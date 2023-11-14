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    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

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    14 ноября 2023, 09:28

    Страны АТЭС отметили риск ущерба экономике от конфликта на Ближнем Востоке

    Глава Минфина США Йеллен: Страны АТЭС отметили риск ущерба экономике от конфликта на Ближнем Востоке

    Участники встречи стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласились, что обострение конфликта на Ближнем Востоке создает риски для мировой экономики, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

    По ее словам, в данный момент значительного ущерба экономике нанесено не было, но страны считают важным не допустить расширения конфликта, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, как важно стремиться сделать все возможное, чтобы сдержать конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы он «не стал более широким региональным конфликтом».

    А это, по ее мнению, может представлять угрозу для мировых перспектив.

    Тем временем ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на перемирие.

    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

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    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


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    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    14 ноября 2023, 07:14
    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к соглашению

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к соглашению
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения, сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники в израильском правительстве.

    Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

    Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

    По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

    Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

    Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.

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    14 ноября 2023, 00:47
    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы

    Израильские военные захватили здание парламента в городе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Солдаты израильской бригады «Голани» захватили здание парламента в городе Газа, сообщают СМИ.

    Военные сфотографировались на трибуне, передает RT со ссылкой на Times of Israel.

    С 2007 года в здании заседали только члены палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой, его сторонники бегут на юг.

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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    14 ноября 2023, 05:27
    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля

    Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля Цурковой

    Tекст: Антон Антонов

    Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой похищенная в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова заявила о «службе в «Моссаде» и ЦРУ». На видео Цуркова впервые показана после похищения.

    На опубликованном Al Rabiaa видео Цуркова говорит на иврите, что пыталась установить в Сирии связи «между Израилем и демократическими силами Сирии». Она заявила, что прибыла в страну «в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ», а позднее действовала в Ираке – «работала над нормализацией с иракской либеральной оппозицией». Цуркова на видео говорит, что «основной задачей в последнее время было разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке», передает РИА «Новости».

    Цуркова осудила израильские военные действия в секторе Газа, а также заявила, что премьером Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир. Она обратилась к семьям заложников ХАМАС с призывом убедить правительство Израиля прекратить боевые действия, а свою семью призвала добиваться ее освобождения.

    Напомним, похищение женщины произошло еще в марте 2023 года, однако инцидент не разглашался властями Израиля до появления сведений о нем в СМИ. По данным израильской стороны, за похищением, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке, которые удерживают израильтянку в качестве заложницы.

    Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщал, что обращений в посольство по поводу россиянки не поступало. Однако издание Israel National News заявило, что власти России совместно с руководством США и Израиля принимают меры для ее освобождения. Также сообщалось, что Цуркова, неоднократно посещавшая Ирак с научными целями, въехала в страну, хотя знала о запрете посещений этого государства законами Израиля.

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    13 ноября 2023, 21:59
    В Израиле заявили об утрате ХАМАС контроля над Газой

    Министр обороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, местные мирные жители грабят базы радикалов, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Как указал Галант, у ХАМАС нет сил, которые способны остановить Армию обороны Израиля. По его словам, Израиль продвигается по всем пунктам, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Он добавил, что организация ХАМАС утратила контроль над Газой, террористы бегут на юг, а гражданское население грабит базы ХАМАС. «У них нет доверия правительству», – отметил министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.


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    13 ноября 2023, 20:44
    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами

    Источник: Второй спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетит в Москву 14 ноября

    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован 14 ноября в аэропорт Домодедово, сообщил местный источник.

    Как указал источник, вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России в Домодедово предварительно должен состояться во вторник. По его словам, на борту самолета будут находиться около 100 россиян, которых вывезли из сектора Газа через КПП Рафах в понедельник, передает РИА «Новости».

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    13 ноября 2023, 16:47
    Эксперт: Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы

    Востоковед Семенов: Для эвакуации россиян Москва хорошо выстроила координацию с Египтом, ХАМАС и Израилем

    Эксперт: Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы
    @ Александр Елистратов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Россия проводит эвакуацию по строгому плану, потому что общее количество россиян, нуждающихся в помощи, достаточно большое», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь всем россиянам, которые хотят срочно покинуть территорию Газы.

    «По некоторым данным, их около тысячи человек. Поэтому прошедший этап эвакуации – это начало длительного процесса», – рассказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Некоторым людям сложно добраться до погранперехода, так как многие районы простреливаются и находятся под ударами. В связи с этим само по себе создание коридоров для сбора людей у погранперехода – это весьма сложное дело. Я думаю, данный процесс будет продолжаться и все пройдет успешно», – отметил он.

    «Сейчас с нашей стороны все делается максимально точно и своевременно – кому-то оказывается медпомощь, кому-то помогают вещами первой необходимости. Также хорошо выстроена система координации всех сторон – России, Египта, ХАМАС и Израиля. Важно, чтобы во время перехода людей не наносились авиаудары, и этот вопрос решается. К слову, без Египта этот вопрос вряд ли был бы решен столь успешно», – подчеркнул спикер.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Российская сторона рассчитывает, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что усилия российских дипломатов не окончены. Процесс, по его словам, сопровождается очень напряженной работой. Для того чтобы все желающие получили возможность покинуть сектор Газа, предстоит еще многое сделать, передает ТАСС слова Пескова.

    В Минздраве РФ сообщили, что состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонной беседе с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси обсудил вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщает Кремль. Глава государства также отмечал, что Россия со своей стороны готова помочь всем россиянам, которые хотят срочно покинуть эти территории.

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    13 ноября 2023, 10:41
    В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян

    Минздрав: Состояние эвакуированных из сектора Газа россиян удовлетворительное

    Tекст: Ольга Никитина

    Состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное, они допущены к перелету в Москву, сообщили в Минздраве.

    В ведомстве сообщили, что среди 70 россиян есть одна женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет. Самому младшему из детей – три месяца, передает ТАСС.

    В полете из Каира в Москву россиян будут сопровождать медики.

    Ранним утром понедельника поступило сообщение, что группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта.

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    13 ноября 2023, 17:36
    В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

    Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США, заручившись поддержкой Британии и Германии, намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.

    В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

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    13 ноября 2023, 23:12
    МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю

    Замглавы МЧС Серко выразил надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МЧС Алексей Серко выразил надежду, что в течение недели в Россию удастся доставить всех россиян, которые будут эвакуированы из сектора Газа.

    Серко надеется, что «каждый день будет прибывать по группе людей». Он сообщил, что прибытие в Россию 99 россиян, прошедших в понедельник КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, ожидается во вторник, передает РИА «Новости».

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Помощник главы ведомства Александр Коровин сообщил, что прибывшие граждане России «в медицинской помощи не нуждались». В МЧС сообщили, что сотрудники ведомства встретили их в аэропорту, граждан разместят в пунктах временного пребывания, для них подготовлены питание и теплые вещи.

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      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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