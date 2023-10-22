«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
В Госдуме предложили начать проводить UFC в России
Депутат Госдумы Хамзаев предложил задуматься о проведении UFC в России
Турниры UFC можно начать проводить в России, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Как указал Хамзаев в своем Telegram-канале, всем нужно задуматься о проведении UFC в России. Поскольку, по его словам, в России для этого есть все условия. Он предложил проводить такие бои в Татарстане, Чеченской Республике, Сочи или в Дагестане. Он добавил, что всем необходимо поработать в данном направлении.
Ранее россиянин Ислам Махачев в Абу-Даби победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.
В феврале Махачев в Австралии одолел лидера рейтинга UFC Алекса Волкановски, возглавив рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории (P4P).