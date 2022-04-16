В Москве прошла конференция «Цифровые международные отношения 2022»

Международная научно-практическая конференция «Цифровые международные отношения 2022», организованная МГИМО, МИД России и Институтом системного программирования им. В.П.Иванникова РАН, прошла в Москве.

Задача форума – оценить влияние процессов цифровой трансформации на различные аспекты международных отношений, говорится в релизе РАПСИ.

В работе конференции приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов, директор Института системного программирования (ИСП) РАН Арутюн Аветисян, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Также были приглашены юристы, ученые и представители крупнейших отечественных корпораций, IT-специалисты и другие специалисты из профильных областей.

Началось мероприятие с пленарной сессии «Международные отношения в условиях цифровизации общественной жизни».

По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, мировой опыт цифровизации необходимо адаптировать к актуальной российской повестке и специфике.

«Пандемия коронавируса ускорила набиравшие силу последние десятилетия тенденции, придав мощный импульс переходу в цифровую сферу многих аспектов повседневной деятельности, включая государственное управление, деловую активность, образование», - рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сказал, что «цифровые технологии за это время стали неотъемлемой частью как образовательного процесса, так и научных исследований, в том числе в рамках программы проектов международного сотрудничества».

Так, в рамках круглого стола «Криптовалюты vs цифровые валюты центральных банков: будущее экономики и права» обсуждались модели правового регулирования криптовалют, майнинга и другие актуальные для этой сферы вопросы.

«Что же касается неизбежных рисков, связанных с использованием криптовалют, то следует отметить, что незаконно использовать можно любое платежное средство, но это не значит, что его нужно полностью запрещать. Необходимо продолжить работу над законодательным регулированием оборота криптовалют», - сказала исполнительный директор, руководитель Аппарата Ассоциации юристов России (АЮР) Елена Спиридонова.

Еще одна участница форума, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор Элина Сидоренко отметила, что сейчас перед страной стоит задача «подружить» право цифровой платформы и национальное право.