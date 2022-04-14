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Стало известно о конфликте в Российской национальной библиотеке из-за портрета Юрия Лотмана
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В Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге продолжается скандал, связанный с именами советского филолога Юрия Лотмана и американского писателя Марка Твена. Из учреждения уволилась завотделом культурных программ Ольга Кагановская, которая с коллегами разместила поздравительный плакат ко Дню работника культуры с фото Лотмана, сообщили СМИ.
Как утверждает Кагановская, руководство РНБ приняло советского ученого за писателя из «недружественной страны», лишив ее и сотрудников премии за «непонимание политической обстановки», пишет «Коммерсант».
Как сообщает издание, руководитель департамента безопасности РНБ Сергей Зуев принял фото Лотмана за изображение писателя Марка Твена, жившего и работавшего в США (американский писатель и советский филолог на многих фото действительно внешне очень похожи).
Зуев указал руководству учреждения, что в здании размещен портрет писателя из недружественной страны, после чего советник гендиректора библиотеки по проектной деятельности и развитию Полина-Тереза Давыдова высказала претензии сотрудникам отдела культурных программ.
Давыдовой пояснили, что на портрете изображен Юрий Лотман, а не Марк Твен. Однако советник гендиректора настаивала на недопустимости и такого поворота, поскольку изображение с ней не согласовали.
Позже, рассказала Кагановская, Давыдова конкретизировала претензии. Она указала, что сын Юрия Лотмана живет в Эстонии и не симпатизирует политике руководства России. Приведя ряд высказываний Михаила Лотмана, советник гендиректора заметила, что они являются «предметом информационной борьбы».
Давыдова уточнила, что не дает оценку высказываниям, но задается вопросом, «почему из всей русской культуры выбран именно этот персонаж». Зуев в ходе беседы с сотрудниками отдела признался, по словам Кагановской, что не слышал прежде о Юрии Лотмане и перепутал его с Марком Твеном. На вопрос Кагановской, в чем проблема с Марком Твеном, Зуев ответил, что он американец, в нынешней политической обстановке этого достаточно.
Кагановской и заведующему выставочным сектором ее отдела Александру Гозу объявили, что они лишены квартальной премии. Заведующая отделом, проработавшая в РНБ более 23 лет, приняла решение об уходе.
Россия признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине
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Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», передает ТАСС.
Кроме того, попытки со стороны США и стран Запада «замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР и ЛНР будут жестко пресекаться».
«Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины. Мы приняли это к сведению», – добавил Рябков.
При этом он отметил, что Москва остается открытой к поиску решения проблем в стратегической сфере на основе принципа неделимости безопасности, «проблемы в стратегической сфере сами по себе никуда не денутся».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
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Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае ее победы на выборах
Кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она выведет Францию из объединенного военного командования НАТО.
«Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 год», – считает кандидат в президенты Франции, передает ТАСС.
Напомним, второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля. Соперником Ле Пен в финале кампании станет действующий президент страны Эммануэль Макрон.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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В результате пожара на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас
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Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, сообщили в Минобороны России. Экипаж эвакуирован.
«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
Как сообщили в министерстве, причины пожара устанавливаются.
«Москва» – флагман Черноморского флота России, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру «Москва» был вручен орден Нахимова.
Накануне Черноморский флот из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины. Днем ранее фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский БЛА «Байрактар» у побережья Крыма.
Среди попавших в плен морпехов ВСУ нашли наемника из Британии
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Британского наемника заметили среди пленных морпехов Вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, сообщил военкор Александр Сладков.
«Британца я вчера видел, даже фотографировал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi», – написал он в Telegram-канале.
По словам Сладкова, британского солдата вычислили еще ночью.
На странице @cossackgundi в соцсети Twitter указано, что ее владелец гражданин Британии Эйден Эслин (Aiden Aslin), служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года. До этого два года состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета, участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Минобороны предупредило о возможных ударах по командным центрам в Киеве
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Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Позже в деревне Гордеевка Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к атакам ВСУ на приграничные области России.
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Испанский наемник рассказал о наркотрафике в гумконвоях из Европы на Украину
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Воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Как заявил снайпер в интервью изданию La Razon, изначально он хотел вступить в иностранный легион, созданный украинским президентом, и не собирался брать за свои услуги «ни гроша». Однако в результате он подписал контракт с американской компанией, потому что «так все работают». Снайпер не стал разглашать свою зарплату, но сказал, что получает ее на свой украинский счет каждые 15 дней. Кроме того, по словам испанца, предусмотрены и «бонусы» за каждого убитого – «в моем случае это 300 долларов».
Снайпер отметил, что был удивлен количеству зарубежных частных военных компаний, работающих в Киеве: «Есть поляки, шведы, датчане и, прежде всего, ЧВК из США». При трудоустройстве командир проводит собеседование, узнает все о кандидате, делается фотография. «Они собирают команды по шесть человек и, если ты недостающая карта в колоде, тебя нанимают», – заявил наемник. Он также разъяснил, что за координацию операций с командирами, которые в основном американцы, отвечает «четвертый номер Зеленского».
Испанец рассказал, что однажды ему пришлось совершить поездку за гуманитарной помощью. «Кроме товаров первой необходимости, еды и медикаментов, они привезли четыре черных пакета, которые загрузили в Германии. «Я думаю, что это был кокаин. По крайней мере, этот водитель чтобы подзаработать, воспользовался тем, что эти фургоны никто не останавливает и не регистрирует, ни на границах, ни на таможне», – предположил он.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий ВС России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
Шольц удивился, услышав об отказе Киева принять Штайнмайера
Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует поездку в Киев и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Шольц указал на то, что он был в Киеве за несколько дней до начала операции России и часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским.
«Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», – об этом канцлер заявил в среду в интервью радиостанции RBB, передает ТАСС.
Отказ принять президента он назвал «сбивающим с толку».
«Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять», – подчеркнул глава правительства ФРГ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
Путин: Отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по жителям Европы и США
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Отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», – сказал глава государства.
Он добавил, что Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов и перенаправить в том числе по другим направлениям.
«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля – мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что для решения этой задачи используются все имеющиеся возможности, в том числе развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожный северный широтный ход.
Казахстан решил не проводить военный парад ко Дню Победы
В Казахстане не будет в этом году проводиться парад ко Дню Победы, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики.
«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, не планируется», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Причину такого решения не объяснили.
При этом в Казахстане пройдут военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил республики. Запланировано более 50 праздничных мероприятий по всей стране.
В 2020–2021 году парад в Казахстане отменяли из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение парада 9 мая на Красной площади.
Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
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«Среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. При этом мы понимаем, что подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее более 1 тыс. военных ВСУ сдались в плен силам ВС России и НМ ДНР.
«Нам изначально была поставлена задача готовиться к размещению на территории Донбасса порядка 35 тыс. военнопленных. Так что здесь не возникнет никаких трудностей», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что каждого сдавшегося в плен солдата подвергнут «жесткой фильтрации».
«Понятно, что установить, кто сколько патронов выпустил в нашу сторону, не получится. Такая задача перед нами и не стоит. Это военнослужащие, а значит, к ним будут применяться те нормы, которые действуют в подобных ситуациях по отношению к комбатантам. Это воюющая сторона, так что их действия не расцениваются как уголовные преступления», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также отметил, что из тысячи сдавшихся в плен более трети нуждаются в помощи врачей. «На данный момент мы имеем порядка 300 человек с ранениями, еще около 90 – неходячие. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, ресурсы у нас на это есть. Ну и в случае необходимости специалисты продолжат с ними работу», – пояснил Ходаковский.
Собеседник также отметил, что подобные ситуации оказывают серьезное моральное давление на противника, который до сих пор есть на территории Мариуполя.
«Даже первые небольшие партии сдающихся оказывали серьезное влияние на боевые настроения украинских военных. И это хорошо понятно по тому, что партии выходящих становятся все больше. При этом стоит отметить, что противника в городе еще довольно много. Противник еще занимает некоторые городские кварталы и сопротивляется вытеснению в промзону. Они осознают, что там с ними будет легче работать с применением авиации», – подчеркнул Ходаковский.
«В целом порт уже почти под нашим контролем, поэтому вывоз сил противника морским путем невозможен. То есть они оказались в ситуации, когда единственное, что можно сделать, – это перейти из одного окружения в другое. По большому счету у противника остается два варианта: либо биться до конца, либо сдаваться. А поскольку у них практически не осталось ни боеприпасов, ни питания, ни медикаментов, они закономерно выбирают второй путь», – заключил Ходаковский.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Всего, по данным Минобороны России, на тот момент в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
При этом в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%».
По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Баширов: Предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных – это государственный терроризм
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«Очень странно выглядит ситуация, когда президент предлагает обменять гражданина своей страны на других своих же граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на пленных украинских военных.
«Я думаю, господин Зеленский высказывает не свое мнение, а мнение руководителей других стран. В реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе», – отметил политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.
Эксперт предположил, что Медведчук давно находится в застенках СБУ. «Его просто показали лишь вчера и после того, как в Киев приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Очевидно, эта тема проговаривалась на встрече Зеленского с Джонсоном», – рассказал Баширов.
«Но данная ситуация демонстрирует заблуждение господина Зеленского относительно всего происходящего. Я бы назвал это государственным терроризмом. Медведчук ведь не только гражданин Украины, он еще один из лидеров оппозиционной партии и депутат Верховной рады», – заявил он.
«Более того, уголовное дело, по которому проходит Медведчук, касается торговли углем с ЛНР и ДНР. По этому же делу проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, который спокойно гуляет по Киеву, постит фотографии из разных городов и так далее. И к нему никаких претензий нет», – продолжил эксперт.
«Это беспрецедентная история. И цель выдвижения требований Зеленского заключается не в спасении всех пленных украинцев, а в том, чтобы российские военные выпустили военных специалистов НАТО, которые находятся в подземном городе на мариупольских заводах», – резюмировал Баширов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.
Германия выступила против немедленного эмбарго на поставки нефти и газа из России
Власти Германии выступили против немедленного введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
«Правительство ФРГ отвергает в настоящий момент немедленный запрет на поставки российского газа или нефти. Одновременно канцлер [Олаф] Шольц неоднократно указывал на то, что правительство ФРГ следует стратегии постепенного снижения зависимости от поставок российских энергоносителей», – передает слова Бюхнера ТАСС.
Ранее СМИ Германии писали, что антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии.
В Киеве неизвестные в форме потребовали у пятизвездочного отеля предоставить номера бесплатно
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В украинской столице неизвестные в военной форме ворвались в пятизвездочный отель Premier Palace, они потребовали предоставить им бесплатно номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщают украинские СМИ.
Мужчины потребовали, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В свою очередь, телеканал «Суспильне» рассказал, что в гостиницу в среду ворвались около сотни человек. Они потребовали, чтобы администрация предоставила номера людям, которые остались без жилья в Киеве и Киевские области.
Кроме того, они потребовали национализировать бизнес хозяев гостиницы, так как фактическими бенефициарами отеля якобы являются граждане РФ. Один из тех, кто пришел в гостиницу – Василий Мягкий, – он рассказал корреспондентке телеканала, что что в гостиницу пришли гражданские, которые возмущены информацией о владельцах отеля и пришли «помочь с национализацией гостиницы».
Сейчас на место прибыла полиция, на месте работают следователи и оперативники, проводится опрос всех причастных.
Американцы столкнулись с инфляционным шоком
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Инфляция в США является «настоящим шоком», который большинство американцев никогда не видели в своей жизни, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.
Он напомнил, что потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента. «Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели», – передает РИА «Новости» слова Варни.
По его словам, политические оправдания на этот счет президента Джо Байдена не раскрывают глубинных причин происходящего. «Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию; добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости», – указал телеведущий.
При этом, по мнению Варни, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию. Так, Белый дом по-прежнему планирует большие расходы, что не пойдет на пользу, уверен он.
«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?», – резюмировал он.
Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.
Накануне президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Бербок выразила сожаление из-за отказа Киева принимать Штайнмайера
Глава МИД Германии Анналена Бербок сожалеет из-за отказа Киева принимать с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Она считает, что такая поездка была бы целесообразной, сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», – привел слова Бербок представитель МИД, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».