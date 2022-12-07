Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств

Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не выполняли свои задачи, поэтому Москва вынужденно отказалась от сотрудничества с ними, заявил президент России Владимир Путин.

Россия многократно обращалась в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, заявил Путин, говоря о 8-летнем нарушении прав жителей Донбасса Украиной. «Но там – во многих из них во всяком случае, в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, – делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства..

«И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, причём, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую, как у нас говорят», – отметил путин..

По словам президента, всё это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи.

«Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций. Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире», – заявил глава государства. .

По его мнению, существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. «В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», – заявил Путин.