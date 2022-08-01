Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина

Читателей турецкого издания Haber7 возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси.

Во время турне по странам Африки французский лидер, беседуя с главой бенинского МИД, неожиданно коснулся его плеча, после чего дипломат поспешил почистить это место.

Многие из комментаторов сочли, что таким образом Агбенонси выразил пренебрежение к Макрону, который повел себя невежливо.

«Куда бы он ни пошел (президент Франции), везде делает глупости и позорится», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.

«Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры», – заметил другой.

«В начальной школе Европа была для нас примером цивилизации, и мы стремились достичь этого уровня. Сейчас я все больше задумываюсь о ее презрительном и высокомерном поведении», – поделился мнением третий читатель.

«У Макрона кровавые руки. В любом случае принимать его в стране – большая ошибка», – отметил еще один из пользователей.

«Он (Агбенонси) очень хорошо сделал. Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются», – считает пятый комментатор.

«Господин министр, вы поступили правильно, отразив снисходительный поступок Макрона, который приехал в Африку читать лекции», – заключили пользователи.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний.