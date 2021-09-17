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Путин не будет участвовать в созванной Байденом встрече по климату
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Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от России идет по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия.
Песков также заявил, что в планах президента пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя. «Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
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Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.
Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».
«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
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МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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В Германии допустили выход Франции из НАТО
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«Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.
«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.
«Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.
«Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.
«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.
«И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
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В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
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Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
Стало известно о подготовке визита Нуланд в Россию
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Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.
О том, что Виктория Нуланд, весной вступившая в должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, этой осенью может посетить Россию, «Коммерсанту» рассказали информированные источники в Вашингтоне и Москве. «Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», – сказал источник в столице США. Российские дипломатические источники поделились похожей информацией: предварительно визит планируется на ноябрь.
По данным издания, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину.
Некоторые источники в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле – заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.
Именно Украина, если визит Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также присоединение Россией Крыма.
Украинский Майдан прославил Нуланд в России. Зимой 2013 года она появилась там, пообщалась с протестующими и угостила их бутербродами и печеньем. Этот ее жест породил геополитический мем «печеньки Госдепа».
Минфин США раскрыл объем вложений России в американские гособлигации
Объем вложений России в американские государственные облигации в июле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,006 млрд долларов, следует из опубликованных Минфином США документов.
Доля долгосрочных облигаций в июле, как и в июне, составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов, эта цифра также совпадает с показателем за июнь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госбумаг США в июле осталась Япония с показателем 1,31 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В прошлую среду министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.
Напомним, в июне Россия увеличила объем вложений в госдолг США с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов. Ранее Россия сократила вложения в госдолг США с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае. Резко сокращать вложения в госдолг США Россия начала в 2018 году.
Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана
Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.
Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС.
Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами».
«Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер.
Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе
Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».
«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.
Белый дом призвал не беспокоиться из-за частого кашля Байдена
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Частый кашель президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время выступлений и других официальных мероприятий не должен рассматриваться как повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.
«Это не повод для беспокойства. У нас есть доктор, который ездит с ним, который, очевидно, проводит осмотр в случае такой необходимости», – приводит слова Псаки ТАСС.
Тогда одна из журналисток спросила, «есть ли какое-то объяснение, почему он (Байден) так часто кашляет». «Я не думаю, что это повод для беспокойства», – повторила в ответ Псаки. «Полагаю, есть множество причин, почему нам может быть необходимо прочистить горло, мы можем немного простудиться. Конечно, это то, с чем могут сталкиваться президенты, другие избираемые чиновники, журналисты, пресс-секретари», – добавила она, подчеркнув, что «обеспокоенности медицинского характера» нет.
Напомним, в конце июля конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон предсказал отставку президента США Джо Байдена в ближайшем будущем из-за медицинских проблем.
В марте Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить. В том же месяце зрители телеканала Fox News усомнились в способности Байдена быть президентом Соединенных Штатов, предположив, что Байдена вскоре может сменить вице-президент США Камала Харрис.
Песков рассказал о здоровье Путина
Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно.
«Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.
На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем».
Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Приложение «Навальный» удалили после бесед с послом США в России
Приложение «Навальный» было удалено из магазинов Google Play и App Store после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в Москве, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», – заявил Климов, передает РИА «Новости».
По его оценке, в Google и Apple сделали «единственно правильный вывод»: на территории России все должны исполнять российскую Конституцию и другие законы. «Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении», – сказал сенатор.
При этом Климов отметил, что комиссия продолжит мониторинг. «Это не первый случай, что после предостережений, высказанных, в том числе, и нашей комиссией, такие компании как Google и Apple уделают вредоносный контент, который по сути является противоправным», – заявил сенатор.
О том, что приложение «Навальный» удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, стало известно ранее в пятницу.
Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией*» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store.
Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться.
Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.
Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам
Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС.
«Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия – сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС», – передает ТАСС слова главы российского государства.
«Считаю весьма актуальной и полезной инициативу проведения сегодня совместного заседания лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Это дает нам возможность более детально обсудить вопросы практического сотрудничества двух организаций на афганском треке, выстроить необходимую координацию с учетом специфики полномочий ШОС и ОДКБ», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Напомним, Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе.
Путин принял участие в заседании лидеров ШОС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе.
Это второй международный саммит в Душанбе за последние два дня, в четверг состоялось заседание руководителей государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором Путин также участвовал удаленно, передает ТАСС.
Российский лидер был вынужден отменить визит в Таджикистан в связи с уходом на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в его близком окружении.
Также в пятницу впервые состоится общая встреча лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. На встрече лидеров планируется обсудить деятельность объединения, отмечающего 20-летие, а также актуальные мировые проблемы, включая пандемию и ситуацию в Афганистане.
Напомним, Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
Путин рассказал о финансовой поддержке граждан и экономики в пандемию
Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны, сообщил президент Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин заявил, что «Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», передает ТАСС.
Глава государства также выразил мнение, что цифровизация и экологически чистые технологии «во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь», станут одними из ключевых инструментов для стимулирования дальнейшего экономического роста.
Путин сообщил, что Россия пригласила представителей ШОС на международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования, которые пройдут в Казани в октябре. Он подчеркнул, что принятый на прошлогоднем саммите комплексный план по противодействию эпидемиям сыграл свою роль в восстановлении динамики экономического сотрудничества на пространстве объединения.
«Важно, что реализацией плана занимаются активно и заинтересованно все страны – члены ШОС», – сказал он.
Президент также отметил, что «Россия безвозмездно передала государствам – членам организации тесты для проведения почти 1,2 млн исследований на COVID-19».
«Продолжаем направлять ведущих специалистов и ученых в сфере здравоохранения для оказания помощи партнерам», – заключил Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин заявил о восстановлении экономической жизни после пандемии.