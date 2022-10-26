В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки

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26 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
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Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники ssu.gov.ua
Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве стоит все тщательно взвесить перед тем как принимать решение об обмене, считают эксперты.  Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Как в США усмирили бунт «пророссийских» политиков

Конгресс США все еще преподносит сюрпризы REUTERS/Jonathan Ernst
Исключительный случай произошел в американской политике – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к президенту Байдену, а поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. Но еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно. Что же произошло? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Бюрократическая машина должна принципиально измениться

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации». В кратком переводе на русский разговорный слова верховного главнокомандующего означают «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы. Подробности...

Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...

Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО. Подробности...
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Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине

    Новости производства

    В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки
    К проекту бережливого производства в Подмосковье подключились более 150 компаний
    Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье
    Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России
    В России начали создавать систему беспилотного управления сельхозтехникой
    Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95%
    В России создали композитный материал для импортозамещения в авиастроении
    «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств.

    В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки

    В Мордовии на предприятии «ЭМ-Пласт» запустили в производство полиэтиленовую пленку вместо зарубежной

    26 октября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    Мордовское предприятие «ЭМ-Пласт» выпускает полиэтиленовую пленку вместо зарубежной в рамках работы по импортозамещению, обновив диверсификацию и инновации с 2007 года.

    Как рассказал руководитель производства Дмитрий Тимонин, предприятие выпускает как хорошо освоенные и востребованные рынком виды продукции, так и работает над новинками. Так, полиолефиновая пленка, которую производит компании, является полноценным аналогом зарубежной продукции, передает Газета.Ru.

    Также в компании регулярно ведется работа по улучшению качества и разработке новой продукции – рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие.

    Так, в прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. «Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также технология биоразлагаемой пленки, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки», – рассказал Тимонин.

    Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении.

    В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки
    В Мордовии на предприятии «ЭМ-Пласт» запустили в производство полиэтиленовую пленку вместо зарубежной

    26 октября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    Мордовское предприятие «ЭМ-Пласт» выпускает полиэтиленовую пленку вместо зарубежной в рамках работы по импортозамещению, обновив диверсификацию и инновации с 2007 года.

    Как рассказал руководитель производства Дмитрий Тимонин, предприятие выпускает как хорошо освоенные и востребованные рынком виды продукции, так и работает над новинками. Так, полиолефиновая пленка, которую производит компании, является полноценным аналогом зарубежной продукции, передает Газета.Ru. Также в компании регулярно ведется работа по улучшению качества и разработке новой продукции – рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие. Так, в прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. «Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также технология биоразлагаемой пленки, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки», – рассказал Тимонин. Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении.

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    К проекту бережливого производства в Подмосковье подключились более 150 компаний
    К участию в президентском проекте «Производительность труда» подключились свыше 150 компаний из Подмосковья

    25 октября 2022, 12:59

    Текст: Александра Юдина

    Одной из них стал комбинат по производству колбасных изделий и копченостей из Лосино-Петровского, где по итогам первого года участия в нацпроекте ожидается рост производительности на 20%, сообщили в руководстве компании.

    Уточняется, что на предприятии уже прошло стартовое совещание с сотрудниками, где им рассказали о персональных и производственных плюсах участия в президентском нацпроекте, передает телеканал 360. По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, к участию в президентском проекте уже подключились свыше 150 компаний, при этом одни только приступили к его реализации, а другие уже успели применить его принципы на пилотных участках производства и поделиться результатами этой работы. Как отметила зампред, внедрение новых практик на производствах приводит к значительной оптимизации процесса, позволяет снизить затраты и повысить прибыль. Внедрять новые принципы на производствах в Подмосковье помогает Региональный центр компетенций, чью поддержку получают уже более 80 региональных предприятий. Как добавила директор ООО «Царицыно Эталон» Инна Романюк, в данный момент стоит задача оптимизировать наши производственные процессы. Так, совместно с экспертами РЦК планируется внедрять предприятии принципы бережливого производства, чтобы к концу первого года участия в нацпроекте рост производительности труда вырос на 20%. Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении.

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    Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье

    5 октября 2022, 12:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Московской области планируется запустить новое производство компрессоров и фильтров для жидкостей, этим займется компания «Полинет», сообщила зампред областного руководства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

    Производство запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», там планируется производить оборудование для фильтрации жидкостей и компрессоры, сказала Зиновьева, передает телеканал 360. «Объем инвестиций в проект составит 53 млн рублей. Продукция нового производства, где создадут около 30 рабочих мест, сможет импортозаместить на рынке зарубежные аналоги», – добавила она. Инвестор намерен сам заниматься циклом по изготовлению оборудования, это будет инновационная продукция на основе собственных разработок. В планах выпускать ежегодно 240 компрессоров и порядка 100 тыс. фильтров. «Полинет» занимается импортозамещением, продукция предприятия не должна уступать по функциональным и эксплуатационным характеристикам иностранным образцам. 

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    Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России

    30 сентября 2022, 14:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский рынок упаковки может вырасти на 30% к концу 2025 года, доля экологичной упаковки может дорасти до 50% от всего объема производимой в стране упаковки, сообщается в исследовании Россельхозбанка.

    «По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки», – цитирует сообщение банка ТАСС. Отмечается, что сейчас рынок пищевой упаковки оценивают в 1,3 трлн рублей, 80-85% – это российские предприятия. Российские производители изготавливают упаковку в первую очередь из древесины, картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, полимеры – 38%, жестяная и алюминиевая продукция –10%, стекло – 12%. На данный момент не фиксируется дефицита упаковочных материалов, хотя приостановили работу несколько предприятий и из страны ушли часть компаний. Замена импортного сырья на белый пищевой картон имеется у бумажных производств в Светогорске и Сыктывкаре. Для упаковки могут применять и бурый картон. Аналитики полагают, что российский рынок упаковки – один из самых быстрорастущих сегментов экономики. В 2023-2025 годах на нем будет наблюдаться устойчивый рост. Главными факторами станут импортозамещение и рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов. В 2022 году повысился тренд на производство российской упаковки и экоупаковки. Экологичной считают упаковку, безопасную для продуктов питания и пригодную для вторичной переработки, а также применимую для повторного использования и способную к биоразложению. Ранее российские ученые создали технологию переработки пластиковых бутылок в высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, ее разработали химики ВятГУ.

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    В России начали создавать систему беспилотного управления сельхозтехникой

    20 сентября 2022, 14:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России начали создание системы беспилотного управления сельхозтехникой, управлением тракторов, по замыслу разработчиков, должна заниматься нейросеть, сообщили в Крымском федеральном университете.

    Комплекс представляет собой обученную нейросеть, систему точного геопозиционирования и набор камер, система должна работать независимо от иностранных сервисов в рамках политики импортозамещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза. Управление способно работать как с простой так и с высокотехнологичной техникой, система может работать автономно, без иностранных облачных сервисов и программного обеспечения. «Чтобы опробовать представленные нами технологии, их необходимо соединить на базе любой движущейся сельхозтехники, для начала – это будет минитрактор, собранный в вузе преподавателями и обучающимися. Сверху мы установим камеры в различных спектрах, в том числе тепловизор, стандартные с разнофокусным расстоянием. С помощью них и программного обеспечения система компьютерного зрения сможет фиксировать объекты, а нейросеть – распознавать их для совершения конкретных действий», – заявил глава лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Овчаренко. Программа может корректировать движение транспорта при помощи спутниковых координат и окружающих объектов, она способна отличать сорняки от полезных растений и различает живых существ.

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    Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95%

    19 сентября 2022, 12:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Доля отечественного оборудования в сфере обработки бытовых отходов достигла порядка 90-95%, в отрасли обращения с ТКО в целом – около 80%, заявил заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

    «Что касается импортозамещения, оно уже достигло порядка 90-95% по обработке отходов, а в целом, по всем направлениям – около 80%. Мы активно развиваемся, у нас есть даже такой показатель в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО» – импортозамещение. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО должна быть не более 36% к концу 2024 года, и мы это отслеживаем», – цитирует РИА «Новости» Королева. По его словам, все проекты, в которые инвестирует ППК РЭО, проверяются на импортную составляющую. Этот показатель отслеживает Минпромторг. Каждый раз, когда компании не удается найти альтернативу среди российского оборудования, она должна доказать, что в данном случае без импортного оборудования не обойтись. «Однако наши производители оборудования понимают, что перестраивать производство надо уже сейчас, и это происходит. Большая часть производств у нас в России есть. Мы также смотрим в сторону стран юго-восточной Азии, готовы сотрудничать с Турцией. То, что мы пока не можем сделать сами, идет оттуда», – добавил Королев. «Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК «Российский экологический оператор» – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году – сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Ранее пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что утвержден план работы правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

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    В России создали композитный материал для импортозамещения в авиастроении

    15 сентября 2022, 14:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские ученые разработали технологию производства композиционного материала на основе полимерной матрицы и углеродных волокон, это прочный и легкий материал, он позволит заменить иностранные аналоги в авиастроении, сообщили в НИТУ МИСиС.

    Волокно состоит почти целиком из атомов углерода и имеет малый вес, а также высокую прочность, устойчиво к высоким температурам и коррозии, сообщили в институте «Газете.Ru». Материал подходит для уменьшения конечного веса самолета, что сказывается на потреблении топлива и в конечном итоге эксплуатации воздушного судна и воздействии на окружающую среду. «Говоря о возможностях применения материала, надо смотреть на конкретное изделие, в котором они будут применяться, так как для каждого есть свои условия работы в конструкции, требования по прочности, максимально допустимым деформациям. Соответственно, меняется схема армирования, и степень наполнения (содержание волокон) тоже будет разной. Но если говорить, например, о материалах для авиастроения, оптимальное содержание углеродных волокон будет, скорее, в интервале 60–70 % от общей массы конструкции», – сообщил один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ МИСиС, кандидат технических наук Андрей Степашкин.

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