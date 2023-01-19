Стали известны новые эпизоды преступлений «азовцев» в Мариуполе

Раскрыты три новых эпизода расправы над мирными жителями Мариуполя, в которых участвовал боевик украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» и другие члены его разведгруппы.

Об очередных преступлениях Бочкарева и других членов «Азова» рассказал сайт «Трибунал», где публикуются материалы Международного общественного трибунала по Украине.

Во второй половине марта Ведьмак, и боевики «Азова» с позывными Мангуст, Ислам, Жека, Тик-Так, Электрон, Расти приехали на Renault Duster и Mitsubishi l200 приехали во двор дома №29 по проспекту Металлургов, они на время укрылись в помещении местной библиотеки.

Мангуст оставил своих подчиненных и отправился выяснять у начальства указания для дальнейших действий. Жители дома принялись разглядывать приехавшие машины. Ислам сообщил Мангусту об этом, после чего последовал приказ – стрелять по окнам.

Ведьмак, Ислам и Жека сделали несколько автоматных очередей по окнам второго-четвертого этажей, ранив как минимум одного мужчину. И только после этого Ислам крикнул людям, чтобы они не выглядывали из окон.

Также в марте «азовцы» получили приказ сдержать ВС России со стороны улицы Покрышкина. Для выполнения приказа отправился Ведьмак и Незнайка (служил в третьем взводе) и шесть бойцов из теробороны.

«Азовцы» приехали к дому №175 по проспекту Металлургов на белом бронированном Range Rover со знаком ОБСЕ, а шесть бойцов теробороны – на танке Т-72, командиром которого был Жук.

Экипаж Т-72 состоял из трех танкистов из 36-й бригады морской пехоты. Бойцы остановились и направили дуло танка на улице Покрышкина – в сторону предположительного размещения сил ВС России.

После 9 вечера Незнайка заметил, что по проспекту Металлургов мимо дома №181 в их сторону идет мужчина. Вместе с Ведьмаком он подошел к гражданскому. Незнайка принялся проверять документы и телефон мужчины. Ведьмак сделал в гражданского два выстрела в область сердца. Удостоверившись, что мужчина мертв, Незнайка забрал его документы и телефон.

Через несколько часов Незнайка приказал Жуку переставить танк на улицу Покрышкина за дом №175 по проспекту Металлургов. Это нужно было для того, чтобы технику не смогли заметить после рассвета.

В ходе разговоров с местными жителями Незнайка начал грубить им, и без предупреждения выстрелил очередью в стоящих перед ним двух мужчин. В каждого попало не менее двух-трех пуль, они скончались на месте. Незнайка приказал немедленно покинуть место преступления.