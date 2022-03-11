В ДНР заявили о возврате под контроль 84 населенных пунктов

Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», – передает ТАСС его слова.

Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины».

По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе».

«Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», – разъяснил официальный представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что «в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины».

«Обращаю внимание – целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», – отметил он.

Также представитель МО подчеркнул, что заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач».

Он также обратил внимание на то, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску».

Генерал добавил, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе».

Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем», пишет РИА «Новости».

«Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил генерал.

Конашенков заявил, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

При этом, по словам Конашенкова, вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным. «Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.