«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Россия и Египет провели контакты по палестино-израильскому обострению
У России и Египта проведены контакты, посвященные обострению в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
По его словам, идет контакт с арабскими странами, в том числе с Египтом, передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны Израиля Галант заявил о боях с представителями палестинского движения ХАМАС.
Согласно последним данным, в результате ракетной атаки погибли не менее 40 жителей Израиля, а при израильской атаке на сектор Газа погиб не менее 161 палестинец.