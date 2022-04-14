Полностью импортозамещенную версию SSJ 100 пообещали к концу 2023 года

Полностью импортозамещенная версия самолета SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 появится в конце 2023 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«По мере завершения программы импортозамещения будет возможность запустить полностью импортозамещенную версию. Если брать «Суперджет», то это в конце следующего года произойдет, когда у нас появится полностью российский двигатель ПД-8 и замещенные все 27 систем, которые были импортного происхождения», – передает ТАСС слова Мантурова в эфире телеканала «Соловьев.Live». «Если мы получим новые версии «Суперджета» в конце следующего года, то по МС-21 – это конец 2024 года», – добавил он.

По словам министра, пока российские предприятия будут производить фюзеляжи и агрегаты, которые уже являются российскими, и постепенно заменять каждую из иностранных систем на борту самолета.

Россия к 2025 году планирует выпускать 10 самолетов Ту-214 в год.

«Чтобы обеспечить подстраховку для среднемагистрального самолета МС-21, мы увеличиваем объемы производства хорошо известного самолета Ту-214 производства Казанского авиационного завода. Рассчитываем к 2025 году выйти на объем 10 машин в год и постепенно будем увеличивать объемы производства самолета МС-21», – сказал он.

Мантуров отметил, что сейчас в год производится от двух до трех таких самолетов для госавиации.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует, что первый полет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 состоится в начале 2023 года.

Напомним, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 сейчас находится на финальной стадии замещения иностранных компонентов на российские, полностью процесс импортозамещения закончится в конце 2023 года.