ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ запустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров в сторону Горловки

ВСУ запустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале СЦКК отмечается, что обстрел произошел около 6.30 мск по направлению из населенного пункта Дружба в сторону Калининского района Горловки.

Ранее ВСУ открыли прицельный огонь по поселку Шахты им. Гагарина в Горловке.

Тремя днями ранее ВСУ за одни сутки открывали огонь по территории ДНР 28 раз, выпустив 133 боеприпаса.