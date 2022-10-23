Назван базовый космодром для российской орбитальной станции

Мантуров: «Восточный» будет базовым космодромом для российской орбитальной станции

Базовым космодромом во время развертывания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет Восточный, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, «Восточный» будет базовым космодромом при развертывании Российской орбитальной станции. Мантуров отметил, что пока этот космодром приспособлен только для запусков автоматических аппаратов, передает ТАСС.

По словам главы Минпромторга, сейчас запуски транспортных пилотируемых кораблей проходят исключительно с космодрома Байконур, инфраструктура которого создавалась еще в советское время.

Мантуров отметил, что предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции на орбите, включает в себя объекты наземной инфраструктуры, новую транспортную систему, комплекс управления, поиска и спасения космонавтов и другие объекты, необходимые для обеспечения запусков экипажей с территории России.

Ранее в воскресенье Мантуров заявил, что правительство считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года.