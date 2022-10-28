Заславский поддержал идею обязать артистов театров выступать в агитбригадах на фронте

Поскольку российские артисты получают отсрочку от всеобщей мобилизации, они должны понимать, что это сделано для того, чтобы они могли поддерживать боевой дух участников в специальной военной операции России на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в ближайшее время будет готов законопроект о выступлении в агитбригадах артистов гостеатров, получающих средства из государственного бюджета. По его мнению, деятели культуры могут поехать на линию фронта, чтобы вдохновлять российских бойцов.

«Слово «агитбригада» в данном случае является неким эвфемизмом. Но, да, речь идет о выступлениях там, где это будет полезно. Это может быть выступление перед ранеными в госпитале или перед теми, кто готовится к участию в спецоперации. Мне кажется, что здесь нет проблемы, которую можно было бы назвать», – говорит Заславский.

Он подчеркивает, что не слышал ни об одном случае, когда российские артисты отказывались от концертов в поддержку военнослужащих. Более того, член ОП обращает внимание на то, что сегодня это уже работает на добровольной основе. Таковым это и должно остаться, но в таком случае артист должен осознавать, что он получает отсрочку как тот, кто отвечает за боевой дух.

«Во времена Великой Отечественной войны какие-то театры эвакуировалась в тыл, а какие-то актерские команды выезжали и выступали перед солдатами в госпиталях и других местах. То есть, артисты имеют право на отсрочку именно потому, что кто-то считает необходимым присутствие этих людей на своем рабочем месте. Но эта работа, конечно, должна иметь смысл в рамках общего замысла. Общий замысел сегодня – победа. Если артист окажется к этому не готов, то тогда возникнет вопрос, почему тогда у него отсрочка», – считает собеседник.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как россияне помогают спецоперации на Украине. Отмечается, что обычные люди и предприниматели собирают гуманитарную помощь, сдают деньги на коптеры и рации для подразделений ДНР и ЛНР, футбольные фанаты записываются добровольцами, а известные артисты выступают в госпиталях.

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