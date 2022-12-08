Боррель заявил об истощении у Европы запасов оружия для Украины

Боррель назвал причину истощения у Европы запасов оружия для Украины

У Европы истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, так как европейский военно-промышленный комплекс годами не получал необходимого финансирования, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

Он пояснил, что те вооружения, которые ЕС поставляет Киеву, Европа берет не со складов, а из армий, передает ТАСС.

Однако, по словам Борреля, ситуация «быстро улучшается». Он отметил, что в 2021 году все страны Евросоюза потратили на оборону 214 млрд евро, что на 6% больше, чем в 2020 году.

Глава дипломатии ЕС призвал повысить суммарные военные расходы сообщества до 2025 года более чем на 30% – на 70 млрд евро.

Он отметил, что сейчас у Европы нет армии, есть только 27 разных армий. Расходы на оборону после холодной войны сокращались, поэтому сейчас необходимо компенсировать недостаток военных инвестиций.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань.