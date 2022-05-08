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Рогозин ответил оригинальной песней на удаление своих записей с YouTube
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на удаление с YouTube-канала «Роскосмос медиа» всех видеозаписей со своим участием.
«Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно свое понимание истории. Оно состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?» – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на решение YouTube удалить с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Как уточнил руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Дмитрий Струговец в telegram, «YouTube удалил ... его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный». Всего с канала удалено около 20 видеозаписей с общим количеством просмотров порядка 5 миллионов.
«Тогда слушайте еще одну песню, – написал Рогозин. – Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей. Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов, слова мои, а хор, который звучит в песне, – это ребята с Байконура».
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Россия указала на ответственность Запада за глобальный продовольственный кризис
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На Западе пытаются заставить остальной мир забыть, что санкции против России, а также ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников оказали прямое влияние на глобальный продовольственный кризис, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Госдеп заявил, что российская спецоперация на Украине якобы является главным фактором обострения глобального продовольственного кризиса. Антонов в ответ сказал, что «американцы в очередной раз передергивают». По его словам, Вашингтон «отказывается признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников».
«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны», – приводит посольство его ответ в Telegram. Как подчеркнул Антонов, на Западе «хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров». Он пояснил, что «речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора».
Однако Россия, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит «выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей». «Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», – сказал он.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что мировой продовольственный кризис случился задолго до начала спецоперации на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.
В США рекомендовали Западу признать роль СССР в победе над фашизмом
Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
«Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка – вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее», – приводит мнение автора РИА «Новости».
По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР. «Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие», – отмечает Тодд Вуд.
Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около 9 млн солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. «Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией», – призывает обозреватель издания.
Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине
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Возможности США по доставке оружия и оборонной помощи Украине неисчерпаемы, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал российские заявления о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными военными целями. По его словам, США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он заявил, что США стремятся «укрепить позиции Украины за переговорным столом», пока «устанавливают цену за действия» России, передает РИА «Новости».
В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военная помощь со стороны США Украине никак не сказывается на поддержке Вашингтоном Тайваня. Кроме того, по его словам, США не видят свидетельств того, чтобы Белоруссия планировала каким-либо образом напрямую принимать участие в российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Министерство обороны США не меняет конфигурацию своих сил и средств в Европе ввиду ракетных учений Балтийского флота и высказываний российских должностных лиц, касающихся ядерного оружия. Любое взаимодействие кораблей России и США в Средиземном море «до сих пор было безопасным и профессиональным», информация о каких-либо инцидентах между ними в регионе не поступала, заявил Кирби.
Напомним, западные страны продолжают поставки Украине оружия, причем делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии.
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Экс-главком ЧФ не поверил в непричастность США к гибели крейсера «Москва»
Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва», считает бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов. По словам адмирала, Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
«Они (американцы – прим. ВЗГЛЯД) нас как-то признали «империей зла». У них же «империя лжи». Врут американцы. Дают они все. ЦРУшники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка, морская, космическая. Они все прекрасно наблюдают. Крейсер – это не мотоцикл, его видно довольно прилично во всех технических средствах. Они вот сейчас завлекли всю Европу в обман и ее же самую обманули против России. Поэтому не верьте и сообщите о том, что это вруны. А по-украински выражаясь – брехня», – сказал Комоедов в комментарии «Газете.Ru».
«У Украины нет ничего. Ни одного спутника, ни одного самолета, который мог бы вести разведку. Они пользуются тем, что дают им. Может быть, береговые радиолокационные станции кругового обзора есть, но они только точку дадут, а сопровождать вряд ли они смогут», – подчеркнул Комоедов.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – заявлял он.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Пентагон открестился от передачи ВСУ координат крейсера «Москва»
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил сообщения СМИ о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул.
«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – передает слова Кирби ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Ранее Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Американист объяснил назначение нового пресс-секретаря Белого дома
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«Тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при ее назначении. При этом пресс-секретарь Белого дома – просто говорящая голова. Так что не стоит ожидать серьезных изменений в новостной ленте», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Белый дом подтвердил, что вместо Джен Псаки новым пресс-секретарем президента станет Карин Жан-Пьер.
«Карин Жан-Пьер изначально была одной из помощниц Псаки. Это своего рода преемственность. Она примерно на том же уровне, что и ее предшественница, будет выгораживать Байдена и помогать ему решать проблемы с постоянными скандалами», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Новый пресс-секретарь Белого дома уже успела поработать в администрации Обамы, но прессе она запомнилась во время правления Дональда Трампа. Она тогда обвиняла президента в расизме, говоря, что в Америке нет места для тех, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной», – уточнил Дудаков.
По словам собеседника, тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при утверждении ее кандидатуры. «Байден старается продвигать идею о том, что ориентация, цвет кожи и пол фактически не важны в сравнении с личностными качествами. Американский президент хочет войти в историю как прогрессивный руководитель страны», – подчеркнул эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что сама Жан-Пьер еще до официального вступления в должность оказалась в центре скандала. «Дело в том, что ее жена – журналистка CNN. А должность пресс-секретаря Белого дома не должна быть аффилирована с журналистами», – пояснил Дудаков.
Вместе с тем, уверен эксперт, не стоит ожидать кардинальных изменений информационной повестки со стороны Белого дома. «Она фактически является просто говорящей головой. Это не уровень, например, нашего Пескова, который не только пресс-секретарь, но и занимается в целом медийной политикой Кремля. Очевидно, и Жан-Пьер будет совершать какие-то ошибки, но, как мы все понимаем, особым интеллектом никто из пресс-секретарей в современной истории США не блещет», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер. Об этом сообщил Белый дом. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Сейчас она находится на должности заместителя пресс-секретаря американской администрации.
Глава американского государства Джо Байден заявил, что «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом», но и «будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа».
По словам Байдена, он и его супруга Джилл «знают и уважают Карин долгое время». По его словам, Жан-Пьер «станет сильным голосом, который будет говорить» от его имени и от имени его администрации.
Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.
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Американский Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке
Американский Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке, сообщил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.
«На этой неделе с нами связались из Citibank, подтвердили открытие счета. Сейчас мы восстанавливаем чеки. Формально банк нам открыл счет, мы проверили, он действительно работает», – приводит слова дипломата ТАСС.
Напомним, 24 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.
Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом США Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения американским конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками администрации США.
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Вашингтон опроверг свою причастность к гибели крейсера «Москва»
Американская сторона не имеет отношения к гибели российского ракетного крейсера «Москва», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Соединенные Штаты не передавали Киеву конкретную разведывательную информацию о крейсере, сказала Псаки, передает ТАСС.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки», – говорил он.
Между тем бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
В США заявили о передаче Украине данных о российском крейсере «Москва»
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Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Украина получила от США информацию о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в Черном море.
Как сообщает CNN, украинские военные, заметив российский корабль в Черном море, связались со своими американскими коллегами, чтобы подтвердить, что это крейсер «Москва». США ответили утвердительно и предоставили разведданные о местонахождении крейсера, сообщает «Коммерсант».
Как отмечает телеканал, неясно, знали ли США о возможных планах Украины нанести удар по морской цели. Собеседники CNN утверждают, что США не принимали участия в принятии подобного решения. Они также уточнили, что «есть четкие ограничения на то, чем США готовы делиться», но подробностей об этих ограничениях не привели.
Напомним, New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц заявила, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. По информации издания, «США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии», но не предоставляют Киеву «данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, но не снабжает его информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
Ранее флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщи в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Трамп заявил о возможности гибели миллионов людей из-за политики США
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Из-за некомпетентности действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной могут погибнуть миллионы людей, это время «является самым опасным в истории США», заявил 45-й американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания.
По мнению Трампа, власти США «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать ситуацию. «Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», – приводит слова Трампа ТАСС.
Подобная некомпетентность действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной, по словам 45-й американского президента, может привести к миллионам жертв на Украине. «Миллионы людей могут погибнуть, а все из-за того, что мы совершенно не понимаем, что творим», – заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, настоящее время «является самым опасным в истории США» из-за «невероятной мощи вооружений».
Трамп также отметил, что Байдену и его администрации следует не хвастаться тем, что они делают для Киева, а приложить все усилия для достижения мирного соглашения. «Они все хвастаются. Пусть Украине достанутся все почести, но из этого надо выбираться, нужно заключить сделку», – сказал он.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели флагмана ЧФ России – российского ракетного крейсера «Москва». Об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем бывший командующий ЧФ ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Володин призвал привлечь к ответственности США за преступления Киева
Руководство Соединенных Штатов должно нести ответственность за совершаемые киевскими властями преступления, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что глава Белого дома Джо Байден признавался в обмене разведывательной информацией с Украиной.
«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны», – указал спикер Госдумы.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что из-за некомпетентности действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной могут погибнуть миллионы людей.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели флагмана ЧФ России – российского ракетного крейсера «Москва». Об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем бывший командующий ЧФ ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Роскосмос изменил символику госкорпорации на Красную звезду
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Роскосмос показал новую символику госкорпорации, временно изменив логотип на Красную Звезду в честь поддержки Вооруженных сил России на Украине и достижений СССР в космосе.
«В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки наших Вооруженных сил на Украине Роскосмос временно меняет логотип Госкорпорации на Красную Звезду – символ великих побед и достижений нашей страны», – сообщается на сайте госкорпорации.
Как отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24», прежняя символика не соответствует тем вызовам, которые брошены стране. «Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе, которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который должен отвечать тем вызовам, которые брошены нашей стране», – передает РИА «Новости» его слова.
В Роскосмосе подчеркнули, что Красная Звезда – символ и идеологических, и структурных изменений, так как госкорпорация ставит на первый план выполнение задачи по обеспечению безопасности государства.
Также глава Роскосмоса сообщил, что корпорация планирует увеличить объемы производства, которое используется в кооперации по созданию боевых ракет. «Мы должны оперативно развернуть работу по расширению объемов производства и по восполнению тех арсеналов, которыми пользуются Вооруженные силы для поражения командных пунктов, скоплений врага, скоплений вооружения и военной техники», – отметил он.
Так, на прошедшей неделе, по его словам, специалисты госкорпорации «просчитали все до последнего винта», чтобы убедиться, что боевая техника, которую предприятия госкорпорации создают в кооперации с оборонными, будет производиться «как часы» в тех объемах, которые требуются российским военным.
Также Рогозин анонсировал старт обсуждений первого этапа работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) Роскосмосом совместно с Советом Российской академии наук по космосу.
«Российская орбитальная служебная станция, сокращенно РОСС, конечно, будет. 26 мая мы проводим президиум научно-технического совета Роскосмоса совместно с советом Российской академии наук по космосу... И мы уже будем обсуждать первый этап работы по эскизному проектированию, прежде всего так называемое наклонение орбиты», – заявил он.
Как подчеркнул гендиректор госкорпорации, активные обсуждения по выбору орбиты РОСС будут заключаться, прежде всего, в том, что будет видно со станции. По его словам, рассматриваются два варианта – «высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой», либо станция, которая продолжит работу на той же орбите, что и МКС, путем разделения российского сегмента от оставшейся части станции.
По его словам, станция в любом случае будет прикладная, «нашпигованная полезной нагрузкой». На станции будут космическая аппаратура для наблюдения, ретрансляции, с нее будет осуществляться управление частью орбитальной группировки.
В заключение глава Роскосмоса добавил, что модули для новой российской орбитальной станции будут запускаться с космодрома Восточный тяжелой ракетой «Ангара». В госкорпорации будет развернута работа по пилотируемой новой космической транспортной системе, уже новые корабли будут доставлять людей и грузы на станцию. «Мы уже в работе», – сказал он.
Ранее Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» заключили госконтракт на разработку эскизного проекта перспективной российской орбитальной станции. Работы должны быть завершены 31 марта 2024 года. Стоимость контракта составляет почти 2,69 млрд рублей.
Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
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Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
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Посол упрекнул НАТО в несерьезном отношении к ядерной угрозе
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Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на «шквал откровенных передергиваний заявлений российских официальных лиц по ядерной политике» России.
Посольство опубликовало в Telegram статью Антонова «Ядерная политика России: факты и фейки» для газеты Newsweek. Как пишет посол, США утверждают, что Москва якобы «бряцает ядерным оружием», хотя «принципиальная позиция России состоит как раз в недопустимости ядерной войны». Россия не раз предлагала США «подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей», и добилась того, что «этот принцип был зафиксирован в российско-американском заявлении по результатам встречи в верхах в Женеве 16 июня».
Кроме того, Россия добилась продления Договора о СНВ – «золотого стандарта» в сфере контроля над ядерными вооружениями» – на максимальный пятилетний срок. При этом Вашингтон «в одностороннем порядке «заморозил» запущенный на женевском саммите двусторонний диалог по стратегической проблематике».
Москва подчеркивает, что ядерное оружие «может быть использовано» только «в ответ на применение против России и ее союзников ОМУ или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства».
Антонов заявил, что США развернули «пропагандистскую кампанию» в ответ на российские «шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории». «Не мы являемся источником нездоровых рассуждений о развязывании ядерной войны. Их начал киевский режим, который не скрывал своих намерений обзавестись военным ядерным потенциалом», – пишет Антонов, указывая также на заявления Польши «о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие» и призывы «горячих голов» на Капитолии «применить против России ядерные вооружения».
Посол указал, что Украину «накачивают современным натовским оружием», хотя Россия «не угрожает США и их европейским союзникам, а наоборот предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса». Антонов считает, что «нынешнее поколение натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез».
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. При этом опасность такого конфликта нельзя недооценивать, сказал он. Антонов заявил о решимости России добиться безъядерного и нейтрального статуса Украины.
Посольство США призвало американцев избегать собраний в Москве 9 мая
Посольство США в России призвало американских граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве по случаю Дня Победы, сообщила пресс-служба дипмиссии.
В посольстве обратили внимание, что в прошлые годы мероприятия по случаю 9 Мая в Москве сопровождались усиленным присутствием полиции. «Учитывая сохраняющуюся напряженность, гражданам США следует избегать крупных общественных собраний», – приводит текст сообщения ТАСС.
Диппредставительство рекомендовало американцам быть бдительными, иметь при себе удостоверение личности, а также продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 Мая нанести удар по Крымскому мосту.