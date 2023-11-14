Глава Минфина США Йеллен: Страны АТЭС отметили риск ущерба экономике от конфликта на Ближнем Востоке

По ее словам, в данный момент значительного ущерба экономике нанесено не было, но страны считают важным не допустить расширения конфликта, передает ТАСС.

Министр подчеркнула, как важно стремиться сделать все возможное, чтобы сдержать конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы он «не стал более широким региональным конфликтом».

А это, по ее мнению, может представлять угрозу для мировых перспектив.

Тем временем ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на перемирие.