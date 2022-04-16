МИД России внес Джонсона и Мэй в стоп-лист

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, главы министерств и экс-премьер Тереза Мэй были внесены министерством иностранных дел России в стоп-лист.

Это сделано в ответ на ранее введенные санкции против России и ряда политических деятелей, передает ТАСС.

«В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей», – говорится в распространенном в субботу заявлении МИД.

В комментарии приведен список британских подданных, которым теперь закрыт въезд в Россию. Среди них премьер-министр страны Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес.



Там фигурируют имена заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, министра финансов Риши Сунак, министра внутренних дел Прити Пател.

Также российское ведомство назвало неприемлемым подстрекательство Лондона, подталкивающего не только союзников, но и другие страны к санкциям против России.

В МИД России отметили, что Лондон намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев летальными вооружениями и координируя такое же усилия НАТО.