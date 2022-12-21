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21 декабря, среда | Последнее обновление — 09:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Белом доме заявили, что подали «сигнал Путину» о поддержке Украины визитом Зеленского в США
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Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ запустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров в сторону Горловки
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ВСУ запустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В Telegram-канале СЦКК отмечается, что обстрел произошел около 6.30 мск по направлению из населенного пункта Дружба в сторону Калининского района Горловки.
Ранее ВСУ открыли прицельный огонь по поселку Шахты им. Гагарина в Горловке.
Тремя днями ранее ВСУ за одни сутки открывали огонь по территории ДНР 28 раз, выпустив 133 боеприпаса.
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
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После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.
Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.
Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.
Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».
Мирошник назвал ошибкой включение Донбасса в состав УССР
Экс-посол ЛНР Мирошник: Включение Донбасса в состав УССР стало политической ошибкой
Включение Донбасса в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) стало политической ошибкой советского руководства, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, приводит РИА Новости.
При этом Мирошник подчеркнул, что руководители СССР считали, что Новороссия и УССР не отделимы от российского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы
В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.
Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».
По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.
Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».
Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».
Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку за 10 минут
Представительство ДНР: ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщению представительства, зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 12.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».
Напомним, утром в воскресенье ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке
Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела
Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости».
Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.
При обстреле Донецка снаряды повредили больницу Калинина
Три корпуса больницы имени Калинина повреждены при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщили сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики.
До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о возгорании шестого и второго корпусов больницы, передает РИА «Новости».
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы им. Калинина, известно об одном тяжелораненном.
«При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Пушилин также сообщил, что всех пациентов из подвергшейся обстрелу больнице в Донецке эвакуировали, медперсонал не пострадал.
Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР
Указ: Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности главы МИД ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел республики, следует из текста указа.
В тексте указа, вступившего в силу с 19 декабря, значится: освободить Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел Донецкой народной республики, передает ДАН.
Ранее Пушилин освободил от должности главу Дебальцева Игоря Захаревича, которого ранее критиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону.
Путин обещал укреплять подразделения спецслужб в вернувшихся в Россию регионах
Путин отметил важность работы органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.
На сайте Кремля опубликовано видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он отметил, что на протяжении всей истории страны органы безопасности были надежной опорой государства, и заявил, что «все последние годы спецслужбы работают с высокой отдачей»
При этом президент призвал в связи с динамично меняющейся ситуацией в мире усилить работу по ключевым направлениям. Он особо отметил подразделения, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Путин подчеркнул, что их долг – «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод» местных жителей, а также обещал «укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением», опытными кадрами.
По словам Путина, среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Он заявил: «Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный». Президент призвал вести борьбу в этой области «системно и наступательно».
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Кроме того, он указал на необходимость максимальной собранности для органов контрразведки, в том числе военной. Президент призвал «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Также он отметил важность усиления работы Пограничной службы ФСБ.
«Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал Путин.
Также он подчеркнул важность защиты информационных ресурсов, борьбы с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Хуснуллин заявил о восстановлении 1,4 тыс. объектов в новых регионах России
Хуснуллин рассказал о рекордных темпах строительства в Донецкой и Луганской республиках, в Херсонской и Запорожской обла
В четырех регионах, недавно вошедших в состав Российской Федерации, восстановлено уже 1448 различных объектов: 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов, а также 43 больницы, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что восстановление социальных, инфраструктурных и жилых объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях идет в круглосуточном режиме.
«Более 1,4 тыс. объектов строители восстановили. Это и многоквартирные дома, и объекты систем ЖКХ, здания образовательных и медицинских учреждений», – цитирует сайт правительства вице-премьера.
В восстановительных работах в рамках программы шефской помощи особенно активно участвуют 55 регионов России. Каждый восстановленный в рекордные сроки дом сразу подключают к отоплению, отметил Хуснуллин. Он уточнил, что уже восстановлено 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов, а также 43 больницы.
В настоящее время на строительных площадках социально значимых объектов трудятся более 60 тыс. строителей и специалистов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия восстановливает Мариуполь.
Определены сенаторы от ЛНР и ДНР в Совфеде
Представители народного совета ЛНР и ДНР представили сенаторов от регионов
Сенатором от ЛНР в Совфеде представлена ранее возглавлявшая администрацию главы республики Ольга Бас, сообщил депутат народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко.
В своем Telegram-канале он отметил, что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями.
Кроме того, в Telegram-канале регионального парламента ДНР сообщается, что сенатором стал депутат народного совета Александр Ананченко.
Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.
Офис Международного комитета Красного Креста в Донецке повредили в результате обстрела ВСУ
Представительство ДНР: Офис Международного комитета Красного Креста в Донецке поврежден в результате обстрела ВСУ
Офис Международного комитета Красного Креста (МККК) получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск Калининского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По сообщению представительства, повреждения получил офис МККК по улице Капитана Ратникова, передает ТАСС.
Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил Международный комитет Красного Креста (МККК) в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации МККК.
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