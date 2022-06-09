Байден уведомил Конгресс об участии ВС США в операциях за рубежом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в соответствии с Законом о военных полномочиях от 1973 года направил в Конгресс очередное ежегодное уведомление об участии американских военнослужащих в различных операциях по всему миру.

В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, отмечается: «С учетом того, что в последние месяцы была дополнительно осуществлена переброска 17 тыс. военных США для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии, примерно 90 тыс. военных США размещены в странах НАТО в Европе», передает ТАСС.

Как информировал Байден, 561 военнослужащий США включен в состав Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии, которая насчитывает около 4 тыс. человек.

В уведомлении констатируется, что «в Афганистане нет военных США». Вместе с тем, по словам Байдена, американская сторона располагает средствами для «реагирования на угрозы для США и их интересов, если они возникнут в Афганистане».

Байден не уточняет, сколько американских военнослужащих находится в Сирии и Ираке. Они, по словам американского лидера, нацелены на сотрудничество с «местными партнерами» в борьбе с террористическими группировками. Кроме того, военнослужащие США, по словам Байдена, участвуют в борьбе с террористами в Йемене. В уведомлении также указан целый ряд других стран, где находятся американские военнослужащие.

Напомним, по данным Associated Press на начало мая, «неустановленное число американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран».

В конце апреля мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился «помогать» украинским войскам. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».

В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

При этом в конце апреля Байден выступил с утверждением, что якобы не отправит на Украину ни одного американского военнослужащего, чтобы избежать риска «третьей мировой войны». Ранее в Белом доме прокомментировали мнение сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки американских военных на Украину.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД