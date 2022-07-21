Украинские боевики начали дистанционно применять «подлые» мины на харьковском направлении

Украинская армия дистанционно минирует территории на харьковском направлении при помощи «Лепестков» – противопехотных мин ПФМ-1, сообщает источник с места событий.

Целые «плантации» этих смертельно опасных устройств разбросаны прямо у российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое, передает РИА «Новости». Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские боевики применяют постоянно.

По словам солдат союзных сил, данная мина является «самой подлой» – пластиковый корпус, небольшой размер и камуфлированный окрас делают ее незаметной в траве или среди обломков разрушенных строений. Кроме этого, «Лепесток» не убивает человека сразу, а наносит ему тяжелые увечья нижних конечностей, поэтому после срабатывания устройства пострадавшего необходимо немедленно доставить в госпиталь, иначе он неминуемо погибнет.

Село Избицкое находится в пяти километрах от границы с Россией. После того, как этот населенный пункт был отбит союзными силами, украинские боевики ушли в окрестные леса и отступили за Рубежное.

По словам бойцов одного из полков резервистов ЛНР, часть банд еще находится в этом районе и время от времени применяет тактику «кочующих» минометов.

Сейчас из-за боевых действий все жители поселка покинули свои дома.

Напомним, в конце мая саперы Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».