«Почта ЛНР» ввела в обращение почтовые марки с гербами освобожденных регионов ЛНР

В обращение введены почтовые марки с гербами освобожденных от киевских силовиков населенных пунктов Луганской народной республики, сообщила пресс-служба «Почты ЛНР».

«10 мая 2022 года ГУП ЛНР «Почта ЛНР» ввела в обращение и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи стандартные почтовые марки «Беловодск», «Марковка», «Меловской район», «Новоайдар», «Новопсков», «Сватово», «Станица Луганская», «Старобельск», «Счастье», – передает сообщение Луганский информационный центр.

Почтовые марки «Беловодск», «Марковка», «Меловской район», «Новоайдар», «Новопсков», «Сватово», «Станица Луганская», «Старобельск» форматом 30 мм х 40 мм выпущены тиражом по 10,5 тыс. экземпляров каждая, их номинальная стоимость составляет 42 руб.

Почтовая марка «Счастье» форматом 30 мм х 40 мм выпущена тиражом 23 тыс. экземпляров, ее стоимость составляет 77 руб.

На марках изображены гербы населенных пунктов, георгиевская лента в виде буквы Z, названия населенных пунктов, год выпуска и номинальная стоимость.

На марке «Счастье» изображен герб Счастья на фоне контура карты ЛНР в цветах государственного флага Республики, государственный флаг РФ, георгиевская лента в виде буквы Z, текст: «Освобожденные города ЛНР»; название, год выпуска и номинальная стоимость. Знаки почтовой оплаты можно приобрести в отделениях почтовой связи.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины.