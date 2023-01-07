В Крыму пообещали разработать электромобиль на базе УАЗ

Друг арестованного в Латвии журналиста Марата Касема рассказал о попытке отговорить его от поездки из Москвы в Ригу

Властям Латвии дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД рижский журналист Юрий Алексеев об аресте шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по обвинению в шпионаже. Алексеев сообщил, что предупреждал Касема о возможных проблемах и не советовал приезжать в Ригу.

«Я созванивался с Маратом накануне его приезда в Ригу, мы договорились встретиться четвертого января, пожарить у меня картошечки. Но я предупреждал Марата, чтобы он не приезжал, а то его «примут». Но третьего января он уже пропал – не отвечал на звонки и в соцсетях, а вчера власти сообщили, что он находится в тюрьме – в Рижском централе. Московская свобода слова и демократия расслабляет даже наших латвийских журналистов, которые должны понимать, что сейчас творится», – считает рижский журналист Юрий Алексеев.

Собеседник считает, что выдвинутые против Касема обвинения в шпионаже – надуманные, но в данном случае Россия никак не может помочь, потому что журналист – гражданин Латвии. Касем несколько лет живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит новостной ресурс Sputnik Литва.

«Касем уже лет пять работает в Москве. Какой тут может быть шпионаж, непонятно. Но статья тяжелая (до 15 лет), он будет сидеть в тюрьме как минимум до конца следствия. В ближайшие десять дней, как сообщила мне его адвокат, Касем может подать прошение о пересмотре меры пресечения. Но из-за статьи «шпионаж» перспектив практически никаких», – уверен Алексеев, добавив, что по той же статье в соседней Литве сидит в тюрьме политик, экс-депутат Альгирдас Палецкис.

В пятницу Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанием Касема. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу. По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.

Алексеев добавил, что сам уже «шестой год судится по надуманным обвинениям» и по одному из них ему грозит от 5 до 15 лет по статье «Нанесение вреда Латвийской Республике по предварительному сговору группой лиц». Заседание Апелляционного суда назначено на девятое января. «Властям страны дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине. После этого они слетели с катушек и все последствия налицо. В Латвии уже возбуждено больше 30 дел против русских журналистов. Поводом становится их сотрудничество с подсанкционными компаниями», – отметил собеседник.

Алексеев уверен, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не станут вмешиваться в ситуацию с арестом журналиста. «Если бы Касем писал что-нибудь антироссийское и проукраинское, то все правозащитные организации вписались бы за него в первые пять минут после задержания. Но Европа считает Россию своим врагом и воюет с ней с 2014 года», – считает он.

Алексеев напомнил, что Касем последний раз приезжал на родину в августе прошлого года, а свой предстоящий визит анонсировал в конце декабря. «Первого января он опубликовал в соцсетях свою фотографию на фоне Памятника свободы в Риге и в комментариях налетели злобные нацисты, которые начали писать о том, «куда смотрит Служба госбезопасности», если «агент» RT и «Спутника» совершенно свободно гуляет по Риге», – указал журналист.