В Баку сообщили об обстреле позиций сил Азербайджана с территории Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах с территории Армении позиций вооруженных сил страны на границе.

«9 мая вечером подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на госгранице в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района, с перерывами вели огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в селе Йухары Айрым Кельбаджарского района», – передает сообщение ТАСС.

В минобороны республики заявили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. «Потерь среди личного состава и техники нет», – сообщили в ведомстве.

По данным минобороны, сейчас ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии.

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.

Ранее Армения выразила надежду на восстановление Россией статуса-кво в Карабахе.