В МИД назвали «театром абсурда» кампанию Вашингтона по исключению России из СПЧ ООН

Кампания Вашингтона по исключению России из Совета ООН по правам человека – это «театр абсурда», США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Вершинин заявил, что «США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека», передает РИА «Новости».

Отмечается, что из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним американская сторона ратифицировала только пять таких документов.

Несмотря на декларируемое гендерное равноправие, США, например, до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Среди других документов – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов. «И это не полный список, а лишь базовые договоры», – подчеркнул замминистра.

Кроме того, трудно не заметить, добавил он, что Соединенные Штаты являются страной, где проявления расизма и расовой дискриминации не только не изжиты в XXI веке, но и приняли системный и структурный характер.

«А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?», – напомнил Вершинин.

Теперь же государство с таким «послужным списком» в правозащитной сфере «берется судить, кто из членов Совета ООН по правам человека достоин оставаться в этом органе».

«Театр абсурда – по-другому эту ситуацию трудно назвать», – резюмировал замминистра.

Ранее в Кремле оценили голосование дружественных России стран по вопросу исключения из СПЧ ООН.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.