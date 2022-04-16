Спускаемый аппарат корабля «Шэньчжоу-13» с китайскими космонавтами успешно приземлился

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» успешно приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, на Землю вернулись три космонавта, сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

В CASC сообщили, что «спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» успешно приземлился на посадочной площадке «Дунфэн», космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу благополучно вернулись, чувствуют себя хорошо», передает РИА «Новости».

Корабль «Шэньчжоу-13» 16 апреля в 00.44 по пекинскому времени отстыковался от китайской орбитальной станции «Тяньгун» и примерно в 9.56 (4.56 мск) спускаемая капсула корабля приземлилась в заданном районе.

Экипаж «Шэньчжоу-13» отправился на станцию «Тяньгун» 16 октября 2021 года и находился на орбите 183 дня, что является рекордом для китайской пилотируемой космонавтики.

За полгода члены экипажа провели две научные лекции в прямом эфире, нескольких научно-технических экспериментов, а также дважды вышли в открытый космос, причем Ван Япин стала первой женщиной-космонавтом на станции, а также первой женщиной-космонавтом из Китая, вышедшей в открытый космос.