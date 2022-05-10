«Почта ЛНР» ввела в обращение почтовые марки с гербами освобожденных регионов ЛНР

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10 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при полном попустительстве польских властей Алексей Бухчин/РИА Новости
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не смог возложить в День Победы цветы к мемориалу советским воинам. Он был обруган толпой украинцев и облит красной жидкостью. МИД назвал произошедшее курсом на «реинкарнацию фашизма». Как это нападение скажется на двусторонних отношениях, которые долгое время пребывают в кризисе, и каковы шансы на то, что польскому послу в Москве придется паковать чемодан? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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«Бессмертный полк» прорвался в Германии сквозь запреты

Акция «Бессмертный полк» прошла по всей Европе, но особенно ярко в Германии Марина Хакимова-Гатцемайер
«Я – американец. Я хожу на ваши русские митинги». Эта неожиданная встреча произошла в Германии, где русские жители этой страны провели одну из многочисленных по всему миру акций «Бессмертного полка». Свои эмоциональные впечатления от происходящего описал один из участников акции – корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...
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Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
История с западными санкциями против российских энергоносителей напоминает известный анекдот про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Случившееся с Россией можно описать одним словом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Революционный концепт означает максимальную готовность к историческому творчеству, к принятию нестандартных решений, к избавлению от любого количества «священных коров» ради преображения страны. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

Обсуждение: 8 комментариев

Хорватия блокирует расширение НАТО

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
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    «Почта ЛНР» ввела в обращение почтовые марки с гербами освобожденных регионов ЛНР

    10 мая 2022, 12:31

    В обращение введены почтовые марки с гербами освобожденных от киевских силовиков населенных пунктов Луганской народной республики, сообщила пресс-служба «Почты ЛНР».

    «10 мая 2022 года ГУП ЛНР «Почта ЛНР» ввела в обращение и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи стандартные почтовые марки «Беловодск», «Марковка», «Меловской район», «Новоайдар», «Новопсков», «Сватово», «Станица Луганская», «Старобельск», «Счастье», – передает сообщение Луганский информационный центр.

    Почтовые марки «Беловодск», «Марковка», «Меловской район», «Новоайдар», «Новопсков», «Сватово», «Станица Луганская», «Старобельск» форматом 30 мм х 40 мм выпущены тиражом по 10,5 тыс. экземпляров каждая, их номинальная стоимость составляет 42 руб.

    Почтовая марка «Счастье» форматом 30 мм х 40 мм выпущена тиражом 23 тыс. экземпляров, ее стоимость составляет 77 руб.

    На марках изображены гербы населенных пунктов, георгиевская лента в виде буквы Z, названия населенных пунктов, год выпуска и номинальная стоимость.

    На марке «Счастье» изображен герб Счастья на фоне контура карты ЛНР в цветах государственного флага Республики, государственный флаг РФ, георгиевская лента в виде буквы Z, текст: «Освобожденные города ЛНР»; название, год выпуска и номинальная стоимость. Знаки почтовой оплаты можно приобрести в отделениях почтовой связи.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины.


    Украинские военные вышли в районе «Азовстали» с белым флагом
    		    7 мая 2022, 14:10
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

    «Навстречу ВСУ выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Это первый личный контакт сторон за все время боев в Мариуполе», – отмечается в Telegram-канале военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного.

    Ранее сообщалось, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек. Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.

    До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек. 

    Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.

    Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.

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    Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
    		    9 мая 2022, 18:54
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

    «Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.

    Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.

    «Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.

    Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.

    Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».

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    Коментарии (17)
    Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
    		    9 мая 2022, 02:29
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.

    Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.

    Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».

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    Появились сообщения о взятии Попасной под контроль военных России
    		    7 мая 2022, 16:58
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Город Попасная перешел под контроль Вооруженных сил России, заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский.

    «Попасная наша. 24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города», – написал Татарский в своем Telegram-канале.

    Также о взятии под контроль города сообщил и Telegram-канал «Рыбарь».

    «Идет зачистка города и разминирование. Если вчера ВСУ отступили с южных окраин, то сейчас и с северных», – говорится в сообщении канала.

    Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная.

    До этого в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.

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    На освобожденных территориях ДНР начало работу первое промышленное предприятие

    7 мая 2022, 16:06

    На освобожденных территориях в Донецкой народной республике возобновило работу первое промышленное предприятие, сообщили в министерстве промышленности и торговли ДНР.

    «Первое промышленное градообразующее предприятия на освобожденной территории ДНР – «Донецкий химико-металлургический завод», расположенное в поселке Донское Тельмановского района, возобновило свою деятельность», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Накануне запуска завод посетили глава ДНР Денис Пушилин, первый зампред Совфеда России, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак.

    Завод специализируется на производстве порошковой проволоки для металлургической промышленности, сварочных электродов для ручной дуговой сварки широкой номенклатуры, минерального порошка для дорожного строительства, железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства.

    Для сохранения целостного имущественного комплекса и обеспечения функционирования предприятия, восстановления и запуска производственных мощностей, восстановления энергоснабжения, обеспечения занятости трудового коллектива, создания новых рабочих мест правительство ДНР распорядилось назначить временного администратора по управлению имущества «Донецкая промышленная компания» (ГУП ДНР «ДПК»). Им стал филиал ГУ «НИОХИМ» Химико-металлургический завод».

    Министерством промышленности и торговли ДНР совместно с ГУП ДНР «ДПК» проведены мероприятия по обнаружению, обезвреживанию и удалению взрывоопасных предметов с территории завода, обеспечению возобновления производственной деятельности завода, запуска производственных цехов, обеспечению круглосуточной охраны территории, оборудования и товарно-материальных ценностей ТК «Энергия Донбасса».

    Также выполнены ремонтно-восстановительные работы энергетического оборудования заводской подстанции, производственных цехов и административных помещений предприятия, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

    В настоящий момент предприятие полностью готово к производству основных видов продукции, осуществлена доставка дизельных генераторов для запуска основного оборудования цехов по производству порошковой проволоки, сварочных электродов и минерального порошка для дорожного строительства, обеспечения централизованного освещения постов охраны и территории предприятия, запуска водяных насосов по подаче воды из имеющейся на территории скважины.

    «Предприятие не прекращало свою деятельность до последнего дня перед началом спецоперации. На сегодняшний день принято на работу 160 человек, из них 125 бывших работников завода, которые уже получают заработную плату. Кроме того, ко Дню Победы и Дню Республики все сотрудники предприятия будут дополнительно обеспечены продуктовыми наборами», – сказал исполняющий обязанности замминистра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.

    Ильин отметил, что продукция предприятия востребована на рынке Республики и Российской Федерации, а возобновление его деятельности позволит увеличить штат сотрудников до 260 человек, нарастить объемы производства до 1,2 тыс. тонн порошковой проволоки, 40 тонн электродов, 600 м куб. железобетонных изделий и порядка 2000 тонн минерального порошка.

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    В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
    		    10 мая 2022, 11:10
    Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
    Текст: Елизавета Булкина

    Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.

    Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.

    Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.

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    Город Попасная полностью перешел под контроль ЛНР и сил России

    9 мая 2022, 20:52

    Текст: Ольга Иванова

    Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

    «Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Противник тем не менее, как вы слышите, продолжает обстрелы Попасной и ее районов, стараясь стереть те города, которые они оставляют», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил.

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    Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»

    9 мая 2022, 13:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.

    Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.

    Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).

    Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).

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    ЛНР не исключила контроля над «близлежащими территориями»

    10 мая 2022, 07:20

    Текст: Антон Антонов

    Военные ЛНР и временные администрации могли бы контролировать близлежащие территории в целях обеспечения национальной безопасности, заявил посол республики в России Родион Мирошник.

    «Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями», – приводит его слова РИА «Новости».

    Однако, как подчеркнул Мирошник, «задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории» самой ЛНР. По его словам, в первую очередь, нужно освободить территории, которые относятся к республике по ее конституции.

    На прошлой неделе глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.

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    ВСУ с использованием «Точки-У» обстреляли район в Новой Астрахани

    9 мая 2022, 12:58

    Текст: Антон Никитин

    Украинские националисты с использованием ракетного комплекса «Точка-У» осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщили в народной милиции Луганской народной республики, подчеркнув, что это произошло в день празднования Великой Победы.

    «Укрофашистские националистические формирования, с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 «Точка-У», осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань», – говорится в сообщении НМ ЛНР в Telegram.

    Отмечается, что подразделения ПВО сбили тактическую ракету на подлете к населенному пункту, а система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения.

    «В результате обстрела бандеровцев, повреждено здание почты по улице Центральная 49, здание больницы и близлежащие частные домостроения. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР», – добавляется в сообщении.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    В День Победы российский лидер отметил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.

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    В ДНР из Мариуполя вывезли 152 человека

    7 мая 2022, 16:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    Из Мариуполя в населенный пункт Безыменное в Донецкой народной республике в субботу эвакуированы свыше 150 человек, включая детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

    «В течение дня 7 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 152 человека, среди них 32 ребенка», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

    Сейчас все эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР.

    В пятницу из Мариуполя эвакуировали 12 человек, через некоторое время город также покинули 13 мирных граждан. Позже с территории завода «Азовсталь» эвакуировали еще одну группу.

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    МГЕР открыла представительство в ДНР

    7 мая 2022, 14:40

    Текст: Александра Юдина

    «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в Донецкой народной республике, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

    «В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР – «Молодая Республика». Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России, и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике», – отмечены на сайте МГЕР слова Демидова.

    Уточняется, что руководителем МГЕР в ДНР стал депутат Народного совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

    «Сегодня объединились две сверхсильные молодежные организации из ДНР и России. Что ждет нашу молодежь дальше? А дальше упорная работа в Республике, реализованные совместные планы, оправданные амбиции и самые смелые решения. Донбасс уверенно движется в Россию! «Нравится, не нравится...». Но я вам так скажу: нашу молодежь ни перед чем не остановишь! Непредсказуемый Год молодежи нам готовит еще много всего интересного. Будем работать воедино и на фронте, и на освобожденных территориях!» – заявил он.

    Напомним, 16 февраля в ходе X Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР. Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика», в ЛНР – «Молодая Гвардия».

    5 мая «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в ЛНР. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в ЛНР стал студент ЛГУ им. В. Даля Илья Пригеба, который участвует в специальной военной операции по защите Донбасса.

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    Из Мариуполя за сутки эвакуировали более 400 человек

    9 мая 2022, 08:56

    Текст: Елизавета Булкина

    За минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 408 человек, в том числе 65 детей, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

    «За минувшие сутки, с 08.00 8 мая до 08.00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», – передает сообщение штаба ТАСС.

    Всего за период с 5 марта по 08.00 9 мая в Безыменное эвакуированы 29 562 человека.

    В субботу из Мариуполя были эвакуированы свыше 150 человек, включая детей.

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    Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из «Градов»

    9 мая 2022, 20:12

    Текст: Ольга Иванова

    Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.02 – н.п. Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

    Также сообщается, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины выпустили по Херсону со стороны Николаева ракеты системы «Ураган», все были сбиты средствами ПВО России. 

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    Пушилин пообещал, что «Россия в Мариуполе навсегда»

    9 мая 2022, 14:43

    Текст: Ольга Иванова

    Мариуполь навсегда вернулся в состав ДНР, и «Россия здесь навсегда», считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «Россия здесь навсегда, и вы дома, наконец. Сейчас это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто у нас этого права не отнимет. У нас есть силы, у нас есть возможности, у нас есть поддержка самой большой прекрасной страны – России», – сказал он, общаясь с жителями Мариуполя, сообщает ТАСС.

    По словам Пушилина, «как только мы выйдем на границы конституционные Донецкой Народной Республики, это границы бывшей Донецкой области, мы будем принимать следующее решение. Но здесь должно быть мнение людей. Мы к этому придем. Просто давайте не забегать вперед. Сейчас основная задача – освободить все наши земли, начать восстанавливать города. А куда мы смотрим, все мы прекрасно понимаем с 2014-го года».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР.

    До этого Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.

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