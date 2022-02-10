Обвиняемый в расстреле в Перми проломил головой потолок в суде

Подозреваемый в убийстве учащихся высшего учебного заведения в Перми Тимур Бекмансуров пострадал во время судебного заседания, сообщают СМИ.

Дело слушается в суде Дзержинского района Перми, следователи просят продлить арест Бекмансурову. Обвиняемый прошел в зал на костылях, потом был объявлен перерыв до вынесения постановления, передает Пятый канал.

Когда Бекмансурова повели в конвойную, он споткнулся на лестнице, ударился головой о потолок и упал. Он не смог встать сам, ему помогли сопровождающие.

Помощь медиков ему не понадобилась, но, по словам очевидцев, удар и падение были серьезными.

Между тем судья Дзержинского районного суда сообщила, что после стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело – о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей, передает РИА «Новости».

В сентябре студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.