Микрорайон и три поселка Омска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Эксперт перечислил варианты замены крейсера «Москва» на ЧФ РФ

«Сейчас есть единственное и достаточно эффективное решение – максимально форсировать строительство фрегатов проекта 22350», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 3-го ранга запаса Максим Климов, комментируя возможность замены крейсера «Москва», затонувшего в Черном море.

«Два таких фрегата – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» – уже входят в состав Северного флота, ведется строительство еще шести. «Горшков» сейчас на Северном флоте, а «Касатонов» в Средиземном море. На сегодняшний день – это наши лучшие корабли», – рассказал Максим Климов.

«Фрегаты проекта 22350 строят на «Северной верфи» в Петербурге. Нужно увеличивать количество заводов, которые строят эти корабли. Одной из острых проблем, связанных со строительством этих кораблей, было отсутствие энергоустановки. Мы успешно ее импортозаместили, построив собственную. Теперь такой проблемы не стоит», – отметил капитан 3-го ранга.

«Наша промышленность способна создавать и более эффективные, современные корабли. Есть ряд не до конца проработанных позиций. Например, на базе энергоустановки для фрегата 22350 собирались строить его увеличенную версию, близкую по водоизмещению к «Москве». Это потребует больших затрат временных и финансовых, но нам нужны эффективные корабли», – подчеркнул он.

Несмотря на острую необходимость Военно-морского флота в больших кораблях, нужно заниматься и теми проектами, для которых у нас уже есть мощности, продолжил эксперт. «У нас есть «Каракурты». Это малые ракетные корабли проекта 22800, которые тоже очень хорошо пошли», ­– рассказал Климов.

«На базе этих проектов можно в ближайшие лет пять развернуть крупномасштабное строительство кораблей для обновления Военно-морского флота России. Наши мощности позволяют в ускоренном темпе строить эти корабли, особенно проект 22350», – подчеркнул собеседник.

Эксперт отметил еще один значимый плюс проекта 22350 – состоятельность в части импортозамещения. «Несмотря на то, что проекту вставлялись палки в колеса, сейчас мы сможем строить их сами, найдены необходимые для этого технические возможности», – заявил капитан 3-го ранга.

«Сейчас задача номер один – осознать растущие военные угрозы со стороны недружественных государств и готовиться к противостоянию с ними всей страной. Экономику нужно переводить на модернизационные рельсы, в том числе и по части военного кораблестроения», – добавил Климов.

Эксперт также предположил, что в качестве флагмана Черноморского флота может стать один из фрегатов адмиральской серии 11356Р. «Но фрегаты этой серии уступают по боевым возможностям фрегатам 22350. Когда прорабатывался вопрос строительства серии 11356Р, прекрасно осознавались недостатки этих кораблей, но позиция была такая: «сначала построим, потом доработаем». Аргументировалось это возможностью начать массовое строительство кораблей», – рассказал он.

«Поэтому корабли нужно модернизировать. В том числе и недостатки у 11356Р нужно устранить», – отметил капитан 3-го ранга.

Как стало известно накануне, ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.

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