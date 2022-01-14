Названы регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Российские НКО научились сотрудничать с государством на равных

Фонд президентских грантов выделил четыре миллиарда рублей на поддержку некоммерческих организаций. Добрая половина этих денег достанется социальным и волонтерским НКО, помогающим людям в условиях пандемии. Как сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, почти такую же сумму НКО сумели найти и сами – за счет софинансирования, что делает их по сути равноправными партнерами для государства.

В четверг в Москве состоялось заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества. В заседании, которое провел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, участвовали гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин и председатель объединенного экспертного совета конкурсов на предоставление грантов Андрей Клепач.

Заседание длилось больше часа, после чего участники объявили об итогах: в этот раз гранты более чем на 4 млрд рублей получат примерно две тысячи социально ориентированных НКО. При этом самым популярным оказалось направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», на втором месте – «Соцобслуживание и соцподдержка граждан». На третьем – «Сохранение исторической памяти».

Как отметил Кириенко, охрана здоровья стала самым популярным направлением с начала пандемии. «Самый большой грант – 56 млн рублей, его получает «Русфонд» на реализацию проекта «Доставка жизни», помощь людям, нуждающимся в пересадке костного мозга. Они обеспечивают подбор доноров и трансплантацию», – пояснил первый замруководителя администрации президента.

«У нас всегда до пандемии первое место среди направлений занимала социальная поддержка. В последние два года – с учетом пандемии – на первое место вышли проекты из категории защиты здоровья, – заявил Кириенко, отвечая на вопрос корреспондента газеты ВЗГЛЯД. – Среди них – большое количество проектов, связанных с той поддержкой, которую оказывали людям социально ориентированные НКО на фоне пандемии. А они огромный объем работы выполняют с привлечением волонтеров. Средства из грантов могут идти, например, на средства индивидуальной защиты для самих волонтеров, а также на приобретение продуктов питания и средств для оказания помощи пожилым людям».

Кроме того, напомнил он, сложности в последнее время возникли у многих приютов для животных, поскольку им до пандемии обычно помогали бизнесмены-меценаты, однако теперь их возможности тоже сузились.

«В таких приютах трудится много волонтеров, причем безвозмездно. А вот на корм для животных, на лекарства – на такие цели средства тоже могут идти из грантов», – пояснил Кириенко.

«Если еще пять лет назад у нас о поддержке и одобрении социально ориентированных НКО и волонтеров говорило около 40% населения, то сейчас – больше 90%.

От 15 до 16 млн человек в стране говорят, что хотя бы раз в течение года принимали участие в том или ином благотворительном либо волонтерском проекте. И в два раза больше людей говорили, что готовы принять в этом участие. Мне кажется, это свидетельствует об определенном потенциале. Есть куда двигаться», – заявил первый замглавы администрации президента.

Фонд президентских грантов начал работу в апреле 2017 года. Он проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты российским НКО для проектов по 11 направлениям, охватывающим весь спектр общественной жизни. За весь период работы помощь получили более 20 тыс. проектов.

Кириенко отметил, что за пять лет работы Фонда на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из федерального бюджета выделено 47 млрд, а с учетом софинансирования – более 83 млрд рублей. При этом первый замглавы администрации президента подчеркнул: организаторы особо следят за тем, чтобы гранты в большей степени шли регионам, а не Москве. «В этом году столичные организации получили самую маленькую сумму за все пять лет», – указал он.

Хотя нынешний конкурс – уже двенадцатый для Фонда, по-прежнему остается высокой доля НКО, получающих от него помощь впервые. Так, по словам Кириенко, в этот раз 33% победителей составляют НКО, которые ранее не получали гранты. Доля тех, кто уже участвовал в конкурсе, но раньше не выигрывал, составила 16%. Есть среди победителей и НКО, упорству которых, по словам организаторов, можно только позавидовать. Так, к примеру, лишь с двенадцатой попытки удалось победить башкирской некоммерческой организации «Ихтирам» («Уважение»). Она получит 472 тыс. рублей на создание «Пункта проката технических средств реабилитации «Забота». Команда проекта закупит технические средства реабилитации – трости, ходунки, кресла-коляски, которыми смогут воспользоваться люди с инвалидностью.

Лишь с одиннадцатой попытки выиграла конкурс НКО «Добро рядом» из села Лямбирь (Мордовия), получив 493 тыс. рублей на проект «Золотой возраст». Авторы инициативы планируют организовать для пожилых селян регулярные спортивные тренировки – они будут заниматься скандинавской ходьбой, йогой, играть в шахматы.

Всего же в этот раз было подано 10 484 заявки из всех регионов, до независимой экспертизы было допущено 10 004 инициативы. «Определены 1942 некоммерческие организации – победители, им выделено 4 млрд 35 млн рублей», – объявил Кириенко. Еще 3 млрд 288 млн рублей, то есть еще 81%, организации-победители, по его словам, привлекают самостоятельно – в качестве софинансирования. Эти финансовые показатели говорят о том, что НКО научились сотрудничать с государством по сути в статусе равноправного партнера.

Кроме того, растет роль Фонда президентских грантов в поддержке НКО через передачу им наработанного ранее опыта, добавил Кириенко. «Это, на мой взгляд, одно из важнейших изменений: фонд не просто занимается справедливым распределением денег, но вносит все больший вклад в организацию системы учебы и обучающих встреч», – подчеркнул он. По словам Кириенко, для ста человек из числа победителей конкурса будет организована «большая учеба». Затем «учеников» попросят проводить подобные тренинги в регионах «с молодыми, менее опытными НКО», чтобы они также перенимали опыт, пояснил он.

«Если у какой-то некоммерческой организации, у неравнодушных людей появится сегодня желание помогать гражданам, им не обязательно придумывать проект заново.

Им достаточно зайти на сайт Фонда президентских грантов и просто изучить лучший опыт», – отметил первый замглавы администрации президента. «Им подскажут, куда поехать и посмотреть, как это делается. Для них организуют соответствующую учебу, им преподадут все необходимые методики. Вот эта передача опыта – это, может быть, даже более значимо, чем просто распределение денег», – подчеркнул Кириенко.

«Помимо Фонда президентских грантов, у нас с прошлого года начал работать Президентский фонд поддержки культурных инициатив. В этом году у него распределяются уже 8 млрд рублей», – добавил Кириенко.

«У самого Фонда президентских грантов сумма осталась неизменной – 10,2 млрд рублей, но возможностей поддержки социальных проектов становится больше, потому что тогда не было Фонда культурных инициатив. У нас из этих 10,2 млрд рублей 1 млрд 650 млн рублей уходили как раз на два направления, связанных с культурой: поддержка культурных проектов, а также отбор и поддержка талантливой молодежи в сфере культуры», – сказал он, уточнив, что теперь все эти заявки перешли в Фонд поддержки культурных инициатив.

Что касается проектов, одобренных в четверг координационным комитетом, то они могут стартовать уже с 1 февраля. Тогда же начнется прием заявок на второй конкурс президентских грантов этого года.