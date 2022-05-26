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Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС
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В ближайшие 15–20 лет Молдавия не вступит в ЕС, но она могла бы объединиться с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
Томак заявил, что «путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться». По мнению евродепутата, нынешние члены ЕС «не примут» такое решение. Он полагает, что «политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
Как заявил Томак, сейчас Молдавия может рассчитывать только на экономическую помощь от ЕС, «интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется» Россия. При этом «мирный и демократический союз с Румынией», как заявил депутат Европарламента, «обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО».
Еврокомиссия оштрафовала Польшу на 100 млн евро
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Европейская комиссия удержала 100 млн евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 млн евро, больше 100 млн были удержаны», – передает РИА «Новости» слова Рейндерса.
Ранее суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.
В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.
Напомним, министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование.
Германия разочаровала посла Украины
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Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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В Германии признали провал попыток Запада сломить Россию
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Западу так и не удалось сломить российскую экономику, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечает издание, многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, передает РИА «Новости».
Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского «черного золота», не может пойти на такой шаг. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада, об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, рубль укрепляется бешеными темпами.
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Додон пригрозил «устранить режим» Санду в Молдавии
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Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии, заявил задержанный экс-президент страны Игорь Додон.
Додон в переданном через адвокатов сообщении заявил, что жители страны «возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдавия становилась участницей военного конфликта», и готовы «потребовать прекратить эти «ненормальные времена» и вернуть ситуацию в правильное русло». Экс-президент призвал Партию социалистов доказать, что та является самой важной политической силой Молдавии, которая слышит голос народа, передает РИА «Новости».
«Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С твердостью и политической решимостью мы избавились от захватившего страну режима Плахотнюка. С такой же твердой позицией и смелостью мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС (партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду)», – приводятся слова экс-президента на его странице в Telegram.
Додон заявил, что власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по лидеру оппозиции, «злоупотребив правосудием, прибегнув к преследованиям, аресту и очернению в СМИ». По его словам, в Молдавии «нынешняя власть убирает тех, кого боится», и пытается отвлечь население от кризиса в сельском хозяйстве, высоких цен и тарифов, бедности, некомпетентности и безответственности правительства. Однако, как заявил Додон, «люди гораздо умнее, чем большинство из вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в министерствах».
«Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные «хорошие времена»? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель, и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний», – заявил он, намекая на антиправительственные протесты, которые вторую неделю проходят в стране. Додон заверил, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес.
Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.
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В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения поставок газа из России
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Член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович предупредил о серьезных последствиях для автомобильной отрасли, включая остановку производства, в случае прекращения поставок природного газа из России.
«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters ответ Недельковича на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России. В связи с этим, по его словам, BMW изучает возможность новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. В частности, автопроизводитель, который в 2021 году полагался на природный газ для 54% своего энергопотребления, изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).
«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», – подчеркнул Неделькович. Планы BMW отражают масштабную подготовку всей германской промышленности к отказу от импорта российского газа и разработке системы распределения имеющихся поставок в случае их внезапной остановки. Новый завод в Дебрецене (Венгрия) за пределами Германии, который, как указали в BMW, станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива, будет в значительной степени полагаться на солнечную энергию.
Вместе с тем Неделькович добавил, что автогигант также изучает возможность использования геотермальной энергии. Она более стабильна, чем возобновляемые источники энергии, зависящие от погодных условий, но в ней не наблюдается роста или инвестиций, сравнимых с ветровой или солнечной энергией, отчасти из-за высоких первоначальных затрат и сложных процессов лицензирования бурения.
Отвечая на вопрос о потенциале атомной энергии, на долю которой приходится около половины энергоснабжения Венгрии, но от которой постепенно отказываются в Германии, Неделькович сказал: «Атомная энергия может быть стабилизирующим фактором, особенно в эти нестабильные времена. В нашем собственном производстве мы полагаемся на регенеративные источники энергии».
Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью.
Напомним, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.
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Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который угрожает энергетической и финансовой безопасности страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее правительство Венгрии получило право объявлять состояние опасности в случае вооруженного конфликта, войны или гуманитарной катастрофы в соседней стране в соответствии с десятой поправкой к конституции, принятой парламентом во вторник.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
До этого страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривалась возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения заблокировала Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
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Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
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Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Эксперты оценили требование Польши к Норвегии поделиться сверхприбылью от нефти и газа
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«Это яркая демонстрация того, что западная солидарность относительно помощи Киеву носит ограниченный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее Польша призвала Норвегию делиться с Украиной сверхприбылью от продажи газа и нефти, однако в Осло отказались идти на такой шаг.
«В Европе нет единого мнения по наиболее важным вопросам. Даже антироссийские санкции согласовываются довольно долго. А если уж попытаться заставить все страны просто отдавать деньги Украине, то это обернется разбродом и шатаниями в евроатлантических структурах», – уверен научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.
«Этот спор иллюстрирует тот факт, что западная солидарность относительно помощи Украине носит ограниченный характер. Не стоит даже предполагать, что страны согласятся на постоянной основе отдавать Киеву свои доходы, не получая ничего взамен», – подчеркнул Митрахович.
В свою очередь эксперт в области энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что заявления польского премьера носят спекулятивный характер.
«Сложилось впечатление, что Моравецкий попытался поиграть в коммунизм, когда все «лишнее» отдается нуждающимся. Хотя сейчас в Европе модно обсуждать помощь Украине», – сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Понятно, почему целью Польши стала именно Норвегия. Осло – ключевой игрок на рынке нефти и газа ЕС. Опять же, в качестве аргумента Моравецкого прозвучало утверждение о том, что Норвегия – маленькая страна. Вообще, сложилось впечатление, что Польша, зависящая от импорта, просто завидует Норвегии», – заключил Пасечник.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
«Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
В ответ государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины. Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад. Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
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Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Украина призвала крупнейших зерноторговцев к объединению без России
Минагрополитики Украины сообщило о переговорах по созданию «ОПЕК для зерновых», в которую войдут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина, для усиления давления на Россию.
Министерство аграрной политики Украины сообщило, что Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке. Теперь «зерновой ОПЕК» будет скорее использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков. Однако российские эксперты полагают, что «зерновой ОПЕК» не нанесет существенного вреда экспорту из РФ, а в Еврокомиссии допускают и возможность диалога с Москвой о стабилизации ситуации с поставками продовольствия, пишет «Коммерсант».
Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, идея зернового альянса обсуждалась еще в 2007 году – тогда глава российского Минсельхоза Алексей Гордеев предлагал Украине и Казахстану создать «зерновую ОПЕК» для координации торговли зерном, однако проект не был реализован. Эсперт напомнил, что целью тогда было снятие излишней конкуренции стран в Черноморском бассейне, однако в нынешнем «зерновом ОПЕК» экономического смысла нет: цены на зерно и так высоки.
Также идею зернового альянса чисто политическим шагом считает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко, который заявляет, что геополитическая обстановка позволит быстро создать подобную организацию стран, на которые будет приходиться 60–70% мирового экспорта зерновых.
Однако, по словам Кушниренко, стимулирование экспорта для снижения цен ограничено проблемами транспортировки, а напрямую влиять на экспорт из РФ такая организация не сможет. При этом и России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО: у организации нет однозначной позиции по таким объединениям, а суд ВТО бездействует уже несколько лет.
Он добавил, что таким образом, в случае политического демпинга и вытеснения РФ с ключевых для нее экспортных рынков, механизмов защиты у РФ, вероятно, будет немного.
Издание добавляет, что с точки зрения мировой экономики идея «зернового ОПЕК» – часть процесса фрагментации мировых рынков, о которой ранее предупреждали в ОЭСР и Всемирном банке, вслед за вызванными санкциями процессами изоляции отдельных участков мировой финансовой системы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ
Власти Молдавии намерены выяснить, смогут ли в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну заявил, что «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
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Финская Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
Финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии в Пюхяйоки, сообщается в заявлении компании.
«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство «Ханхикиви-1». Теперь основное внимание уделяется сохранению территории Пюхяйоки», – передает ТАСС заявление компании.
Отмечается, что работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с контрактом на разработку и подготовку технического процесса, поставки и строительство, остановлены.
«Теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы в сфере охвата Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», – добавили в компании.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Росатом выразил разочарование «абсолютно непонятным решением» компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС и оставил за собой право отстаивать интересы в соответствии с действующим законодательством.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия.
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Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в предательстве родины
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Бывшего президента Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины, сообщила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпеек.
«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных ст. 324 (пассивная коррупция), п. 2 ст. 181 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), ст. 337 (предательство родины) и п. 2 ст. 330 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», – передает РИА «Новости» ее слова.
Керпеек подтвердила, что в данный момент сотрудники прокуратуры проводят обыск в доме экс-президента Молдавии. «Да, подтверждаем. Следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них пассивная коррупция, предательство родины, незаконное обогащение», – передает ТАСС ее сообщение.
Напомним, 18 мая генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции экс-президента Молдавии. Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи скрытой камерой, которые были сделаны в июне 2019 года в офисе тогдашнего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. На записи Плахотнюк пытается передать Додону черный пакет, в котором, как предполагается, были деньги. Хотя тот пакет не взял, оппозиционные партии обвинили Додона в коррупции.
До этого полиция Молдавии оштрафовала экс-президента республики Игоря Додона за ношение георгиевской ленты в ходе шествия Бессмертного полка в Кишиневе. Напомним, в феврале Додон призвал власти Молдавии не поддерживать санкции Запада против России. Он также обвинил Запад в попытках «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку.
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Лидер Приднестровья заявил о причастности силовиков Молдавии к теракту 13 мая
Правоохранительные органы Молдавии причастны к теракту 13 мая в Тирасполе, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
«У нас есть доказательная база. Нам нечего скрывать. Мы можем открыть персональные данные заказчиков данного преступления, которые имеют по всей видимости отношение к правоохранительным органам Молдовы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Красносельского в эфире местного телеканала ТСВ.
Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая 46-летнего жителя Кишинева.
Напомним, в конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк». Введен «красный» уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.