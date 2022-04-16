Глава минтранса ФРГ заявил о сбоях в цепочках поставок из-за событий на Украине

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг предупредил о серьезных проблемах, с которыми сталкивается транспортно-логистический сектор из-за событий на Украине, отметив, что наблюдаются частые сбои в цепочках поставок и нехватка персонала.

Виссинг заявил редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что «цепочки поставок сильно нарушены, шелковый путь используется гораздо меньше, поскольку экспедиторы рискуют, перевозя товары по нему», передает ТАСС.

При этом он добавил, что министерство транспорта очень внимательно следит за развитием событий, «мы находимся в тесном контакте с пострадавшими отраслями».

Кроме того, события на Украине привели к довольно острой нехватке персонала в Германии и соседней с ней Польше.

«Недостаток квалифицированных рабочих в Польше также влияет на нас», – констатировал Виссинг, уточнив, что на данный момент в Польше не хватает около 100 тыс. водителей-дальнобойщиков из-за того, что они были призваны на военную службу. Это, по его словам, примерно 37% всех водителей грузовиков в стране.

В заключение глава минтранса ФРГ заметил, что отрасль также страдает от высоких затрат на электроэнергию и срочно нуждается в поддержке.

Ранее в Германии из-за антироссийских санкций выросли цены на продукты.