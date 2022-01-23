В Белом доме заявили о готовности к любому сценарию развития кризиса вокруг Украины

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23 января, воскресенье | Последнее обновление — 19:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Армении подал в отставку
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Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран.
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Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он – бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Белом доме заявили о готовности к любому сценарию развития кризиса вокруг Украины
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США и их союзники готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
«От России зависит, хочет ли она деэскалации сложившегося кризиса путем дипломатии. Мы, со своей стороны, будем готовы к обоим сценариям. Если Россия выберет путь военной эскалации, то мы в полном единстве с союзниками подготовили на это ответ. Если же Россия проявит открытость к дипломатического решению, то мы также готовы к такому развитию событий», – сказал Файнер в эфире телеканала MSNBC, сообщает РИА «Новости».
По его словам, США и их союзники по-прежнему привержены дипломатии как наиболее эффективному пути урегулирования кризиса вокруг Украины. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что в «украинском» вопросе «мяч сейчас находится на стороне России».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Россия предупредила Запад о последствиях провокаций в Донбассе
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Россия не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», – приводит РИА «Новости» слова Гаврилова в эфире YouТube-канала «Изолента live».
По его словам, эта кампания, которую развязали на Западе, обвиняя Россию во всех грехах, что вот-вот нападет, и их не останавливают заявления президента, министра, замминистра, других представителей российских, что Россия не собирается, что ей не нужна война, а нужно дипломатическое решение. «Я не исключаю, что они могут изобразить провокацию. Для этого делается информационное прикрытие», – добавил он.
Гаврилов напомнил, что Россия – один из гарантов Минских соглашений и «не позволит своих граждан обижать, а тем более их убивать».
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Ранее сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что помощь Украине «на случай российского вторжения», о которой заявляют и США, и Британия, и Канада, и даже страны Прибалтики – это в первую очередь пропагандистская кампания, призванная продемонстрировать глобальную поддержку Украины в подготовке к «агрессии» России.
В четверг министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что незамедлительное введение санкций против Москвы со стороны США, Британии и Европы может предотвратить якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной.
В среду Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
В ДНР заявили о скоплении более 100 тысяч украинских военных на линии соприкосновения
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса, а также заявил о скоплении 120 тыс. военных и техники у линии соприкосновения.
Высказываясь о возможности провокации со стороны Киева, он заметил, что совокупность фактов говорит о том, что «подготовка велась достаточно определенными составляющими».
«Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находится у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания…», – заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live» на YouTube, передает РИА «Новости».
По словам главы ДНР, у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тысяч украинских военных, постоянно в район поступает военная техника.
«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны - порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе 100 километров (от границы с РФ), плюс-минус», – отметил Пушилин, добавив, что постоянно поступает техника.
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При этом поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако стопроцентного подтверждения этих сведений пока нет, сообщил глава ДНР.
«Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень острожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет», – заявил Пушилин.
Он также подчеркнул, что вопреки истерике в западных СМИ, ДНР не готовит наступление в украинскую сторону, но со своей стороны готовы к нападению со стороны Украины.
Ранее заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
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Соединенным Штатам следует отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет, выразил мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.
Автор материала выразил уверенность, что «попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», передает РИА «Новости».
По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. «И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период – например, 25 лет <…> кажется очень разумной», – добавил он.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Британии назвали Россию «крепким орешком»
Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком, выразил мнение главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.
Обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер выразил уверенность, что новые антироссийские санкции, если Соединенные Штаты их решатся ввести, не станут для экономики России «экзистенциальными». Ограничения способны осложнить жизнь России, но не нанесут по ней смертельного удара, отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Схожее мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. «У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», – сказал эксперт.
Чтобы оказать реальное влияние, Западу придется сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив Россию из международной платежной системы SWIFT, заявил Уорнер. «Ни одно из этих действий не выглядит реалистичным, – констатировал он.
В пятницу вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения России от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Главком ВМС Германии ушел в отставку после высказываний о Крыме
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Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщилo немецкое издание Bild.
Согласно имеющимся у издания сведениям, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку Шенбаха, передает ТАСС.
В ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Он отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает», передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.
Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.
Как сообщалось, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Москва обвинила МИД Британии в провокациях и дезинформации по Украине
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Внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
«Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига*», – приводит текст заявления МИД России ТАСС.
Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
В Форин оффисе также выступили с утверждением, что «российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины в 2012–2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины в 2010–2012 годах и главу администрации бывшего президента Украины [Виктора] Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Николая Азарова, премьер-министра Украины в 2010–2014 годах». При этом, по версии Лондона, некоторые из указанных лиц «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину».
Глава Форин оффиса Лиз Трасс в связи с этим призвала Москву к снятию напряженности и переговорам. С ее точки зрения, «опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль». Трасс считает, что «Россия должна предпринять усилия по деэскалации, закончить свою кампанию агрессии и дезинформации и стремиться вернуться на путь дипломатии». «Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, что любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой с существенной ценой», – отметила она.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «британская позиция по Украине также ясна»: Лондон «безоговорочно поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым». «Украина – независимое и суверенное государство», – добавили в МИД.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона «Ураганов» в Донбасс
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Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
«Мы продолжаем фиксировать факты наращивания группировки вооруженных формирований Украины в Донбассе... Командование операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады (вооруженных сил Украины), на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган», – приводит слова представителя народной милиции ДНР РИА «Новости».
Также отмечается, что нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки семь раз обстреляли Донбасс.
Лондон пригрозил Москве санкциями за попытку установить «марионеточный» режим на Украине
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Лондон намерен применить в отношении Москвы серьезные экономические санкции не только в случае ее «вторжения» на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков, заявил заместитель премьер-министра Британии, министр юстиции Доминик Рааб.
По его словам, Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной. Он отметил, что Кремль ожидают «очень серьезные последствия», если он решит вторгнуться на Украину или установить там «марионеточный режим», передает ТАСС.
Заместитель британского премьера уточнил, что против Москвы будет применен широкий пакет «экономических и финансовых рестрикций».
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
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Китай опроверг «просьбу» Си Цзиньпина к Путину «не нападать на Украину»
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Публикация американских СМИ о якобы просьбе главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр является фейком и провокацией, сообщило посольство Китая в Москве.
«Публикация Bloomberg о том, что якобы председатель КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», – приводит ТАСС сообщение посольства.
Подчеркивается, что Китай выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских договоренностей.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация агентства Bloomberg является операцией американских спецслужб.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Украинский политик назвал версию Лондона о поддержке Москвы «чушью»
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Владелец украинского телеканала «Наш», бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Мураев напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены. Имя Мураева внесено в список физических лиц, который был опубликован на сайте правительства РФ 25 декабря 2018 года, передает ТАСС.
«Я с трудом пытаюсь переварить эту чушь и глупость. Возможно, кто-то хочет закрыть еще один независимый канал», – сообщил Мураев The Daily Telegraph. «В британском Форин оффисе что-то напутали. Все это не очень логично», – добавил политик в комментарии британскому изданию The Observer.
Заявление МИД Соединенного Королевства посчитали странным и несколько опрошенных британскими СМИ украинских экспертов. Так, бывший руководитель пресс-службы дипведомства Василий Филипчук назвал его смехотворным.
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
США присоединились к заявлению Британии о якобы планах России установить на Украине лояльное правительство
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У США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно желания России установить лояльное правительство на Украине, сообщил американский источник.
«Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания раскола», – сказал источник CNN.
Еще один источник сообщил, что США «владеют такой же информацией».
В воскресенье президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил ситуацию на Украине со своей командой по нацбезопасности. Байден заявил, что «в случае, если Россия совершит дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты обеспечат быстрые и жесткие последствия для России вместе с нашими союзниками и партнерами».
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Эксперт предсказал обострение внешнего участия в борьбе за власть на Украине
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Борьба за украинскую власть станет обостряться, в том числе с внешним участием, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Британское Министерство иностранных дел добавило в ситуацию вокруг Украины новых оттенков – заговор с инфильтрацией пятой колонны. Ведомство объявило о подготовке Россией марионеточного правительства, которое будет установлено в Киеве после вторжения. Возглавит его бывший депутат Евгений Мураев, а войдут чиновники эпохи Януковича, живущие сейчас в эмиграции в России. Красиво!» – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.
По его словам, можно предположить только одно: если именно украинский вопрос стал ключевым в процессе установления нового порядка в Европе, «внешняя потасовка неизбежно превратится во внутреннюю».
«И если общее решение как-то будет зависеть от действий Киева, а оно будет, ведь решение проблемы Донбасса в него должно быть вмонтировано, борьба за композицию украинской власти станет обостряться. В том числе с внешним участием», – добавил он.
Ранее заместитель премьер-министра Британии, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен применить в отношении Москвы серьезные экономические санкции не только в случае ее «вторжения» на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
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Кулеба предупредил Германию о многолетней обиде украинцев из-за отказа поставлять оружие
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Украина разочарована отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, украинцы будут помнить это десятилетиями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации. Мы были бы еще более разочарованы, если Германия не только отклонялась поставлять оружие нам, но и препятствовала другим делать это», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на Welt am Sonntag.
По его словам, отказ Германии по этому вопросу также разочаровывает украинскую общественность. «К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить это, и это печально для меня, как министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, а люди лелеяли друг к другу дружеские и сердечные чувства», – подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что с уважением относится к отсылке властей Германии к историческому прошлому в вопросе поставок оружия Украине, но не согласен с этим. «Украина претерпела огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Сейчас, когда мы вновь страдаем и находимся под угрозой, единственная приемлемая политика – позволить нам защищаться», – уточнил министр.
Кулеба также пояснил, что Германия в прошлом «совершала ошибки в отношении Украины», а потому сегодня частью ответственности за это было бы принятие «правильных решений». «Чем сильнее Украина, тем ниже риск дальнейшего военного конфликта с Россией», – отметил он.
Ранее Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, но последние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Накануне министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
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Захарова назвала публикацию о «просьбе Китая не нападать на Украину» операцией спецслужб США
Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, является операцией американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия. Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», – подчеркнула Захарова.
Как добавила официальный представитель МИД России, агентство в своем материале не приводит, пусть даже анонимных, ни российских, ни китайских источников; названным в материале «дипломатом в Китае» являются американцы; кроме этого Bloomberg не обращался за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.
«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем». И вот вроде, по их логике, прекрасный момент – Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает... но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле», – подчеркнула Захарова.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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В Раде заявили о невозможности возврата Крыма
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха; он отметил, что Украине не удастся вернуть Крым.
«Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и Путину нужно высказать уважение... А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства. А Путин, который сегодня заставляет считаться весь мир со своей позицией, действительно как мужчина и политик вызывает уважение! Еще вчера Запад его называл убийцей, а сегодня он требует от них ответов на свои ультиматумы в письменной форме и устанавливает сроки! Дрессирует», – написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после слов о Крыме.
Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали Шенбаха. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.
Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.
Позже стало известно, что украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что считает недостаточной отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха.
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