Ковент-гарден отменил выступление Большого театра

Королевский театр оперы и балета Великобритании принял решение отменить запланированные гастроли балета Большого театра в связи с российской спецоперацией на Украине, сообщили в учреждении культуры.

«Летний сезон балета Большого театра в Королевском оперном театре находился на завершающей стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах сезон не может продолжаться», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Times, которому сообщили об отмене.

Российская балетная труппа должна была поставить 21 спектакль с 26 июля по 14 августа. До этого российские артисты в последний раз выступали в 2019 году с балетами «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и «Светлый ручей».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.