Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.0 комментариев
В Минтруде рассказали об увеличении суммы пособия по больничному листу
Минтруд: Максимальные суммы по больничным листам вырастут в два раза к 2025 году
Размер максимального пособия по больничному листу в месяц вырастет в два раза к 2025 году, достигнет 172 тыс. рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
По его словам, размер максимального пособия по больничному листу увеличится в два раза – если в этом году максимальный размер составляет 83 тыс. рублей, то в 2025 году он составит 172 тыс. рублей, передает ТАСС.
Двумя днями ранее в России решили увеличить размер пособия по беременности и родам.