданию ботофермы. В ситуации отсутствия реальной поддержки, они решили отчитываться перед своими заказчиками липовыми лайками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии.

    «Так называемая фабрика эльфов – это структура, которая курировала деятельность ботов, комментировавших различные общественно-политические новости с антироссийских позиций. Известно, что она была создана на деньги фонда Free Russia Foundation (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ)», – сказал юрист Илья Ремесло.

    «Услугами «фабрики» активно пользовался ФБК (признан экстремистской организацией). Среди комментариев, опубликованных силами данной структуры, с завидной регулярностью встречаются темы, продвигающие идеи, так или иначе выгодные фонду. Так, боты крайне активно защищали Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) во время скандала с якобы получением денег от Михаила Фридмана», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, в скрытых архивах было найдено большое количество фотографий агитпродукции, призывающей к освобождению Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). На данных материалах сохранен даже дизайнерский стиль ФБК. «Фабрика эльфов» вела активную работу и по другим направлениям», – подчеркивает собеседник.

    «Например, после убийства Владлена Татарского боты намеренно распространяли слухи о том, что к этой трагедии якобы причастны российские спецслужбы. При этом комментарии, которые они публиковали в интернете, были написаны буквально под копирку», – уточняет Ремесло.

    «Новость о существовании «фабрики эльфов» подлила масла в огонь вражды между беглыми российскими блогерами. Так, Мария Певчих и Георгий Албуров (признаны иноагентами, Албуров также включен в перечень террористов и экстремистов) в попытке защитить свою репутацию стали перекладывать вину на собственных идейных противников», – акцентирует эксперт.

    «По их словам, главным организатором «фабрики эльфов» являлся предприниматель Леонид Невзлин (признан иноагентом), с которым у их фонда давняя история вражды. Судя по всему, противоречия внутри этой якобы либеральной политической среды заметно обостряются», – считает собеседник.

    «Теперь любую запись, соответствующую интересам ФБК, можно назвать «эльфийской». Это колоссальный удар по их движению. Более того, эти блогеры в очередной раз проявили свою лицемерную сущность. Раньше они упрекали российское правительство в том, что оно якобы использует ботов для продвижения нужного нарратива в интернете. Теперь же выясняется, что реальность совершенно иная. Это беглые предатели имитировали большую поддержку и отчитывались перед своими заказчиками липовыми лайками», – акцентирует эксперт.

    «При этом реальные масштабы «фабрики эльфов» могут нас серьезно удивить. Известно, что их основные офисы располагались в Литве и Грузии. Вполне возможно, что имелись представительства и в других странах. Под их пагубное влияние попадали сотни тысяч пользователей различных социальных сетей: от YouTube до «ВКонтакте», – резюмирует Ремесло.

    Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии. Об этом сообщает RTVI. Отмечается, что финансированием структуры занимался фонд Free Russia Foundation. Кроме того, на основании косвенных доказательств деятельность ботов связывается и с ФБК.

    О причастности Фонда борьбы с коррупцией к работе «фабрики» высказался человек, ранее участвовавший в создании комментариев, направленных против России. Подчеркивается, что организация имеет несколько офисов в Литве и Грузии, где в общей сумме работает около 200 сотрудников.

    Ссылки на посты, под которыми необходимо оставлять комментарии, а также их примерное содержание работникам ботофермы, предоставлялись кураторами. Каждый «эльф» должен написать не менее 120 постов за смену, которые не удалят администраторы страниц. В день сотрудники могут брать не более двух смен. Час данной деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакций других пользователей на них.

    Для работы используются купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев. В слитых документах в том числе есть инструкция о том, что «эльфы» должны менять данные на страницах, в том числе имена и фотографии, а также работать исключительно через VPN.

    Расследование о существовании «фабрики эльфов» на своем интернет-ресурсе опубликовал Михаил Светов (признан иноагентом). На материал отреагировал представитель ФБК Иван Жданов (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), который назвал причастность организации к ботоферме «совершенной ложью».

    Другие соратники Алексея Навального (Леонид Волков, Георгий Албуров, Мария Певчих) также опубликовали посты, в которых полностью отрицают сотрудничество с «фабрикой». При этом Певчих отметила связь структуры с предпринимателем Леонидом Невзлиным.

    На новость отреагировал и блогер Максим Кац (признан иноагентом). Он раскритиковал ФБК за использование данных технологий, а также обозначил их действия как «попытку создать собственную пропаганду, обмануть людей какими-то хитрыми маневрами». Напомним, о деятельности «фабрики эльфов» стало известно еще в прошлом году. Тогда «Фонтанка.ру» писала об особенностях работы грузинского отделения ботофермы.

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    17 ноября 2023, 14:45
    Запад уличили в подготовке к смене политических элит на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил о подготовке западных стран к смене украинской политической элиты.

    Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Буякевич указал, что иностранные спонсоры Киева начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы законсервировать текущее положение вещей, передает ТАСС.

    «Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», – сказал он.

    Буякевич добавил, что с целью приостановки спецоперации России на Украине и отказа от реализации ее целей активизировались «вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво» Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности нового майдана в стране.

    Коментарии (8)
    18 ноября 2023, 13:17
    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России

    Эксперт заявил, что жесткая риторика Санду в адрес России вызвана отчаянием «хромой утки»

    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Жесткая риторика президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызвана не проявлением силы, а отчаянием политика, превратившегося в «хромую утку», заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников.

    По его словам, поражение на местных выборах 5 ноября отражает даже не резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции, что является недопустимым для западных партнеров, эту идею Санду и пытается перекрыть антироссийской риторикой, передает РИА «Новости».

    «Посыл прост: де, с Россией Молдове разговаривать не о чем, потому что Москва не уважает молдаван, значит другого собеседника, кроме ЕС, Молдове не найти», – отметил Шорников, заметив, что «не мытьем, так катаньем» Санду навязывает жителям республики чуждый им геополитический выбор.

    Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно понять возмущение российского МИД, который утверждения Санду называет ложью – Москва понимает, что Кишинев уже не отражает позицию народа.

    «Обвинять Россию в неуважении к молдаванам – уже перебор. Санду и ее команда на законодательном уровне уничтожили молдавский язык в своей стране, заменив его название румынским, в то время как в России регулярно проходят форумы молдавских соотечественников, направленные на сохранение национальной культуры. Если кто и не уважает молдаван, так это нынешняя команда румынских граждан во власти Молдовы», – рассказал он.

    Кроме того, Шорников заверил, что в Молдавии к резким заявлениям Санду уже привыкли – эти «всплески» воспринимают как нервное состояние уставшей женщины.

    «После прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в «хромую утку». Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое», – заключил эксперт, подчеркнув, что жесткая риторика в адрес России не выглядит проявлением силы, скорее, признаками отчаяния.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.

    Коментарии (9)
    16 ноября 2023, 11:22
    Внук Шарля де Голля заявил о намерении получить российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе Форума объединенных культур в Петербурге заявил, что рассматривает возможность получить российское гражданство.

    По его словам, для него было бы честью получить российское гражданство, передает ТАСС.

    «Ваша страна предлагает большие возможности… Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух», – подчеркнул внук де Голля.

    Также он отметил, что Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах.

    «Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность. Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию – эти ценности исчезли в западных странах», – заметил де Голль.

    Напомним, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва.

    Осенью в МИД назвали число принятых в гражданство России человек в 2023 году.

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    16 ноября 2023, 09:25
    Цены на красную икру упали на 25% на Дальнем Востоке

    В ассоциации рыбопромышленников заявили о снижении оптовых цен на икру на 25%

    Tекст: Александра Юдина

    Достаточный вылов горбуши и других лососевых на Дальнем Востоке привел к снижению оптовых цен на красную икру, в рознице также начали снижаться, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

    Уточняется, что в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Так, цена составляет в среднем до 3,5 тыс. рублей за 1 кг оптом. Цены на икру кеты в данный момент соответствуют уровню прошлого года и составляют около 4 тыс. рублей за килограмм, передает РБК.

    Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, основной причиной снижения цен стал рост производства на фоне увеличения вылова лососевых.

    «За три квартала года произведено 21,1 тыс. тонн, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. тонн). Лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, больше, 678 тыс. тонн, было только в 2018 году», – подчеркнул он.

    При этом в Росрыболовстве заметили, что успешный промысел отразился на ценах на лососевые в оптовом сегменте.

    Отмечается, что цены на икру в магазинах уже начали реагировать на увеличение производства. По информации ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году, до 6 тыс. рублей за килограмм.

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    16 ноября 2023, 14:04
    В Липецкой области запустили производство электрокара Evolute i-Sky

    Tекст: Александра Юдина

    Компания «Моторинвест» на заводе в Липецкой области запустила производство электрокроссовера Evolute i-Sky, его стоимость с учетом господдержки составит 3,995 млн рублей, следует из сообщения компании.

    Известно, что i-Sky представляет собой переднеприводный кроссовер класса C, способный разогнаться до 180 км/ч и достичь отметки в 100 км/ч за 8,6 секунды. Его заявленный запас хода составляет 511 километров, а время быстрой зарядки составляет 45 минут, передает ТАСС.

    Также на заводе производится кроссовер i-Joy. Кроме этого, до конца года компания планирует начать производство кросс-купе i-Jet и семиместного электрического минивэна i-Van.

    Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку (CKD – мелкоузловая сборка). На первом этапе развития проекта будет производиться крупноузловая сборка (SKD).

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что электромобили могут стать базой для развития российского автопрома.

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    17 ноября 2023, 16:12
    Силы России за неделю сбили три украинских МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с 11 по 17 ноября ВКС России и российские средства ПВО уничтожили три истребителя МиГ-29 вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило российское Минобороны.

    Группировки войск ВС России за прошедшую неделю уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    В числе пораженных – немецкая станция РЛС Cobra и две американские AN/TPQ-50.

    Силы России за этот период сбили три украинских МиГ-29, средства ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотников.

    С начала СВО противник потерял 536 самолетов, 254 вертолета, 8989 БПЛА, 441 ЗРК, 13 446 танков и других бронемашин, 1185 машин РСЗО, 7123 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 342 единицы спецтехники.

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    17 ноября 2023, 15:57
    ВСУ за неделю потеряли более 745 солдат на Южно-Донецком направлении
    ВСУ за неделю потеряли более 745 солдат на Южно-Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю российские силы на Южно-Донецком направлении разбили четыре бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного, всего украинская армия потеряла там более 745 солдат, сообщило Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» в период с 11 по 17 ноября отразили две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады и 128-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла за этот период на Южно-Донецком направлении более 745 военных, 12 бронемашин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».

    Силы России нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацбата «Азов» и группировки «Правый сектор» (признаны экстремистскими, запрещены в России). Также поражены артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, аэродромная инфраструктура и центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила 26 атак ВСУ и улучшила положение по переднему краю. Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Тимковки и Загоруйковки (Харьковская область). В целом за неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 575 военнослужащих, два танка, 10 бронемашин, 11 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила 23 атаки украинских штурмовиков 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназа и 15-го полка нацгвардии. Украинские потери за неделю на этом направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь бронемашин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении «Южная» группировка за неделю отразила 33 атаки ВСУ и поразила живую силу и технику противника в районах Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. За этот период украинская сторона потеряла более 1810 человек, два танка, 15 бронемашин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили три атаки противника у Работино (Запорожская область). Также российские военные поразили живую силу и технику 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки (Запорожская область). Общие потери ВСУ за неделю составили более 425 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

    Также в последнюю неделю ВСУ не прекращали попыток высадки на острова на правом берегу Днепра. За этот период на Херсонском направлении они потеряли более 460 военнослужащих, два танка и 17 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены 16 орудий полевой артиллерии и машина РСЗО «Град».

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    16 ноября 2023, 10:05
    В России завершилось создание Единой системы организации воздушного движения

    Tекст: Александра Юдина

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» завершил модернизацию Единой системы организации воздушного движения в России, сообщил в ходе Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 советник заместителя гендиректора концерна Виталий Репин.

    По его словам, в декабре 2022 года в Ростове-на-Дону была введена в эксплуатацию новейшая автоматизированная система организации воздушного движения нашего производства «Галактика», которая заменила старое импортное оборудование. На момент начала работ этот укрупненный центр был оснащен испанской системой автоматизации воздушного движения Indra, передает ТАСС.

    Репин добавил, что теперь можно заявить о том, что в России полностью вся Единая система организации воздушного движения оснащена российскими системами, иностранных нет.

    Советник заместителя гендира также заметил, что концерн оснастил своим аэронавигационным и метеооборудованием, оборудованием авиационной связи более 200 аэродромов в стране.

    «Во время проведения СВО подтвердилась мудрость принятого ранее руководством страны решения. Если бы у нас в Единой системе организации воздушного движения оставались иностранное оборудование, существовал высокий риск его отключения извне или удаленного искажения данных», – подчеркнул представитель концерна.

    «В ряде других стран Европы и Ближнего Востока подобное случалось, и их системы управления использованием воздушного пространства попросту становились «слепыми», диспетчеры переставали понимать, что происходит в их небе», – заключил Репин.

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    16 ноября 2023, 14:20
    Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового

    Рогов: Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России уничтожили две единицы бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) при отражении атак украинской армии в районе Вербового Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, утром в четверг украинская армия попыталась провести две атаки у Вербового с применением бронетехники, как минимум две единицы техники ВСУ были уничтожены российскими военными, передает ТАСС.

    Он добавил, что подразделения Российской армии продвинулись вперед у Вербового и Новофедоровки на Ореховском направлении, а также заняли новые позиции в Пятихатках на Васильевском направлении. Рогов также сообщил, что за сутки силы России отбили украинские контратаки в районе Копаней и Вербового.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь.

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    16 ноября 2023, 21:27
    МИД пообещал оказать помощь эвакуированным из Газы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы министерства иностранных дел России Евгений Иванов заверил, что россиянам, эвакуированным из сектора Газа, окажут помощь на Родине.

    По словам Иванова, президент поставил соответствующую задачу, ей занимаются МЧС и МИД, возможно участие других министерств, передает ТАСС.

    «Конечно, не бросят людей», – подчеркнул он.

    Ранее в МЧС сообщили, что порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности.

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    16 ноября 2023, 14:31
    На выставке «Россия» рассказали о достижениях Кемеровской области

    Кузбасс на Международной выставке-форуме «Россия» представил достижения в промышленности, инфраструктуре и здравоохранении, познакомил с уникальной природой, культурой и героическими страницами истории региона.

    В павильоне №75 Международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие единого пространства «Сибирь здесь» и презентация стенда Кузбасса.

    «Открывая день нашего региона, хочу сказать самое главное: Кузбасс – это регион, который обладает огромной энергетикой. Этому способствуют удивительная природа и сильные смелые люди, готовые строить новое будущее. И вот этот сплав прекрасной природы и прекрасных людей дает такую энергетику, которая позволяет нашему региону ставить перед собой амбициозные задачи и двигаться вперед», – заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

    По его словам, комплексному развитию Кузбасса помогает поддержка президента России Владимира Путина, который особо выделяет настоящий сибирский характер жителей и огромный потенциал развития Кузбасса как мощного промышленного комплекса, центра новой экономики Западной Сибири и всей России.

    Также отмечено, что по поручению президента принята программа социально-экономического развития Кузбасса, по которой регион получит самое большое федеральное финансирование за всю свою историю и реализует важнейшие инфраструктурные проекты.

    Так, был построен Северо-Западный обход Кемерова, президентское кадетское училище и мемориал Воину-Освободителю. Национальный проект «Наука и университеты» позволил Кемеровской области стать одним из важнейших российских центров науки и образования, открыть Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» и школу для одаренных детей «Сириус-Кузбасс». Благодаря поддержке президента России построены крупные спортивные объекты – ледовый дворец «Кузбасс» и «Кузбасс-Арена». Кроме того, в Шерегеше планируется строительство аэропорта, что позволит создать курорт мирового уровня.

    В День региона состоялась презентация «Мы строим новый «Шерегеш». Туристический потенциал Кузбасса». Представители корпорации Туризм.РФ и основные инвесторы обсудили стратегию развития курорта и самые масштабные инфраструктурные проекты. Также прошло мероприятие «Диалог поколений «Таланты Сибири. Сириус. Образование Кузбасса – пространство возможностей», в рамках которого участники обсудили основные тренды государственной политики в сфере образования, трансформацию образования под запросы экономики и другие важные вопросы.

    Гости экспозиции узнали, откуда в современном Кузбассе динозавры, и со всех сторон рассмотрели 3D-скелет пситтакозавра сибирского, обитавшего на территории современной Кемеровской области во времена мелового периода. Для детей были подготовили мастер-классы, на которых с помощью 3D ручки и заранее подготовленных трафаретов маленькие посетители могли создать собственную объемную модель динозавра или полезные аксессуары, такие как подставка для телефона в форме динозавра.

    Также выступил симфонический оркестр «Легенды Кузбасса», прошел мастер-класс по лепке шорских пельменей и состоялась дискуссия о патриотизме

    Также глава региона дал старт акции «Я родом из Кузбасса», он первым оставил свой цифровой портрет на инсталляции «Древо Куzбасса», на котором каждый посетитель, имеющий отношение к Кузбассу, в течение дня может оставить свой персональный «лист».

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    17 ноября 2023, 14:23
    Достижения Омской области представили на выставке «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    На Международной выставке-форуме «Россия» прошел День Омской области. Посетителям рассказали о ключевых достижениях региона в сфере науки, промышленности и искусства, также они увидели самую маленькую в мире копию ракеты «Ангара» и стали свидетелями мирового рекорда в исполнении богатыря Михаила Шивлякова.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что во время Великой Отечественной войны из прифронтовых регионов Омск принял более сотни эвакуированных заводов, и  превратился в крупный центр металлообработки и машиностроения, на базе которого был создан один из мощнейших в стране оборонно-промышленных комплексов.

    Хоценко отметил, что за большой вклад омичей в Победу Омск по указу президента России Владимира Путина в числе первых был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести».

    Губернатор Омской области отметил, что в регионе работают свыше двух сотен промышленных предприятий, в том числе 16 крупных оборонных заводов, мощности которых полностью загружены.

    «На предприятиях ОПК сосредоточены самые передовые технологии, а выпускаемая ими продукция востребована во всех родах войск Вооруженных Сил, в радиоэлектронной и авиакосмической сферах. Наша область стояла у истоков создания этой отрасли, а потом стала и одним из центров самолето- и ракетостроения. И остается им и сегодня», – добавил Хоценко.

    Кроме того, в регионе при поддержке федерального центра идет активное строительство школ, переселение из аварийного жилья, растут темпы дорожного строительства и проходит строительство детского инфекционного стационара на 300 мест, который станет самым современным в СФО медицинским учреждением.

    Главная гордость промышленности в Омской области – предприятие «Полет», где уже идет финальная сборка четырех разных модификаций ракеты «Ангара» легкого и тяжелого классов, в декабре текущего года планируется произвести первый запуск ракеты с космодрома Восточный. Увидеть макет ракеты-носителя «Ангара–А5» гости выставки смогли на стенде региона под названием «Омск – ты просто космос». Художник Анатолий Коненко прямо на глазах у посетителей завершил работу над микроминиатюрой «Ангары» в игольном ушке. Тематика космоса была представлена и в показе аутентичных костюмов села Крестики Оконешниковского района Омской области, жители которого сохранили традиции старинного коврового промысла, привезенного в XIX веке переселенцами из южной части России.

    Также посетители выставки смогли ознакомиться с артефактами, найденными на севере Омской области. В павильоне была представлена работа руководителя студии «Архаика» Николая Перистова «Омская крепость», детали которой выполнены из кусочков бивня мамонта разных цветов.

    Гости выставки увидели, как омский богатырь Михаил Шивляков установил мировой рекорд, согнув в течение минуты о свою голову более 12 металлических прутьев диаметром 10 мм. Также запланирована церемония бракосочетания на основе свадебной традиции русских старожилов области, а вечером состоится концерт DJ Orchestra Show от Омского камерного оркестра Омской филармонии и DJ SVAT.

    Ранее на Международной выставке-форуме «Россия» 16 ноября стартовали Дни регионов Сибирского федерального округа. Гостям выставки рассказали об экономических и социальных достижениях Сибири, ближайших планах развития округа.

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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    18 ноября 2023, 08:45
    Спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет

    Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России доставит дополнительно 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Грозного в Египет, сообщает ведомство.

    В Telegram-канале ведомства указано, что Ил-76 вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые затем перенаправят его в сектор Газа.

    Отмечается, что в перечне доставляемой помощи матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

    Накануне спецборт Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    18 ноября 2023, 13:47
    Достижения Красноярского края представили на выставке-форуме «Россия»

    Достижения Красноярского края представили на Международной выставке-форуме «Россия»

    Tекст: Александра Юдина

    На Международной выставке-форуме «Россия» проходит день Красноярского края, губернатор Михаил Котюков рассказал об экономическом и туристическом потенциале территории, главных достижениях за последние годы и представил основные планы по развитию региона.

    «Красноярский край – самый населенный регион за Уралом и лидер по многим экономическим показателям: мы уже построили мост через Енисей, сейчас строим долгожданное метро. Такие объекты станут частью 400-летнего юбилея Красноярска», – сказал глава региона.

    По словам Котюкова, Красноярск – первый город по работе с металлами медно-никелевой группы, один из лидеров по золоту. Благодаря программе, утвержденной правительством по решению президента Владимира Путина, комплексно меняется и Норильск.

    Кроме того, запасы коксующегося угля в регионе сопоставимы с Австралией, а для того, чтобы запасы стали доступны, на Таймыре применяются самые современные технологии добычи.

    Также глава Красноярского края рассказал о туристическом потенциале региона, который славится экологическим, горнолыжным и лечебно-оздоровительным видами туризма.

    После этого губернатор представил публике инвестиционный капитал богатого полезными ископаемыми региона, а также комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», направленный на социально-экономическое развитие Красноярского края, республики Хакасия и республики Тыва.

    В данный момент он включает 40 инвестиционных проектов с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 3,1 трлн рублей на период до 2030 года, в реализации принимает участие более 70 компаний, в том числе лидеров мирового рынка промышленной продукции.

    Также глава региона отметил, что одним из важных проектов развития региона последних лет является возведение Высокогорского моста.

    «Самый северный мост через Енисей создает мощный импульс экономическому развитию региона, обеспечивает бесперебойную связь между Енисейским и Северо-Енисейским районами», – подчеркнул он.

    Более того, в день региона на выставке проходят свадьбы двух пар из Красноярского края – жителей Эвенкии и Таймыра. Церемонии проходят в этническом стиле с соблюдением древних обрядов. Женихи и невесты предстанут в национальных одеяниях и в окружении северной атрибутики.

    Кульминационной точкой Дня Красноярского края станет концерт «Моя Родина – Сибирь!». На главной сцене выставки выступят лучшие коллективы края, в числе которых всемирно известный ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко. В культуру коренных малочисленных народов погрузил ансамбль песни и танца народов севера «Хэйро», все участники которого являются представителями коренных малочисленных народов Таймыра.

    На Международной выставке-форуме «Россия» 16 ноября стартовали Дни регионов Сибирского федерального округа. Гостям выставки рассказали об экономических и социальных достижениях Сибири, ближайших планах развития округа. Накануне на выставке «Россия» были представлены достижения Омской области.

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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