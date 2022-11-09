Лучшие просветительские проекты России отобраны на премию «Знание-2022»

Против России ведется война на всех фронтах, в том числе – информационных, поэтому знания приобретают особое значение в этой борьбе за будущее, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание».

Число желающих принять участие в просветительской премии «Знание-2022» за год выросло более чем вдвое – до 6,7 тыс. человек, причем одними из самых активных стали новые регионы России – Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожье и Херсонская область, сказал Сергей Кириенко.

По его словам, «очень много проектов пришло из других регионов России, но связаны они с помощью жителям Донбасса и Новороссии». «В условиях спецоперации лекторы общества «Знание» с марта работали на всех территориях Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей Родины», – пояснил он.

Кириенко напомнил: против России развернута война на всех фронтах, в том числе – информационных, и потому аксиома «знание – сила» становится настоящей реальностью, а российские просветители ведут борьбу за будущее нашей страны.

«Это война за будущее, а будущее всегда строится, опираясь на хорошее знание своей истории, своей культуры, верность своим традициям, и с этим тоже идет война. Когда пытаются вычеркнуть деятелей российской культуры из мировой истории культуры, когда пытаются поменять страницы истории, это делается неслучайно. Это делается, чтобы попробовать забыть поводы для гордости, чтобы молодое поколение не знало своей истории, тогда ее проще подменять», – подчеркнул Кириенко.

Также в среду прошел очный питчинг номинантов: члены жюри – выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, известные деятели науки, культуры и искусства – выбирали победителей среди 68 просветителей и проектов из 18 регионов России, а также восьми компаний. При этом компании проводили защиту своих просветительских инициатив в ходе двухминутного выступления.

Всего в конкурсе предусмотрены следующие номинации: за вклад в просвещение в сферах «Мы вместе», «История», «Культура и искусство», «Наука и технологии», «Экономика и бизнес» и «Новые горизонты», за лучшую просветительскую книгу, мероприятие и фильм, за просветительскую деятельность в вузе и ссузе, в школе, а также за общий вклад в просвещение в категории «Лучшая просветительская компания».



Одним из выдвинутых на премию проектов стал «Народное право», который развивает вместе с Общероссийским народным фронтом заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), член Центрального штаба ОНФ Елена Гринь. Он посвящен правовому просвещению россиян.



«Механизм такой: через отделения ОНФ по всей России мы получаем запросы по юридической помощи, выбираем самые популярные и снимаем со студентами видеоролики с ответами», – пояснила собеседница. По ее словам, все подается в легкой игровой форме: в сценках играют сами студенты, а Гринь как народный юрист рассказывает, как нужно поступить в данной ситуации. «Судя по тому, что каждый ролик набирает больше миллиона просмотров, эта форма и подача очень нравятся зрителям», – говорит Гринь.

«Преимущества нашего проекта в том, что, во-первых, на ваши вопросы отвечает не доморощенный блогер, сам назвавший себя юристом, а настоящие специалисты. Кроме того, наш проект ведется при поддержке ОНФ, что подразумевает, скажем так, ответственность за ту информацию, которую мы даем людям», – сказала эксперт.

Кроме того, в рамках этой деятельности Гринь вместе с другими юристами ведет очный прием граждан, а недавно была запущена «горячая линия», касающаяся вопросов мобилизации. «Мы объясняем людям, как действовать в случае незаконной мобилизации. В то же время немало обращаются и добровольцы – мы также помогает и рассказываем им, как лучше все сделать с точки зрения права», – добавила она.

Итогом питчинга и работы жюри стало голосование за проекты, результаты которого, однако, пока не будут раскрываться. Проекты также будут получать баллы в ходе онлайн-голосования. Лауреаты же премии будут объявлены 13 декабря на торжественной церемонии в Государственном кремлевском дворце.

Ранее военный корреспондент Надана Фридрихсон в рамках марафона «Знание о героях», организованного обществом «Знание», рассказала газете ВЗГЛЯД, что в рамках СВО каждый день простой солдат совершает настоящий подвиг, и потому важно, чтобы это осознавало и молодое поколение, склонное создавать себе кумиров.