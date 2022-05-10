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Экономист назвал две причины укрепления рубля
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В Россию продолжит поступать значительный объем валюты, поскольку Европа не сможет отказаться от российского газа, заявил экономист Антон Любич.
Он прокомментировал новость Reuters о том, что Катар и Германия не могут достичь соглашения о поставках сжиженного природного газа.
«Какие выводы вы готовы сделать из этой новости? Я бы прежде всего подумал о том, что вкупе с необъявленной вчера мобилизацией это означает сохранение тенденции к укреплению рубля: от российского газа Европа отказаться не может, а, значит, значительный объем валюты (которую сложно потратить, но обязательно нужно продать на бирже) продолжит поступать в Россию», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.
Напомним, российская валюта показывает постоянное укрепление, хотя санкционный удар Запада следует один за другим. Доллар и евро стоят уже как два с лишним года назад. Более того, эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до 60 за доллар. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем сила российской валюты.
Полковник ФСБ объяснил интонации Путина во время речи на Красной площади
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Изменение в интонации президента Владимира Путина во время его речи на Красной площади по случаю празднования 77-й годовщины со Дня Победы можно объяснить наплывом эмоций, считает полковник ФСБ в запасе сотрудник группы «Альфа» центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин.
Как сообщает «Царьград», экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько в прямом эфире, посвященном празднованию Дня Победы, обратил внимание, что у президента России Владимира Путина в конце его речи на главном параде в Москве слегка дрогнул голос.
Это произошло в момент, когда лидер страны говорил: «За Россию, за Победу, ура!»
Демидкин в свою очередь признался, что, когда думает о тех спецоперациях, в которых ему приходилось участвовать, в памяти нередко всплывают картины гибели детей, женщин и стариков. После появления этих образов бывает трудно сдержать эмоции.
«Поэтому я прекрасно его понимаю. Он один из тех людей, которые видели, испытали многое, которые ставили на кон свою жизнь ради государства. Это просто человечище. Владимир Владимирович – человек с большой буквы», – сказал он.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Путин оценил ход спецоперации на Украине
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Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Немцев возмутили слова посла Украины об освобождении Берлина
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Немецкие пользователи соцсетей возмутились высказыванием посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявившего, что Берлин от фашистов освободили украинцы. Украинского дипломата раскритиковали за искажение исторических фактов.
«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», – сыронизировал pancakebreakfast. Комментарии пользователей Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) передает РИА «Новости».
«Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как «героя». Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром», – отметил rachmetow.
«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», – считает PBell.
«Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м», – подчеркнул technifan.
«Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине», – заметил Hans-Jürgen Beier.
«Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?» – задался вопросом Arnd Schumacher.
«Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов», – подытожили пользователи.
Украинский посол в Берлине в последнее время неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес германских властей и даже допускал прямые оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, за которые отказался извиняться.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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У Германии возникли трудности с покупкой газа у Катара
Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, сообщают источники.
Источник Reuters заявил, что стороны спорят о длительности действия контракта. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Главу МИД Германии забросали яйцами на митинге в Вуппертале
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщили СМИ.
Как сообщает Das Erste, дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне – Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца, передает РИА «Новости». Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.
Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью.
«Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, – сомнительный способ реализации права на свободу слова», – подчеркнула политик.
Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.
Напомним, 27 апреля президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время его визита на север Франции, когда он общался с жителями коммуны Сержи.
Украинский эксперт объяснил вред атаки ВСУ на остров Змеиный
Боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями, рассказал харьковский журналист, военный блогер Михаил Онуфриенко, объяснив, почему в этой атаке не было никакого смысла.
«По последним данным Минобороны России, всего за сутки в районе острова Змеиный были уничтожены четыре самолета, четыре вертолета, три из них десантных, три «Байрактара» и один десантно-штурмовой катер. Итого с начала военной операции было уничтожено 156 самолетов и 116 вертолетов. Эта цифра – 156 – очень интересна, так как в свое время я проводил подробный анализ имеющихся в составе ВВС Украины самолетов и как раз 156 – это полный авиапарк боевых и учебно-боевых самолетов, за исключением транспортной авиации. Это все – «Альбатросы», Сушки, МиГи. Если учесть, что немалая часть техники ВСУ была уничтожена на аэродромах, то не исключено, что там были и транспортники. Также нужно учитывать, что много техники в ВВС Украины было не на ходу. Новая статистика показывает, что боеспособные ВВС Украины – уже все. Командование пожертвовало последними. Если у Киева и остались какие-то старые «леталки», то уже те, которые давно требовали срочного ремонта. Бесполезный штурм очень дорого стоил Украине», – цитирует Онуфриенко ФАН.
Журналист добавил, что украинские СМИ действительно специально преувеличивают ценность этого небольшого островка. Разные эксперты говорят, что там можно установить РЛС и «Нептуны», чтобы прикрыть поставки оружия и техники в одесский порт. Но Змеиный находится всего в 35 километрах от побережья Румынии, где можно установить РЛС.
Ранее сообщалось, что в районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактара-ТБ2».
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Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве
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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.
По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
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Посла России встретили в Пловдиве аплодисментами
Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщили СМИ.
Торжества проходили перед «Алешей» – памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал «Марица».
«Победа будет за нами», – кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.
Утром Митрофанова принимала участие в шествии «Бессмертного полка» в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.
Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.
Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
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Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Российские военные сорвали попытку захвата Киевом острова Змеиный
В течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана, сообщили в Минобороны.
«C 7-го мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – говорится в Telegram-канале российского ведомства.
Отмечается, что «в течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».
В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери.
«За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днем», – говорится в сообщении.
Сообщается, что «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины».
«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – заключили в Минобороны.
Ранее украинский эксперт заявил, что боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями.
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Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном
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США могут оказаться вынуждены добиваться смены режимов в агрессивных авторитарных странах, заявил экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.
Киссинджер заявил, что есть «различия в идеологии и интерпретации» фактов между авторитарными режимами и демократиями. По его словам, «понимание» этого следует «использовать, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации». «Если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По мнению Киссинджера, из-за «развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия» стремление к смене режима «может быть навязано» Вашингтону «враждебностью других» государств. При этом он призвал «избегать ситуаций», когда США сами провоцируют такое положение вещей.
Киссинджер обеспокоен тем, что и авторитарные, и демократические страны развивают вооружения, которые «могут привести к катастрофе ранее непредставимого масштаба». Он посетовал на то, что страны избегают обсуждения действий в случае использования такого оружия. По его словам, «в совершенно новой эре» эта тема неизбежно станет одним из предметов новой дипломатической и военной повестки, «и это будет вызовом». Сам Киссинджер считает, что Запад «не может просто принять» применение ядерного оружия, если это произойдет.
Киссинджер также заявил, что союз России и Китая в целом не соответствует интересам Запада, однако выразил сомнения по поводу того, что подобное партнерство может быть постоянным. Он также заявил о необходимости разных политических подходов в отношении Москвы и Пекина, чтобы не форсировать их сближение. Он не считает, что США «смогут создать потенциальные разногласия», но полагает, что «это сделают обстоятельства».
Когда ситуация на Украине будет урегулирована, «России придется как минимум переоценить свои отношения с Европой и общий подход к НАТО», сказал он. «Я считаю неразумным занимать враждебную позицию по отношению к обоим противникам, способствуя их сближению, и когда мы возьмем на вооружение этот принцип в наших отношения с Европой и собственных внутренних дискуссиях, то история, думаю, предоставит нам возможности применять дифференцированный подход», – заявил он.
По его мнению, Китай сейчас думает, как избежать ситуации, в которой оказалась Россия, подвергающаяся мощному санкционному давлению, и избежать слаженного ответа «значительной части мира» в случае полномасштабного кризиса в отношениях между Пекином и Западом.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он. Говоря о Путине, президент США также выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». При этом Байден заявлял, что якобы не призывал к смене власти в России. В Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».