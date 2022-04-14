Лавров предостерег мир от угрозы киберанархии

Без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в киберанархию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на конференции «цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.

«И последствия могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности. Да и для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан», – добавил министр.

Лавров напомнил, что Россия уже многие годы выступает за скорейшую разработку универсальных норм и принципов ответственного поведения государств и интернет-посредников в информационном пространстве.

По словам министра, МИД сделает все для укрепления информационной безопасности в свете киберугроз.

«МИД не остается в стороне от общей тенденции, активно развивая цифровую повестку, будем делать всё необходимое для упрочения информационной безопасности в рамках внешнеполитического ведомства в целях эффективного противодействия киберугрозам, которые заметно возросли», – сказал Лавров.

По его словам, Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные.

«Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем полагаться только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», – сказал министр.

Лавров отметил также, что Министерство иностранных дел будет активно поддерживать «Одноклассников» и Rutube.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Москва предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, оно будет эффективно в случае его принятия всеми странами.