Симоньян после слов Галкина о ХАМАС напомнила слова Пугачевой о теракте на Дубровке

Tекст: Валерия Городецкая

Симоньян в своем Telegram-канале привела отрывок из архивного интервью Пугачевой, в котором артистка высказалась против «непонятной, грязно пахнущей» второй чеченской войны и задалась вопросом, не лучше ли «во имя интересов людей, невинно страдающих, погибающих, незнамо за что, лучше признать поражение в войне».



«Два десятилетия прошло. Не замечали мы этого и не понимали, на чьи концерты мы ходим, кому свои деньги отдаем», – сказала Симоньян.



«Эта женщина, Алла Пугачева, кумир и любимица на тот момент миллионов, 20 лет назад во время теракта, в то время как сидели наши с вами соотечественники в этом аду, в этом зале под дулами автоматов среди этих женщин, обвешанных взрывчаткой, на полном серьезе призывала <…> проиграть эту, как она выразилась, «дурнопахнущую войну», добровольно ее проиграть, то есть уступить вот этим террористам, которые захватили женщин, детей и вообще людей на Дубровке, потому что «зачем продлевать эту кровавую победу», – сказала Симоньян.

«Более того – она отказывается признавать террористов этих террористами, пока они не начали расстреливать заложников. <…> То есть, пока они просто взяли заложников, пока у кого-то там сердечный приступ, пока дети там умирают от ужаса, <…> это просто люди, которых можно и нужно понять, ведь они так вот отстаивают ценности. И пока они расстреливать всех не начали, это все еще отстаивание ценностей, а никакой не терроризм», – прокомментировала слова Пугачевой главред RT.



«А что ж тогда муженек-то с таким же пониманием, с таким же снисхождением не отнесся к атакам ХАМАС?» – задалась вопросом Симоньян.



После атаки ХАМАС юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) заявил в соцсетях, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС в 6:30 утра от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения: «Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!». Галкин также написал, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

