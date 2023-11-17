Песков заявил, что не лишился друзей из-за разных взглядов на политику

Песков заявил, что политические споры не расстроили его отношений с друзьями

Tекст: Борис Инсаров

«Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду», – сообщил он в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

По словам Песков, в общении с оппонирующими ему приятелями он убеждает их вернуться в Россию и «продолжит это делать». Рассуждая о стойкости своих убеждений, представитель Кремля заявил, что в его работе нет места колебаниям. «Я достаточно состоявшийся человек: свое мировоззрение, своя идеология», – подчеркнул Песков.

Переходя от политики к более личному, Песков заявил, что не видит проблемы в открытости своей семьи – на олимпийской чемпионке Татьяне Навке он женился уже тогда, когда у нее была широкая публичная жизнь. Сегодня у Навки «своя работа и свой творческий процесс», которые Песков уважает.

Отвечая на вопрос о своей 25-летней дочери Лизы, Песков рассказал, что во время учебы во Франции она жила «очень бедно, в очень спартанских условиях». И никогда не была «ребенком-мажором».

В этом же интервью Дмитрий Песков высказался о перспективах России на ближайшее десятилетие.