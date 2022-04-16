Микрорайон и три поселка Омска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Взгляд
16 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
Разделы

Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 9 комментариев

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве

    Главная тема


    Россия нашла замену Европе для поставок угля

    повторение краматорска


    В Минобороны заявили о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев

    затопить вместе с людьми


    Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС

    подготовка войны


    СК начал поиск признаков преступления в заявлении Зеленского о войне с Россией

    Видео

    ежедневные обстрелы


    Киев напрашивается на уничтожение командных центров

    энергетический кризис


    Кто главный враг Европы на газовом рынке

    финны и шведы в НАТО


    Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

    «неподобающие связей с Россией»


    Зеленский унижает Германию из-за страха услышать правду

    многовекторная политика


    Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

    инструмент влияния


    Евгений Фатеев: Вики-война только начинается

    борьба за будущее


    Владимир Можегов: Спецоперация России положила конец концу истории

    опасные связи


    Владимир Прохватилов: Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

    на ваш взгляд


    Кто победит на президентских выборах во Франции?

    Микрорайон и три поселка Омска остались без воды из-за аварии на водопроводе

    16 апреля 2022, 10:31

    Текст: Александра Юдина

    Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались без воды из-за гидроудара вследствие перепада напряжения, сообщили в пресс-службе «Росводоканал Омск».

    «Из-за перепада напряжения произошел гидроудар, ставший причиной повреждения на дюкере, подающем воду. В настоящее время бригады водоканала приступили к устранению повреждения. В период ремонтно-восстановительных работ без воды будут потребители микрорайона Амурский-2, поселков Загородный, Степной, Большие Поля», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Местных жителей призывают пополнить запасы питьевой воды у автомобилей, которые направлены по адресам улица 21-я Амурская, 25 корпус 3, 2-й Амурский проезд, 4 корпус 2, Большие поля, ул. Центральная, 16. Автоцистерны будут перемещаться под контролем диспетчерской водоканала, связаться с которой можно по телефону 75-16-00.

    Планируется, что ремонтные работы в компании будут завершены 16 апреля после 20.00 (по местному времени).


    В Молдавии отказались признать долг Газпрому без аудита
    		    15 апреля 2022, 21:33
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну молдавскому изданию «Ньюсмейкер».

    «Без независимого аудита того, как сформировался долг перед Газпромом, мы не подпишем никаких соглашений об урегулировании задолженности. Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что долг можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», – передает ТАСС его слова.

    Так, одними из главных условий, на которых руководство российской компании согласилось тогда продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи.

    Правительство Молдавии при этом обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. В апреле нынешнего года газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.

    «Я направил письмо о продлении срока аудита, жду ответ. Может, мы опять получим ответ в последний день апреля. В Кишиневе готовы к разным сценариям, в том числе и к прекращению поставок российского газа. Мы не можем принять любые условия ради контракта с Газпромом, – сказал Спыну, отметив, что в случае необходимости «снизим потребление».

    Ранее в Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе. Так, за прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет.

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    Новак заявил о согласившихся оплачивать газ в рублях покупателях

    15 апреля 2022, 14:41

    Текст: Кристина Цыцура

    Перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100% гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия, заявил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

    «Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», – передает слова Новака ТАСС.

    Сейчас Россия ждет решения остальных импортеров.

    По его словам, отказ от российских энергоносителей предлагается обеспечить при помощи диверсификации газовых поставок, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах обогрева на другие виды топлива и генерации электроэнергии из иных источников.

    «Все эти меры, как считают в ЕК, позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) уже до конца текущего года», – подчеркнул Новак.

    Ведущими поставщиками газа в Европу вместо России должны стать американские производители СПГ, которые намерены занять значительную долю европейского рынка.

    По словам вице-премьер, здесь есть сложность – нельзя нарастить поставки быстро из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для приема СПГ.

    Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

    «Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Все это в целом приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице», – сказал Новак.

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    Шаманов анонсировал создание новой дивизии ВДВ

    15 апреля 2022, 14:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Планом развития Воздушно-десантных войск (ВДВ) России предусматривается воссоздание в их составе пятой по счету дивизии – 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (вдд), которая будет трехполкового состава, заявил президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

    «Есть планы по воссозданию 104-й вдд на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Новая дивизия будет трехполкового состава (речь идет о парашютно-десантных полках)», – передает ТАСС слова Шаманова по случаю отмечаемого в пятницу 30-летия Российской ассоциации Героев.

    Кроме того, по его словам, в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Сроки воссоздания 104-й вдд пока не определены.

    Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщал о возможном воссоздании 104-й дивизии. По его словам, предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк.

    В Советском Союзе с 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. Сводные подразделения 104-й дивизии принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк был передислоцирован в Абхазию и выведен из состава дивизии. В 1993 году дивизия была выведена из Азербайджана и полностью передислоцирована в Ульяновск. В 1998 году она была реорганизована в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.
    Сейчас в составе ВДВ России четыре воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизии, в том числе две трехполкового состава и пять бригад.

    Напомним, в декабре газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова сообщила, что формирование нового десантно-штурмового полка ВДВ завершилось в Крыму.

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    Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
    		    15 апреля 2022, 22:27
    Фото: МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».

    Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.

    Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

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    Арестован уволивший Райкина ректор московского вуза

    15 апреля 2022, 23:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

    «Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая», – цитирует Савельеву ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ректор ВШСИ (известной как Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя его школы.

    В январе СМИ сообщали, что декана юридического факультета Всероссийского госуниверситета юстиции (Российская правовая академия Минюста) Игорь Скрябин задержан в Туле, его якобы заподозрили во взяточничестве.

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    Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
    		    15 апреля 2022, 15:11
    Фото: Павлишак Алексей/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Члены экипажа затонувшего крейсера «Москва» доставлены в Севастополь, сообщил источник в морских кругах.

    «Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота – прим. ВЗГЛЯД)», – передает его слова ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

    Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».

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    Эксперт перечислил варианты замены крейсера «Москва» на ЧФ РФ
    		    15 апреля 2022, 12:42
    Фото: Can Merey/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    «Сейчас есть единственное и достаточно эффективное решение – максимально форсировать строительство фрегатов проекта 22350», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 3-го ранга запаса Максим Климов, комментируя возможность замены крейсера «Москва», затонувшего в Черном море.

    «Два таких фрегата – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» – уже входят в состав Северного флота, ведется строительство еще шести. «Горшков» сейчас на Северном флоте, а «Касатонов» в Средиземном море. На сегодняшний день – это наши лучшие корабли», – рассказал Максим Климов.

    «Фрегаты проекта 22350 строят на «Северной верфи» в Петербурге. Нужно увеличивать количество заводов, которые строят эти корабли. Одной из острых проблем, связанных со строительством этих кораблей, было отсутствие энергоустановки. Мы успешно ее импортозаместили, построив собственную. Теперь такой проблемы не стоит», – отметил капитан 3-го ранга.

    «Наша промышленность способна создавать и более эффективные, современные корабли. Есть ряд не до конца проработанных позиций. Например, на базе энергоустановки для фрегата 22350 собирались строить его увеличенную версию, близкую по водоизмещению к «Москве». Это потребует больших затрат временных и финансовых, но нам нужны эффективные корабли», – подчеркнул он.

    Несмотря на острую необходимость Военно-морского флота в больших кораблях, нужно заниматься и теми проектами, для которых у нас уже есть мощности, продолжил эксперт. «У нас есть «Каракурты». Это малые ракетные корабли проекта 22800, которые тоже очень хорошо пошли», ­– рассказал Климов.

    «На базе этих проектов можно в ближайшие лет пять развернуть крупномасштабное строительство кораблей для обновления Военно-морского флота России. Наши мощности позволяют в ускоренном темпе строить эти корабли, особенно проект 22350», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт отметил еще один значимый плюс проекта 22350 – состоятельность в части импортозамещения. «Несмотря на то, что проекту вставлялись палки в колеса, сейчас мы сможем строить их сами, найдены необходимые для этого технические возможности», – заявил капитан 3-го ранга.

    «Сейчас задача номер один – осознать растущие военные угрозы со стороны недружественных государств и готовиться к противостоянию с ними всей страной. Экономику нужно переводить на модернизационные рельсы, в том числе и по части военного кораблестроения», – добавил Климов.

    Эксперт также предположил, что в качестве флагмана Черноморского флота может стать один из фрегатов адмиральской серии 11356Р. «Но фрегаты этой серии уступают по боевым возможностям фрегатам 22350. Когда прорабатывался вопрос строительства серии 11356Р, прекрасно осознавались недостатки этих кораблей, но позиция была такая: «сначала построим, потом доработаем». Аргументировалось это возможностью начать массовое строительство кораблей», – рассказал он.

    «Поэтому корабли нужно модернизировать. В том числе и недостатки у 11356Р нужно устранить», – отметил капитан 3-го ранга.

    Как стало известно накануне, ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее. Об этом сообщили в Минобороны России.

    «При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

    Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.

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    Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации

    16 апреля 2022, 05:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.

    В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.

    При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.

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    Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине
    		    15 апреля 2022, 13:12
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Документ якобы был передан Госдепу посольством России в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.

    Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».

    «Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – приводит издание отрывок из ноты.

    Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

    Напомним, из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем.

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    В Газпроме заявили о самых низких уровнях запасов газа в Европе
    		    15 апреля 2022, 16:32
    Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    За прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет, сообщил Газпром.

    «По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд кубометров активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд кубометров меньше по сравнению с той же датой 2021 года», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В Газпроме добавили, что за прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд кубометров газа – 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.

    Ранее Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».

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    Кремль: Националистические батальоны на Украине подлежат уничтожению
    		    15 апреля 2022, 13:36
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Не должно быть никаких сомнений в том, что задачи объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине будут выполнены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома, там налаживается мирная жизнь.

    «А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», – подчеркнул Песков.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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    Минобороны: Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
    		    15 апреля 2022, 20:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по Каховской ГЭС двумя тактическими ракетами «Точка-У», ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Утром 15 апреля российскими Вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», – сказал Конашенков, передает ТАСС.

    По его словам, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. «Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение», – добавил представитель ведомства.

    Он подчеркнул, что предотвращенный удар по Каховской ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление в Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ракетными войсками России нанесено поражение 221 военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций.

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    «Сатанинский храм» в США начал сбор средств для Украины
    		    15 апреля 2022, 18:29
    Фото: Hannah Grabenstein/AP/ТАСС

    Признанный американскими властями «Сатанинский храм» из штата Массачусетс высказался в поддержку Украины и открыл сбор средств для помощи стране.

    В соцсетях многие пользователи, в том числе украинские, поблагодарили храм за поддержку, передает RT в своем Telegram-канале.

    «Сатанинский храм» – легальная структура, в 2019 году ее даже освободили от уплаты налогов.

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    Американский сенатор приехал на Тайвань и выступил с угрозами в адрес Китая
    		    15 апреля 2022, 14:50
    Фото: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Сенатор США Линдси Грэм во время поездки на Тайвань заявил, что Китай должен заплатить высокую цену за поддержку российской агрессии против Украины, пообещав принять все возможное, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

    «Мы заставим Китай заплатить большую цену за то, что они делают. Поддержка Путина должна иметь свою цену», – сказал американский сенатор во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, пишет «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

    На вопрос, отправит ли Вашингтон войска для помощи Тайваню, если Китай нападет, Грэм не дал прямого ответа, заявив, что США «рассматриваются все варианты».

    «У нас есть сильные вооруженные силы не для того, чтобы забирать чужую собственность, а для защиты нашей свободы и свободы мира», – сказал он.

    Ранее власти КНР заявили, что намерены во что бы то ни стало обеспечить единство материкового Китая и Тайваня, невзирая на заявления США.

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    В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника Ту-143 «Рейс»

    15 апреля 2022, 20:16

    Текст: Кристина Цыцура

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», – передает его слова ТАСС.

    Он отметил, что Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.

    «Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка – два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения», – сказал он.

    В населенных пунктах Парутино и Николаев были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновое и Сребное – пункты дислокации националистических формирований.

    С начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов и 457 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2224 танка и бронемашин ВСУ, а также 251 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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