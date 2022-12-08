Боррель заявил об истощении у Европы запасов оружия для Украины

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8 декабря, четверг | Последнее обновление — 14:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области
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Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров.
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Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся.
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Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам.
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Боррель заявил об истощении у Европы запасов оружия для Украины
Боррель назвал причину истощения у Европы запасов оружия для Украины
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У Европы истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, так как европейский военно-промышленный комплекс годами не получал необходимого финансирования, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.
Он пояснил, что те вооружения, которые ЕС поставляет Киеву, Европа берет не со складов, а из армий, передает ТАСС.
Однако, по словам Борреля, ситуация «быстро улучшается». Он отметил, что в 2021 году все страны Евросоюза потратили на оборону 214 млрд евро, что на 6% больше, чем в 2020 году.
Глава дипломатии ЕС призвал повысить суммарные военные расходы сообщества до 2025 года более чем на 30% – на 70 млрд евро.
Он отметил, что сейчас у Европы нет армии, есть только 27 разных армий. Расходы на оборону после холодной войны сокращались, поэтому сейчас необходимо компенсировать недостаток военных инвестиций.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань.
СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»
Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.
«Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.
При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ
Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию.
Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 1990-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей.
Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в 2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего, это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются.
Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей.
Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России.
В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными.
Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине
В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости».
Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта.
Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.
Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт»
Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.
Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.
Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».
Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов
Британский наемник Макдональд заявил о панике из-за обстрелов со стороны ВС России
Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд.
По его словам, уже на третий день пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны Российской армии, в результате которого порядка 50 солдат ВСУ получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».
Макдональд рассказал, что получил приказ бежать из палаток в сторону леса и постараться укрыться там, при этом люди паниковали и тем самым усугубляли ситуацию.
Ранее на Украину захотел вернуться приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.
Зеленский: Украинцы будут самыми влиятельными в мирное время
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится, но украинцы останутся «самыми влиятельными» в Европе.
«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
СМИ: Страны ЕС попросили ЕК ослабить антироссийские санкции
Financial Times: Страны ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать санкции для экспорта продовольствия из России
Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия и Франция, призвали Еврокомиссию скорректировать антироссийские санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России.
Власти европейских стран пояснили, что существующие санкции задерживают жизненно важные поставки зерновых и удобрений из России в нуждающиеся страны, передает Lenta.ru со ссылкой на Financial Times.
Против санкций также выступил ряд африканских стран, которые столкнулись с продовольственным кризисом.
Ранее в МИД заявили, что страны Европы заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия была готова безвозмездно передать беднейшим странам.
Польские СМИ нашли плюсы в ударах по украинской энергоинфраструктуре
Mysl Polska: Удары по энергоинфраструктуре Украины помогут ускорить завершение конфликта
Удары по украинской энергоинфраструктуре могут помочь ускорить завершение конфликтной ситуации, что обернется выгодой для Польши, выразил мнение обозреватель Mysl Polska Матеуш Пискорский.
По словам публициста, дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведет «к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины», передает РИА «Новости».
Пискорский не исключил, что для Польши это будет чревато новой миграционной волной, что повлечет расходы.
При этом он задался вопросом, получится ли таким образом вынудить Киев пойти на переговоры с Россией, так как для Польши, как и для любой страны, крайне важно соседствовать с территорией, на которой не проходят военные действия.
«Все, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если невыгодно Киеву», – резюмировал Пискорский.
Ранее российский лидер заявил, что польские националисты «спят и видят», как забрать себе Западную Украину.
Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца
Британец заявил, что пережил сексуальное насилие со стороны украинского беженца, которого он приютил, при этом полиция не предъявила обвинения беженцу, пишет газета Daily Mail.
По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья – гей, пишет Daily Mail.
Беженец из Ужгорода в августе заселился к британцу, а несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. В статье утверждается, что тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент, передает РИА «Новости».
Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.
В Совфеде ответили на планы Сената США признать действия России на Украине «геноцидом»
Сенатор Климов: Россия никогда не занималась геноцидом, в отличие от США и Украины
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Москва не должна спорить с Вашингтоном из-за истеричных заявлений Сената США. Но наши власти должны системно объяснять людям правду, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом».
«В Вашингтоне продолжают «раздувать слонов», но уже даже не из мух, а из каких-то миражей. Позволю себе напомнить, что геноцид – это уничтожение какой-то нации», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Так в свое время американцы истребили 25 млн коренных жителей Северной Америки. Даже была установлена определенная такса за скальпель аборигена. Погибли порядка 98% индейцев», – продолжил собеседник.
«При этом число проживающих в России выходцев с Украины на сегодняшний день сопоставимо с тем количеством людей, которые проживает на Украине. Более того, у нас выходцы с Украины занимают высокие государственные посты, их фамилии можно перечислять бесконечно. Также они работают на производствах, в науке», – замечает он.
«В столице страны – Москве – есть Киевский вокзал, Киевское шоссе, открыты рестораны украинской кухни. Лично у меня предки родом из Киева. О каком геноциде вообще может идти речь?» – риторически вопрошает сенатор.
В сравнение собеседник привел ситуацию на Украине. «Тех, кто ассоциирует себя с Россией, в первую очередь отправляют на фронт погибать в рядах ВСУ. Официальный Киев истребляет все русское – переименовываются улицы, сносятся памятники, русских просто истребляют. Это уже больше похоже на геноцид», – уверен собеседник.
«Но России не стоит в своей риторике опускаться до уровня американских сенаторов. Мы должны просто объяснять, что на самом деле происходит. А то, что они делают, – реальный театр абсурда. Наказать сенаторов за их глупости мы не можем, а вот обратиться к адекватным людям в наших силах», – заключил Климов.
В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». В документе осуждаются действия Москвы, а также содержится призыв США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
При этом в самих Штатах наблюдается рост пророссийских настроений. Обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн отмечает, что республиканцы называют свою позицию реализмом – Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции. При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом.
Также отмечалось, что еще в 2019 году правительство Германии отказалось признавать голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа.
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Стало известно о росте числа психозов в ВСУ
Марочко: В рядах ВСУ в зоне СВО участились случаи психозов
Случаи психозов и токсических поражений почек и печени участились у солдат ВСУ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР.
По его словам, украинские военные медики просят помощи волонтеров, поскольку кроме большого количества пациентов с минно-взрывными травмами, к ним все чаще стали поступать военнослужащие с токсическим поражением почек и печени, а также с психозами, и для лечения не хватает специалистов, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам.
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя
БПЛА сбит в небе над акваторией вблизи Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале губернатор Севастополя отметил, что БПЛА сбил дежурный корабль Черномоского флота.
«Военные, как всегда, сработали четко», – подчеркнул он.
Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Также в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области
В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков.
Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США
Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях.
Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT.
Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула.
Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН.
Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил.
Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России на Украине геноцидом»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в заявлении комитета.
На сайте комитета сообщается, что республиканец от штата Айдахо Джим Риш и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий России на Украине геноцидом, передает ТАСС.
Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом.
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