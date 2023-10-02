Известные музыканты и спортсмены провели открытые уроки

Tекст: Валентина Григоренко

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал, что в 2023 году акция «Поделись своим знанием» проходила уже в четвертый раз, и к настоящему моменту ее масштаб значительно вырос. Он добавил, что в этом году участниками познавательных лекций и мастер-классов стали школьники, студенты, молодые специалисты из 89 российских субъектов. По его словам, такой аудитории очень близок формат, когда известные люди выступают в качестве лекторов, делятся своими историями успеха, обсуждают с ребятами вопросы профессии и карьеры. Древаль уточнил, что Общество «Знание» видит главную задачу в том, чтобы создать комфортную площадку для обмена опытом.

Несмотря на то что регистрация лекторов завершилась 30 сентября, выступления в рамках акции «Поделись своим знанием» продлятся до 14 октября. 1,5 тыс. самых активных лекторов получат путевки от партнера акции, программы «Больше, чем путешествие», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

В школах, вузах и других образовательных учреждениях страны состоялись десятки просветительских уроков, мастер-классов, встреч с представителями культуры и спорта, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей. Спикерами акции стали также представители исполнительной власти. Перед молодежью выступили шесть губернаторов (Кировская область, Тамбовская область, Ярославская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Калужская область), 172 главы районов и профильных министров и 15 уполномоченных по правам ребенка.

В рамках акции «Поделись своим знанием» молодежь встретилась с народной артисткой Ларисой Долиной, победителем ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, автогонщиком Сергеем Карякиным, олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Аллой Шишкиной, чемпионом Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам Александром Легковым и др.

В 28 регионах прошли лекции, приуроченные к Международному дню студенческого спорта и организованные Российским обществом «Знание» в сотрудничестве с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России. При участии ВОД «Волонтеры Победы» в 89 регионах страны состоялись уроки, посвященные годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Активисты Ассоциации волонтерских центров провели в восьми регионах лекции на тему волонтерской и добровольческой деятельности.

Также в программу акции вошли лекции, приуроченные ко Всемирному дню донора костного мозга (совместно с Российским Красным Крестом), День финансовой грамотности (в партнерстве с Ассоциацией развития финансовой грамотности), фиджитал-урок «Спорт будущего для воспитания гармоничного человека» (при участии организаторов проекта «Игры Будущего – 2024»).