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Клуб на воде затонул во время празднования Нового года в Белграде
Празднование Нового года в клубе на воде в Белграде закончилось его затоплением
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Белградский клуб на воде Freestyle, который располагается на старых дебаркадерах, затонул в ночь празднования Нового года, погибших нет, пишут местные СМИ.
По сообщению портала 192.rs, после того, как клуб начал тонуть, была проведена эвакуация, травмы получила одна девушка, передает ТАСС.
В соцсетях появилось видео, на которых люди в ужасе покидали помещение по колено в воде или по узкому мостику над водой. Посетители залезали с ногами на столы и диваны, в то время как сотни людей покидали плавучую платформу по узкому мостику над водой.
Сплавы – популярные белградские клубы на воде, расположенные на старых дебаркадерах, речных платформах или баржах, они серой зоной с точки зрения соблюдения как норм пожарной опасности, так и норм безопасного поведения на воде, не подпадают ни под одну юрисдикцию.
Ранее гражданские самолеты ливанской компании MEA получили повреждения в аэропорту Бейрута из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года.
Путин поздравил россиян с Новым годом вместе с военными
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Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными из штаба Южного военного округа, оно будет показано всем жителям страны.
Президент выразил уверенность, что России удастся преодолеть трудности и сохранить страну независимой, пожелав оставить в прошлом все обиды и сказать друг другу о любви, передает РИА «Новости».
Он отметил, что власти России сделают все возможное для помощи семьям погибших в ходе специальной военной операции. Участников СВО глава страны поблагодарил за силу духа и отвагу, поздравив с наступающим Новым годом.
«Нравственная, историческая правота на нашей стороне», – сказал Путин.
Россия строит и созидает, главное – судьба России, защита Родины – священный долг, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении.
«Вместе строим. И созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками», – сказал президент.
Глава России подчеркнул, что Запад использует народ Украины для раскола России и ослабления, чего допущено не будет. Отметив, что западные элиты говорили о своих мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов.
«На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса», – сказал Путин.
Он напомнил, что гарантии мира и безопасности для России должны быть надежно обеспечены, за это и сражаются военнослужащие.
«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они – наши герои. Им сейчас труднее всего», – говорится в обращении.
Ранее российский лидер поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Кириенко принял участие в акции «Елка желаний»
Кириенко исполнил мечту мальчика из Луганска в рамках акции «Елка желаний»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечту мальчика из Луганска, а также еще двоих детей.
Кириенко исполнил мечту шестилетнего Дмитрия Алаева из Саратова. Мальчик увлекается динозаврами и морскими обитателями, он загадал желание посетить океанариум, и его мечта сбылась. Дмитрий приехал в Москву и побывал в палеонтологическом музее и океанариуме, передает «Лента.ру».
Девятилетний Андрей Русанов из Луганска тоже был приглашен в Москву, где побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе, также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.
Также сбылось новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, ей подарили велосипед, о котором она мечтала.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний».
Россиянам рассказали о законодательных изменениях с 1 января 2023 года
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С 1 января в России начнет действовать ряд изменений, касающихся социальной сферы. Так, с нового года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) будут объединены в одну организацию, заработает универсальное пособие на детей и появится единый налоговый платеж.
Созданная после объединения ПФР и ФСС организация, которая будет называться Фонд пенсионного и социального страхования России, возьмет на себя функции обоих органов, пишет «Коммерсант» в обзоре основных законодательных изменений.
Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС) подписал российский лидер Владимир Путин 14 июля.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что благодаря слиянию Пенсионного фонда и Фонда социального страхования граждане к 2025 году будут получать выплаты в 1,5 раза выше.
Кроме того, с 1 января в России появится единый налоговый платеж. Закон о нем подписал президент Владимир Путин 14 июля. Законом вместо существовавшей ранее обязанности заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета. Он будет открываться каждому гражданину в Казначействе России, и налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием только суммы и своего ИНН, передает ТАСС.
Еще одно нововведение коснется госпошлин для автовладельцев. За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации необходимо будет заплатить 1 тыс. рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей, за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1 тыс. рублей. При этом скидку в 30% при оплате государственных пошлин через портал «Госуслуги» с 1 января отменяют.
Долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям с нового года начнут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов. Проверить наличие штрафов можно на портале «Госуслуги», на сайте Госавтоинспекции и в личном кабинете некоторых банков. В Москве такая возможность есть еще и на порталах mos.ru и «Московский транспорт».
С 1 января также увеличатся ставки некоторых акцизов. Соответствующий приказ выпустило Министерство финансов. Так, цена на водку поднимется на 20 рублей – с 261 до 281 рубля, а на коньяк на 37 рублей – с 480 до 517 рублей.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил газете ВЗГЛЯД, что повышение минимальных цен на крепкий алкоголь планируется несущественное, из-за этого россияне не перестанут пить эти напитки или не станут потребителями нелегального рынка.
С 1 января до 16 тыс. 242 рублей в месяц будет повышен минимальный размер оплаты труда. Одновременно прожиточный минимум будет увеличен до 14 тыс. 375 рублей. В Минтруде отмечали, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,9%, а прожиточный минимум с нового года увеличится на 13,6% по отношению к уровню 1 января 2022 года.
С 1 января договор гражданско-правового характера (ГПХ) можно будет оформить на единой цифровой платформе. Кроме того, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.
Кроме того, с нового года вводится универсальное пособие на детей, которое объединит сразу несколько выплат. На выплату этого пособия будет направлено 1,7 трлн рублей, в среднем по стране оно составит от 7 до 14 тыс. рублей.
С 1 января на портале «Госуслуг» появится возможность подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.
Патриарх Кирилл призвал молиться за примирение народов в 2023 году
Необходимо молиться за то, чтобы в следующем году пришел мир и добрые отношения между народами вернулись, призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Нужно молиться за мир в грядущем году, за прекращение междоусобной брани, восстановление добрых отношений между странами и народами, за прекращение разделений и расколов церкви, заявил патриарх на молебном пении в храме Христа Спасителя, передает РИА «Новости».
Он также помолился, чтобы Бог «укрепил и умудрил» российского президента Владимира Путина, и воинство, и дал сил РПЦ «стоять на духовной страже», чтобы вести народ ко спасению.
Путин не поздравил Байдена и Меркель с наступающим Новым годом
В списке лидеров и политических деятелей, получивших новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет президента США Джо Байдена и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления от главы российского государства Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, также телеграмму от главы российского государства не получила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
В прошлом году Путин поздравлял Байдена, в том послании президент отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.
Также в этом году Путин не направлял новогодние поздравления главам международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент МОК, руководители спортивных федераций и другие. Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, в этом году их в поздравительном послании президента России не оказалось.
Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров и глав правительств, среди которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также сирийский лидер Башар Асад.
В МЧС дали советы по использованию бенгальских огней
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Использовать бенгальские огни лучше всего только на открытом воздухе, особенно если такие огни цветные, сообщили в пресс-службе московского Главного управления МЧС.
Применять такие пиротехнические изделия рекомендуется лишь на открытом воздухе, особенно если речь идет о цветных бенгальских огнях, в их состав входят агрессивные окислители, при использовании в закрытом помещении они выделяют опасные вещества, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Зажженную бенгальскую свечу необходимо держать за металлическую часть под небольшим углом, чтобы искры не падали на руки, одежду и обувь. Если на свечах есть сколы, неровности и неравномерно распределенный пиротехнический состав, то лучше такие свечи не использовать.
Также приобретать подобные изделия лучше в специализированных магазинах. Качественные свечи можно отличить по цвету, он должен быть черным, серым или серебристым.
Прогоревшие свечи лучше всего утилизировать в емкости с водой.
В МЧС назвали частую причину пожара в доме во время новогодних праздников
Основными причинами пожаров в России во время новогодних праздников становятся аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Так, за первые 10 дней 2022 года в стране погибли 484 человека, передает РИА «Новости».
Причинами трагедий стали пожары из–за перегрузки электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, включая курение. В ведомстве отметили, что если исключить эти риски, то жилье станет безопаснее.
Всего же в 2022 году в регионах страны произошло 7 тыс. бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об итогах, которых добилась России по итогам 2022 года.
Детей в СИЗО Москвы поздравили Дед Мороз и ОНК
Подростков и детей в московских следственных изоляторах поздравили Дед Мороз и члены столичной Общественной наблюдательной комиссии, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
Детям подарили сладости, книги, развивающие игрушки, конструкторы и другое, рассказал Мельников, передает РИА «Новости».
Поздравить родившихся в СИЗО-6 в возрасте от младенчества до трех лет и их матерей, девушек-подростков, несовершеннолетних мальчиков в СИЗО-5 направились председатель столичной комиссии Георгий Волков, член ОНК столицы Константин Ким и Мельников. Мельников переоделся в Деда Мороза.
Он рассказал, что дети очень обрадовались такой встрече, обычно у них очень скромные запросы. Кто-то хочет получить велосипед, кто-то плюшевую собачку, куклу с коляской. Некоторые мечтают посетить ресторан быстрого питания.
Глава комиссии в ходе посещения детей напомнил им о возможности получить базовое школьное образование и сдать ЕГЭ в следственном изоляторе. Он пояснил, что все подростки в СИЗО строят планы на будущее.
Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом
Президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.
Президент России тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Россией и Турцией, невзирая на сложную международную обстановку, говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.
Он указал, что в 2022 году удалось «существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты: возведение атомной электростанции «Аккую» и создание в Турции регионального газового хаба». Также Путин отметил, что странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах безопасности на Евразийском континенте.
В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Также глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, «подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику». Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
Шойгу исполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей, ей подарили шлем и пригласили на Парад Победы, сообщили в Министерстве обороны.
Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика, а также посмотреть с трибуны на Красной площади в Москве Парад Победы 9 мая. Ее открытку с желанием министр обороны снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ, передает РИА «Новости».
Защитный летный шлем был доставлен в Ижевск и вручен Дарье. На шлеме изобразили истребителя Су-35 в полете, так как девочка учится в кадетском классе и мечтает стать летчицей. Также она получила приглашение на Парад Победы и копию живописного панно «Парад Победы 1945».
По словам Дарьи, шлем «в цвет неба» она примерила, он ей очень понравился.
Как рассказал мама девочки, глава их семьи сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО, в семье растут две дочери, у старшей из которых сыблось новогоднее желание.
Ранее зампредседателя Совбеза России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев исполнил мечту девочки из Луганской народной республики в рамках «Елки желаний», которой подарил поездку в Петербург.
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом
Президент Владимир Путин в новогодних поздравлениях лидерам стран постсоветского пространства выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии Аслану Бжании, Азербайджана Ильхаму Алиеву, Армении Ваагну Хачатуряну, Белоруссии Александру Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову, Узбекистана Шавкату Мирзиееву, Южной Осетии Алану Гаглоеву. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин в этом году не поздравил с Новым годом президента Молдавии Майю Санду.
Ранее президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.
В этом году Путин решил не поздравлять с наступающим Новым годом и Рождеством президента США Джо Байдена.
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил российских граждан с наступающим Новым годом, и рассказал, почему в уходящем году началась спецоперация на Украине.
«Совсем скоро наступит 2023 год. По традиции мы встречаем его в кругу близких и родных людей. Вместе подводим итоги года минувшего. Для нашей страны и для каждого из нас он стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде. Взращивает на Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому. «Своих не бросаем» стало девизом уходящему году», – сказал он в видеообращении.
Ролик доступен в Telegram-канале зампреда Совбеза.
Он добавил, что Россия «распахнула двери родного дома» для своих братьев и сестер, и «открыла им свое сердце». СВО, по утверждению Медведева, помогает не только отстоять право на родной язык, традиции и культуру, но и преследует цель положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве.
Зампред Совбеза подчеркнул, что эта цель будет обязательно достигнута.
Медведев напомнил, что в последние часы уходящего года российские солдаты, офицеры и добровольцы защищают Родину, многие из них находятся в бою. Он отметил, что мысли россиян с теми, кто «свято верен своему долгу», и сражается с «темными силами киевских нацистов».
Медведев выразил благодарность героям современной России за их мужество, самоотверженность и стойкость, а также за готовность самопожертвованию.
Он предупредил, что 2023 год также не будет легким, враги России продолжат попытки сломить ее, подчинить своей воле, но, по мнению зампреда СБ России, у них ничего не получится.
«Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда. А в правде победа», – подчеркнул Медведев.
Он призвал делать все, чтобы жизнь граждан страны, в том числе на новых территориях, была благополучной и безопасной, и также пожелал успехов и всего самого доброго в наступающем году.
Напомним, президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными.
Эрдоган озвучил цели для Турции в 2023 году
Анкара видит своей целью в новом году становление одним из лидеров в политике и экономике всего мира, заявил в ходе новогоднего обращения президент страны Тайип Эрдоган.
Целью Турции является не просто «вход в высшую лигу» глобальной политики и экономики, но и обретение политической и экономической мощи, которая позволит «занять первые строчки», заявил глава турецкого государства, передает ТАСС.
Эрдоган напомнил, что в следующий год для Турции – юбилейный, она отметит 100-летие республики.
Ранее президент России Владимир Путин выразил новогодние поздравления руководителям стран СНГ лидерам мировых держав, в том числе турецкому президенту Эрдогану, а также премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Асад в поздравлении Путину с Новым годом поблагодарил за помощь в борьбе с терроризмом
Башар Асад позравил Путина с наступающим Новым годом
Президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю Нового года, сирийский лидер отметил вклад РФ в борьбе с терроризмом, сообщило информационное агентство САНА.
Асад пожелал России всего наилучшего, чтобы наступающий год принес России процветание и прогресса. Он подчеркнул, что Москва оказывает огромную поддержку сирийскому народу в его войне с терроризмом и его усилиях по сохранению целостности и единства территорий, передает ТАСС.
Ранее в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Также Владимир Путин поздравил глав государств СНГ с наступающим Новым годом и лидеров мировых держав, в том числе турецкого президента Реджепа Эрдогана, а также премьера Венгрии Виктора Орбана.
Напомним, Путин не стал поздравлять президента США Джо Байдена, а также вице-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Политолог Кортунов объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена.