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Украинские боевики начали дистанционно применять «подлые» мины на харьковском направлении
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Украинская армия дистанционно минирует территории на харьковском направлении при помощи «Лепестков» – противопехотных мин ПФМ-1, сообщает источник с места событий.
Целые «плантации» этих смертельно опасных устройств разбросаны прямо у российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое, передает РИА «Новости». Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские боевики применяют постоянно.
По словам солдат союзных сил, данная мина является «самой подлой» – пластиковый корпус, небольшой размер и камуфлированный окрас делают ее незаметной в траве или среди обломков разрушенных строений. Кроме этого, «Лепесток» не убивает человека сразу, а наносит ему тяжелые увечья нижних конечностей, поэтому после срабатывания устройства пострадавшего необходимо немедленно доставить в госпиталь, иначе он неминуемо погибнет.
Село Избицкое находится в пяти километрах от границы с Россией. После того, как этот населенный пункт был отбит союзными силами, украинские боевики ушли в окрестные леса и отступили за Рубежное.
По словам бойцов одного из полков резервистов ЛНР, часть банд еще находится в этом районе и время от времени применяет тактику «кочующих» минометов.
Сейчас из-за боевых действий все жители поселка покинули свои дома.
Напомним, в конце мая саперы Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».
В Сети высмеяли наряд Зеленской на встрече с четой Байденов
Интернет-пользователи высмеяли супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену за костюм, в котором она была на встрече с четой Байденов в Белом доме.
На фотографию Зеленской, в частности, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Какой странный костюм и какие необычные пуговицы», – отметила в свою очередь телеведущая Ольга Скабеева.
«Прикольные пуговки, заметил президент Байден», – иронизируют пользователи Сети.
«Интересный вариант размещения пуговиц»; «Бесполезные пуговицы могут быть где угодно, но не там, где у человека соски»; «Это не пуговицы, просто Байден очень хорош собой!» – пишут комментаторы.
Некоторые предположили, что наряд Зеленской призван впечатлить президента США Джо Байдена. «Старик обрадуется и выдаст еще несколько лярдов помощи», – предположили пользователи.
«Золушка прилетела в Вашингтон, всю ночь пришивала лишние пуговицы к костюму, а вы стебетесь», – ироинизирует Viktor Runner.
«Что же ее окружение не подсказало, что пуговки неудачно пришиты? Или тоже смеются втихаря?» – задалась вопросом маргарита_д.
«А почему не в зеленой футболке?» – пишет ZuMa, напоминая о том, как был одет президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мне кажется, что эти встречи ей на самом деле очень нравятся», – предположил Aleksander Lysenko.
Кроме того, журналист Дмитрий Смирнов выложил видео «американских нежностей» на встрече Зеленской с Байденом.
Напомним, в понедельник Зеленская прибыла в Вашингтон. В среду ожидается ее выступление в Конгрессе США.
Торговая организация Южной Америки отказалась от диалога с Зеленским
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР в Парагвае, сообщил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.
Кано пояснил, что МЕРКОСУР «принимает свои решения на основе консенсуса». По словам Кано, в отношении выступления Зеленского «консенсуса не было». МЕРКОСУР уже сообщил Киеву, что «для диалога с Зеленским нет условий», передает РИА «Новости».
Саммит проходит в парагвайском городе Луке 20–21 июля. 6 июля Зеленский провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. МИД Парагвая сообщил, что Зеленский искал возможности выступить перед МЕРКОСУР.
Напомним, МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине
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Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР, заявил глава МИД России в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали – денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – отметил министр.
Глава МИД РФ указал, что по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием (например, HIMARS), географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», – заключил он.
Ранее в ДНР сообщили, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Глава Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине
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Сейчас военные действия на территории Украины находятся на решающей стадии, поэтому Запад ищет новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», – передает ТАСС слова шефа Пентагона.
Остин заявил, что Россия думает продержаться дольше Украины и Запада, об этом он заявил на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву.
Он пообещал, что «контактная группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки <...> украинских вооруженных сил». «Наше содействие приводит к подлинным переменам», – считает Остин.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска. В четверг, 14 июля, сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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В Германии заявили, что Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание о военной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей, сообщил Грегор Швинг в газете Die Welt.
Автор статьи отметил, что председатель правительства подтверждал готовность помогать Украине «до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и посредством поставок оружия», однако до середины июля Германия отправила туда лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. В последней поставке значатся семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей, передает РИА «Новости».
«В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тыс. продуктовых пайков. Во вторую – 102 небронированных автомашины», – заявил Швинг.
Как при этом рассказал изданию парламентский глава фракции ХДС Торстен Фрай, хотя партия Шольца напомнила об активном участии Берлина в программе ЕС на 500 млн евро, принятой в понедельник, в Бундестаге нарастает недовольство очевидным несоответствием заявлений канцлера с его действиями.
«Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ», – сказал он.
К критике решений правящей партии и Шольца присоединилась Свободная демократическая партия.
«Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка от Германии – образцовая, канцлер не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение», – заявил официальный представитель СвДП по оборонной политике Александр Мюллер.
Резюмируя, автор статьи подчеркнул, что из-за отказа властей поставлять оружие режим Зеленского продолжает закупать его в Германии на собственные средства: в июне Украина приобрела около трех тысяч противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у промышленных предприятий.
В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Зеленский утратил в России права на товарные знаки «Квартал 95» и «Сваты»
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Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», сообщил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов. Теперь любой желающий может подать заявку на них.
Заявки на регистрацию прав Зеленский подал в 2012 году, в 2019 году он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения»). Башилов пояснил, что в том случае, если «срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака», передает РИА «Новости».
По его словам, «единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками».
Как следует из данных базы Роспатента, в России товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика» были выданы на продукты практически всех видов – мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции. Также они были зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных.
Напомним, Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом. В 2019 году был снят последний выпуск «Лиги смеха», в котором Зеленский принял участие.
Ударом «Калибрами» в Одесской области уничтожено более 200 морпехов 35-й бригады ВСУ
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Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка, Константиновка и Георгиевка ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское ДНР, а также 92-й механизированной бригады в районе Должика Харьковской области.
Уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Артемовск ДНР, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области, а также два склада горючего 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахова ДНР.
Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 – в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области и один Су-25 – в районе Доброполья ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благодатовка, Яворское Харьковской области, Зугрэс ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Василенково Харьковской области, а также Новорайск, Красносельское, Степное, Тараса Шевченко Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 259 самолетов, 143 вертолета, 1572 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4410 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом в Запорожской области было уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора*».
В Херсоне задержан передававший координаты блокпостов ВС России шпион Украины
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Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне, следует из видео допроса задержанного.
Как пояснили РИА «Новости» российские силовики, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания.
«В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко) заплатил мне за это 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей)», – сказал Руденко во время допроса, добавив, что раскаивается в своих действиях, из-за которых могли погибнуть российские военные.
Он также рассказал, что ему перечисляли деньги и на покупку пистолета для самообороны – 10 тыс. гривен (около 19 тыс. рублей) и предлагали «в случае опасности уехать в Польшу через Крым», однако утверждает, что оружие покупать не стал, а деньги прогулял.
Кроме того, он рассказал, что украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь.
Ранее вербовщик, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет привлек около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов» (против организации возбуждено уголовное дело), также он искал желающих устроить теракты в школах.
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Появились сообщения о планах Зеленского лишить Коломойского гражданства Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Об этом заявляет «Украинская правда» со ссылкой на «источники в правоохранительных органах, офисе президента и партии «Слуга народа».
По данным издания, лишить гражданства также могут главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и сопредседателя запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, передает ТАСС.
Офис президента и другие властные органы данную информацию не комментируют. Депутат «Слуги народа» Игорь Васильковский заявил изданию «Страна.ua», что «это фейк».
Напомним, олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело, финансировал нацбатальон «Айдар». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с Коломойским.
Власти Херсона заявили о фактическом разрушении моста через Днепр из-за обстрелов ВСУ
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Антоновский мост через Днепр в Херсонской области фактически разрушен после обстрелов со стороны ВСУ, если удары продолжатся, он может рухнуть, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть», – передает ТАСС его слова.
Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, движение автотранспорта по мосту временно ограничено.
«В связи с обстрелами ВСУ объявляется временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту», – написал он в своем Telegram-канале.
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них перехвачена ПВО.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
В Совфеде ответили на желание Киева ввести санкции против детей российских военных
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«Украинская власть абсолютно непоследовательна в своих действиях. Они говорят о демократических правах и свободах, при этом сами же их нарушают. У них нет абсолютно никаких моральных и этических ценностей», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского призвал к санкциям против российских военных и их детей.
«Вся политика Украины с первых дней независимости государства свелась к тому, что они очень много говорили о свободе и правах человека, при этом последовательно нарушая свои слова действиями. На Украине восстановилась система доносов и преследований, гонений за инакомыслие», – рассказал Цеков.
«Они постоянно заявляли, что «сын за отца не отвечает», а теперь, оказывается, отвечает? О каких моральных или нравственных ценностях тогда можно говорить?» – задается вопросом парламентарий. «Предложение, озвученное главой офиса украинского президента, нельзя назвать иначе, нежели беспринципным и нарушающим все основополагающие права человека», – убежден он.
«При этом команда Зеленского думает только о себе, обслуживает свои интересы и не защищает Украину и интересы страны. Находящиеся у власти люди – абсолютные дилетанты, попавшие туда случайным путем. Поэтому ожидать от них адекватной и последовательной политики не приходится», – отметил Цеков.
В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «все действия и заявления представителей украинской власти подтверждают тот факт, что нацизм – это практически неизлечимая болезнь». «Она разлагает человека, уродует его. Только зараженный этой болезнью человек может обстреливать жилые дома, прикрываться детьми, женщинами, стариками, делать такие вот заявления в адрес чьих-либо детей. С такими людьми невозможно, к сожалению, бороться гуманными методами», – сказал Шеремет.
Иной точки зрения придерживается крымский политолог, экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек. В комментарии газете ВЗГЛЯД он отметил, что эти действия – «это не фашизм, не нацизм, а дурость».«Украинское руководство придает санкциям как-то сакральный смысл, считает их лучшим инструментом внешней политики. Причем доходит уже до самого настоящего идолопоклонства – на них надеются и в них верят. Украинских политиков поразил самый настоящий массовый психоз», – сказал политолог.
«Не думаю, что наши военные или их родственники собираются посещать недружественные страны и уж тем более держать там какие-то сбережения. Это просто очередной мыльный пузырь из офиса президента Зеленского – яркая обертка, а внутри пустота», – отметил собеседник.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей. Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции».
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».
В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
В Пентагоне заявили о «пока не потерянном» для Киева Донбассе
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Власти США считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для Киева, Вашингтон ожидает продолжительных боев за территорию, заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, в Донбассе идут военные действия на истощение.
«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, – нет, он пока не потерян», – сказал Милли, комментируя реплику журналиста, передает ТАСС.
В Пентагоне заявили о намерениях поставлять Киеву оружие для долгосрочной обороны.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
В среду стало известно, что украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены.
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Власти Финляндии выступили против прибытия раненых с Украины
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Миграционная служба Финляндии Migri выступила против намерений финских волонтеров, планирующих привезти в страну 12 раненых украинских солдат, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Мы получили информацию о том, что такая миссия планируется. Однако ни Миграционная служба, ни какое-либо другое государственное ведомство не имеет полномочий разрешать подобные операции. На наш взгляд, подобные операции должны осуществлять официальные инстанции», – передает РИА «Новости» слова представителя Migri Пекки Нуутинен.
Как заявил представитель медицинского округа столичного региона HUS Вели-Матти Уландер, подход должен быть систематическим, нежелательно, чтобы раненых внезапно привозили в дежурное отделение.
«Здравоохранение и в особенности больницы уже сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации, когда десятки финских пациентов, нуждающихся в срочных операциях, вынуждены ждать», – сказал он.
Ранее сообщалось, что из-за нехватки личного состава украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, согласно указу министерства обороны Украины, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.
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