Жительница села Червоный Жовтень Луганской народной республики Наталья Лебедева рассказала, что националисты на территории ЛНР составляли списки неблагонадежных соседей, одной из жертв стал ее муж.

В конце марта, когда к деревне уже подошли силы ЛНР, сосед Владимир Макеров спровоцировал конфликт с соседями и стал размахивать топором. Поздно вечером в доме супругов Лебедевых погас свет. Хозяин решил, что что-то случилось с пробками, и вышел во двор. Там сосед дважды выстрелил в него из винтовки, а затем в Наталью, которая выбежала на шум. Женщина отделалась испугом, ее муж погиб на месте, передает РИА «Новости» слова рассказчицы.

Женщина вспоминает, что они с мужем не приняли власть, установившуюся после госпереворота в Киеве, ходили на митинги и даже специально ездили для этого в Луганск. Из-за этих событий у них испортились отношения с некоторыми соседями и друзьями, а именно с семьей Макеровых, которые разделяли националистические взгляды. Причем с Макеровой они были коллегами – Лебедева преподавала математику, а Макерова – физику.

«В 2014 году она с флагом бегала, кричала «Слава Украине!». Когда в 2014 году в село вошли украинские силовики, сторонники Майдана привозили им молоко, домашние пирожки и самогон. А в этом году, 24 февраля, когда началась спецоперация, у них, наверное, что-то случилось с головой», – говорит Лебедева.

Рассказчица заявила, что в первые дни спецоперации связи в селе почти не было и чтобы позвонить родным и близким, жителям приходилось идти на холм, где можно было поймать сигнал. «Там люди слышали, как Макеров обсуждал по телефону списки «сепаратистов» и даже якобы спрашивал: «Так мне что, их всех убить?» – вспоминает женщина.

Она добавила, что обратилась в правоохранительные органы ЛНР с заявлением. Этот случай расследуют, но предполагаемый убийца, вероятно, уже скрылся на украинской территории.

Ранее в Москве рассказали о зверствах украинских нацбатов в Донбассе. Так, политолог Александр Асафов представил доклад на тему «8 лет геноцида: преступления киевского режима против народа Донбасса», в котором напомнил – действия неонацистских и других радикальных групп, брошенных в апреле 2014 года на подавление гражданского протеста в Донецке и Луганске.

Тогда в украинскую силовую вертикаль на вполне законной основе был встроен целый ряд группировок, составивших основу нацбатов – «Азов» (запрещен в России), «Айдар», «Артемовск», «Шахтар», «Волынь», «Донбасс», «Днепр», «Киевская Русь», «Кривбасс» и другие. «Костяк этих подразделений составило, силовое крыло «майдана», футбольные группировки, уголовники.

Они ловили так называемых «бытовых сепаратистов» в Мариуполе и предавали их внесудебным казням. В последний месяц они стреляли в спины беженцам с Украины, которые уходили по гуманитарным коридорам. Другие устроили в Лисичанске пыточную тюрьму, их осудили по украинским законам. Однако, недавно президент Владимир Зеленский помиловал их и вернул в строй.

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