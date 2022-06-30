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США не увидели возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной
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Сейчас США не видят возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной, это «очевидно для всех», заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов вступить в переговоры», но «показал, что полон решимости продолжать атаки на Украину и достигать своих военных целей». По словам Кирби, США «и большая часть международного сообщества намерены продолжать помогать Украине в укреплении ее обороноспособности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Однако Кирби ушел от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достичь прекращения боевых действий на Украине до конца текущего года. Он заявил: «Мы хотим, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильный шаг».
Кроме того, Кирби заявил, что у Москвы «нет никаких причин рассматривать любые изменения в позиционировании сил НАТО на восточном фланге как провокацию. НАТО всегда будет оборонительным альянсом».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент России Владимир Путин подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились.
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Зеленский назвал условие участия в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение», – об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», – отметил Зеленский, передает ТАСС.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
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Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
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Пожар на оборонном НПП «Темп» в Москве произошел в результате поджога
Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».
Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.
«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован», – цитирует сообщение МЧС России ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.
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В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Посол ЛНР: Под Лисичанском было уничтожено сразу несколько колонн ВСУ
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«За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть и иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в городе.
«В районе Привольнянского плацдарма в пригороде Лисичанска минувшим вечером и ночью были достаточно серьезные стычки. По итогам боев есть множество убитых и взятых в плен боевиков. При этом о цифрах пока говорить рано – наши военные на местах уточняют информацию», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «было уничтожено сразу несколько колонн украинских боевиков, которые пытались организованно уйти из Лисичанска в сторону Северска». «Кроме того, местные жители сообщают, что наблюдаются попытки ВСУ, что называется, «собирать чемоданы». Также известно, что в составе сдавшихся в плен есть иностранные наемники. И несмотря на то, что в ЛНР нет смертной казни, никто их «гладить по головке» не собирается. По уголовному кодексу республики им грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 25 лет. На мой взгляд, это не сильно отличается от смертной казни», – подчеркнул собеседник.
Он также заметил, что в республике очень жестко относятся к иностранным наемникам, которые «без приглашения пришли убивать местных людей, преследуя чужие интересы в попытках заработать на этом деньги». «По координатам внутри города мы точно знаем, что серьезные столкновения были в районе стадиона «Шахтер». Это уже ближе к центру Лисичанска. Активные действия ведутся и на территории Лисичанского НПЗ», – отметил Мирошник.
При этом дипломат предостерег от попыток установить некую потенциальную дату окончания штурма Лисичанска. «Главная задача – максимально сохранить живыми и здоровыми наших бойцов. Мы намерены и дальше использовать тактику, которая уже доказала свою эффективность – сначала территория тщательно зачищается при помощи артиллерии и тяжелой техники, и только потом на объект заходит штурмовая группа. Я не исключаю возможность котлов – есть участки, где в ближайшее время могут быть сосредоточены боевики. А опыт котлов у нас уже очень большой, так что мы сможем взять их измором, если потребуется», – настаивает посол.
«Насколько мы видим, Украина уже понимает, что город для них окончательно потерян. С моей точки зрения, Лисичанск – стратегический центр. И его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем. Именно поэтому есть попытки отводить вооруженные формирования в сторону Северска. И, как нам кажется, они попробуют там организовать какую-то линию обороны», – заключил Мирошник.
Ранее выступая в эфире канала «Соловьев. Live», Мирошник сообщил о большом количестве сдавшихся в плен украинских боевиков. «Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова посла ЛНР в России. В МВД Луганской народной республики сообщили о значительном числе уничтоженных украинских военнослужащих. «Сейчас в районе Лисичанска погибших военнослужащих ВСУ насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит ТАСС сообщение помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.
Ранее бойцы Народной милиции ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Задержанные наемники лишены статуса военнопленных, указал помощник главы МВД ЛНР.
Во вторник подразделения ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу, на территории ДНР, которую удерживают украинские силы. В Донецке оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
Военкор Сладков объяснил, почему ВСУ бросают западные «Джавелины»
Чаще всего боевики отказываются от «навороченных» западных «Джавелинов»: они заметно уступают по маневренности и эффективности российским «Корнетам», сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Спросите любого репортера, кочующего по передовой, сколько целехоньких «Джавелинов» они видели? Вам ответят: сотни! Украинцы их бросают целыми при всех вариантах. Были бы они так же хороши, как наш «Корнет», их бы использовали. Был бы так же легок, как наш РПГ-7 – унесли бы с собой. А так, «Джавелины» бросают, чего с ними возиться?» – приводит ФАН слова Сладкова.
Ранее перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ.
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Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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В Лисичанске заметили группу из 20 американских наемников
Группа из 20 наемников из США действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.
По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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Бельгия призвала Зеленского «выиграть войну на поле боя»
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Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить «только на поле боя», заявил перед началом саммита альянса в Мадриде премьер-министр королевства Александер де Кроо.
«Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины», – передает РИА «Новости» слова Кроо.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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США отчитались о блокаде поставок полупроводников в Россию
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Глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% из-за западных санкционных антироссийских мер, заявила министр торговли США Джина Раймондо.
«С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки», – цитирует Раймондо РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Согласно санкциям, введенным Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.
Эксперты отмечали, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
ДНР и Украина обменялись военнопленными
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Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», – цитирует Пушилина ТАСС.
Несколько из них – это рядовые нацбатальонов, их состояние плачевное, у них тяжелые ранения, также есть ампутации. Доказано, что освобожденные "азовцы" не совершали военных преступлений.
Пушилин подчеркнул, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие», – добавил глава ДНР. Среди них — два русских летчика, взятых в плен еще в марте.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
В среду главное управление украинского минобороны заявляло, что из 144 вернувшихся военнослужащих 95 были взяты в плен в мариупольском комбинате «Азовсталь». Из них 43 – из националистического батальона «Азов».
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
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США озвучили точную сумму замороженных средств России
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США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 млрд долларов за последние 100 дней, сообщило министерство финансов США.
«За 100 дней с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции санкционных россиян от международной финансовой системы, члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 млрд долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсах, а также заблокировали около 300 млрд долларов активов Центрального банка России», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что участники международной группы захватили, заморозили или задержали яхты и иные суда, недвижимое имущество, а также ограничили доступ России к глобальной финансовой системе.
«В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений», – подчеркнули в Минфине США.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Сбитый под Курском украинский БПЛА оказался советским Ту-141
Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», – написал он в своем Telegram-канале.
Беспилотник сбили около 22.15 восточнее Курска. По информации главы региона, пострадавших или разрушений не зафиксировано.
Беспилотный летательный аппарат «Стриж» Ту-141 является оперативно-тактическим разведывательным беспилотником, был разработан в ОКБ имени Туполева.
Украинский беспилотник был сбит накануне вечером к востоку от Курска.
Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.
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