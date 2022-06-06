Эксперт: Шри-Ланка сейчас не в том положении, чтобы арестовывать самолеты «Аэрофлота»

«Шри-Ланка рассчитывает в случае чего на помощь от России, а Россия себя повела в данном случае достаточно жестко», – сказал газете ВЗГЛЯД индолог Сергей Лунев. Ранее власти Шри-Ланки разрешили вылет российскому самолету, задержанному в прошлый четверг на острове.

Шри-Ланка находится не в том положении, чтобы портить отношения с Россией, сказал профессор МГИМО Сергей Лунев, напомнив о катастрофической ситуации, в которой оказалась экономика острова. «Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе уже обозначил, что инцидент с российским самолетом не затрагивает отношения Коломбо с Москвой, это спор частных компаний. Так что правительство в Коломбо решило самоустраниться от этого спора, заняв такую позицию: частные вопросы – так частные вопросы, решайте их где хотите, только не на территории острова», – сказал профессор МГИМО Сергей Лунев.

«Ранее Шри-Ланка на уровне своего правительства уже дала Москве гарантии, что не будет задерживать наши самолеты по запросам от третьих стран», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель интернет-портала Avia.Ru Роман Гусаров.

«Действительно, в Коломбо получили запрос насчет проблем между «Аэрофлотом» и компанией-лизингодателем. Это был исключительно коммерческий спор, который, кстати, не имел отношения к западным санкциям. Суд Шри-Ланки на основании факта такого спора поначалу задержал воздушное судно. Потом суд разобрался по существу, выяснил, что оснований для ареста самолета нет, и распорядился освободить воздушное судно. Но затем власти в Коломбо решили, что не обязаны участвовать в коммерческих спорах между игроками авиаиндустрии», – добавил Гусаров.

«Прозвучавшее теперь заявление Москвы насчет инцидента в Шри-Ланке оказалось вполне благожелательным. Действиями правосудия Шри-Ланки в нашем МИДе остались удовлетворены, там поблагодарили власти Шри-Ланки за разрешение этой проблемы. Из этого можно сделать вывод, что «Аэрофлот» возобновит полеты на Шри-Ланку», – предположил Гусаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, задержанный на Шри-Ланке самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» в понедельник вылетел в Москву. Ранее суд Шри-Ланки отменил запрет на его вылет. Действие приказа о запрете было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором, отмечает местный портал News First.

Напомним, в четверг Airbus A330 «Аэрофлота» прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил A330 покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 «Аэрофлота» в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.

«Аэрофлот» после инцидента приостановил выполнение регулярных рейсов в Коломбо «в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку». Продажа билетов на рейсы была закрыта. Как сообщал «Интерфакс», МИД РФ в пятницу заявил протест послу Шри-Ланки в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, богатая еще недавно Шри-Ланка в мае погрузилась в хаос и беспорядки, исчезли бензин, лекарства и элементарные продукты. Объявлен дефолт, полиция бессильна. Народ сжигает дома богатых и готовится физически голодать. Падение показателей туризма на фоне пандемии, кстати, использовалось властями страны для оправдания экономического хаоса.