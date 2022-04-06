Экс-депутат Рады оценил вероятность диверсий ВСУ в Херсоне

«Украинская власть сегодня является главным провокатором. Поэтому пока существует руководство этой организации в Киеве – в Херсоне такие провокации действительно возможны», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Алексей Журавко. Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в Херсонской области диверсантами ВСУ готовятся провокации.

«Все мы видели, как украинская власть подорвала цистерну с кислотой на Луганщине. У меня нет сомнений – они пойдут на что угодно. В Херсоне уже были случаи, когда на улицах ставили растяжки. Это делают отпетые отморозки, по типу запрещенных в России «игиловцев». Поэтому сейчас херсонцам нужно быть крайне бдительными и обо всем сообщать правоохранителям», – отметил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«При этом официальный Киев своими действиями показывает, что сам отказывается от Херсона. Они заблокировали банковские операции – выдачу наличных денег и работу банкоматов. Есть проблемы с пенсиями. Заблокирована работа информационных ресурсов, обеспечивающих оказание социальных услуг населению. Действия говорят сами за себя – Киев поступает с регионом, как и ранее с Донбассом», – подчеркнул он.

«По моим сведениям, в Киеве есть негласное распоряжение – максимально блокировать Херсон, чтобы вызвать возмущение людей и настроить их против России. В свете этого понятно, к чему звучат заявления о том, что Россия собирается сдать Херсон и уйти. Это очередной вброс, чтобы дестабилизировать ситуацию», – рассказал политик.

«Действия Украины как государства – это издевательство над собственным народом. Украина уже проиграла эту битву и все потуги как-то навредить жителям Херсонской области похожи скорее на комариный укус. Никто Херсон не будет сдавать, русские оттуда не уйдут и людям нечего переживать», – подытожил Журавко.

Накануне стало известно о том, что украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.

«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие в Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».

Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.

По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он. «Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник. Кроме того, в офисе президента Украины уже довольно долгое время говорят о планах возвращения ВСУ на территорию Херсонщины и о якобы планах ВС России покинуть пределы области.

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