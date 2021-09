Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам В России выявили 19,9 тыс. случаев коронавируса за сутки Путин рассказал о финансовой поддержке граждан и экономики в пандемию 17 сентября 2021, 11:31 Текст: Наталья Ануфриева

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны, сообщил президент Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин заявил, что «Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», передает ТАСС. Глава государства также выразил мнение, что цифровизация и экологически чистые технологии «во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь», станут одними из ключевых инструментов для стимулирования дальнейшего экономического роста. Путин сообщил, что Россия пригласила представителей ШОС на международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования, которые пройдут в Казани в октябре. Он подчеркнул, что принятый на прошлогоднем саммите комплексный план по противодействию эпидемиям сыграл свою роль в восстановлении динамики экономического сотрудничества на пространстве объединения. «Важно, что реализацией плана занимаются активно и заинтересованно все страны – члены ШОС», – сказал он. Президент также отметил, что «Россия безвозмездно передала государствам – членам организации тесты для проведения почти 1,2 млн исследований на COVID-19». «Продолжаем направлять ведущих специалистов и ученых в сфере здравоохранения для оказания помощи партнерам», – заключил Владимир Путин. Ранее Владимир Путин заявил о восстановлении экономической жизни после пандемии.

Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН 15 сентября 2021, 23:43

Фото: Li Muzi/Xinhua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса. «Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН. «Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме. «Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме. Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее». Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль назвал род занятий заболевших в окружении Путина людей 16 сентября 2021, 12:05

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность. «Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о заболевших коронавирусом в окружении президента. Он добавил, что необходимые тестирования президента проводятся, он работает в обычном режиме: несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает. Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина 14 сентября 2021, 12:43

Фото: Aleksey Nikolskyi/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил. «Президент абсолютно здоров», – сказал он, комментируя состояние здоровья президента, передает ТАСС. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно». Он также указал, что изоляция не влияет на интенсивность работы Путина. «Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – рассказал Песков. Он также сообщил, что Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин планирует поздравить с днем рождения заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. «Безусловно, поздравит, – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. – Сейчас у него (президента) активно идут международные телефонные разговоры. Конечно, поздравит». 14 сентября Медведеву исполнилось 56 лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева 16 сентября 2021, 19:02

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник. По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН. Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике Давыдовского. Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь». В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone. В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист 15 сентября 2021, 19:35 Текст: Елена Мирошниченко

Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал. По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости». «Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он. Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса. «Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста. По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака». В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР. По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти. Путин призвал регулярно повышать доходы военных 14 сентября 2021, 16:02 Текст: Елизавета Булкина

Доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин главе Минобороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством «Единой России». «Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам», – передает слова главы государства ТАСС. «Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией», – указал президент. «Эту работу мы продолжим и дальше», – сказал он. В свою очередь Шойгу доложил Путину, что военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату. «В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 502 «О единовременной выплате всем военнослужащим» произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», – сказал глава Минобороны. По его словам, также пенсионерам Минобороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей. «Выплаты завершены, о чем и докладываю», – добавил Шойгу. Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы 14 сентября 2021, 16:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы. «Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают... В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает», – заявил Путин на совещании с правительством России и руководством партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пособие на детей школьного возраста на общую сумму 206 млрд рублей на сегодняшний день получили 20,6 млн детей. «Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей», – сказала Голикова. Также она рассказала, что пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. «С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающимися, получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тыс. беременных женщин», – рассказала Голикова. По словам вице-премьера, программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования. «Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде «Единой России». Отвечая на эти вызовы, совместно с «Единой Россией» мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9-го класса», – сказала Голикова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила расширить возраст для выдачи пособия, которое сейчас предоставляется на детей от трех до семи лет. «Сейчас есть пособия на детей от трех до семи, но, конечно, важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми», – сказала омбудсмен. Она пояснила, что важно развивать эти меры поддержки, наращивать их. Кузнецова также заявила о необходимости создавать все больше новых форматов господдержки семьи, которые государство будет обеспечивать на постоянной основе. «Сегодня государство берет на себя постоянные обязательства, это не трехлетний бюджетный период, это даже не пять лет. То есть теперь те меры поддержки, которые озвучены здесь и сегодня, они будут реализованы всегда. И вот это постоянство в своей поддержке, постоянство в исполнении своих обязательств, мне кажется, очень важно слышать и знать сегодня особенно, когда наши семьи принимают решение о рождении ребенка, когда принимаются иные судьбоносные решения для семьи. Конечно, хочется, чтобы этих форматов и форм поддержки было, безусловно, как можно больше», – подчеркнула Кузнецова. Ранее Путин заявил, что в России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на Госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности. СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки 15 сентября 2021, 14:49

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ. Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером). При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни. Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа. Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии. Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября. Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом. Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Стало известно о преимуществе «Спутник V» против штамма «дельта» 16 сентября 2021, 20:37

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm, сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы. «Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина «Спутник V» наиболее эффективна против варианта «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm», – отмечает издание со ссылкой на ученых, передает РИА «Новости». По данным исследования, самые высокие титры антител против «индийского штамма» получили те, кто был привит «Спутником V» и до этого перенес коронавирус. «Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», – отметила газета. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%. Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обратился к россиянам накануне выборов 16 сентября 2021, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Выборы в Госдуму – важнейшее событие в жизни страны и общества, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. «Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», – обратил внимание президент. «Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер. «Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – отметил глава государства. «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер. Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Минздраве отреагировали на звучащие в США сомнения в необходимости ревакцинации 16 сентября 2021, 13:38

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

По результатам ревакцинации российскими вакцинами четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител, что говорит о наилучшей защите пациента от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя сомнения властей США в необходимости повторной вакцинации против COVID-19. Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США сообщили, что не уверены в необходимости проведения ревакцинации, поскольку есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает. «Вне зависимости от тех новых публикаций, которые появляются по теме ревакцинации, я считаю, что те рекомендации по вакцинации, которые публикует Минздрав России, являются абсолютно обоснованными на основании тех вещей, которые мы видим. Более того, я хотел бы сказать о том, что и сам сделал ревакцинацию, по результатам которой четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител», – говорит Козлов. Ревакцинацию специалист называет наиболее необходимой, например, в рамках университетов, поскольку туда приезжает большое количество студентов из разных стран и различных регионов России, где отличается эпидемиологическая ситуация, преобладают разные виды штаммов, для борьбы с которыми может оказаться недостаточно лишь первичной вакцинации. «Конечно, любые научные публикации и исследования в этой области интересны и полезны, но с моей точки зрения, те рекомендации, которые выпускает Минздрав, являются обоснованными. К тому же, те же эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют не проводить ревакцинацию населения в ближайшее время в связи с тем, что многие страны, к сожалению, вообще не получили вакцины», – рассказывает врач. В начале августа текущего года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказался, что необходимо ввести мораторий на использование ревакцинации во всех странах до конца сентября, добавив, что возможно после его придется продлить до конца года. За это время страны, не имеющие вакцины, преимущественно развивающиеся, должны вакцинировать большую часть своего населения, поскольку глобально победить COVID-19 можно только с помощью коллективного иммунитета во всем мире. «С моей точки зрения, данные интересные, но они не должны приводить ни к каким кардинальным решениям до получения абсолютно убедительных доказательств того, что это не работает. При этом мы должны хорошо понимать, что любые вакцины, лекарственные препараты обладают определенным спектром нежелательных побочных реакций. Но в целом те данные, которые существуют по нашим вакцинам, показывают, что они безопасны», – считает Козлов. Однако быть на 100 % уверенным, что не разовьется никакой нежелательной побочной реакции после приема первой вакцинации или повторной, нельзя, продолжает специалист. Но такой же расклад виден и при любых других годами проверенных вакцин или препаратов. Ранее медицинский журнал The Lancet сообщил, что по результатам группы исследователей из разных стран, среди которых руководители ВОЗ, пришла к выводу, что повторная вакцинация от ковида не является необходимой. А все потому, что при слишком частом или раннем внедрении бустерных доз вакцин с иммуноопосредованными побочными эффектами возможны такие осложнения, как миокардит или синдром Гийена-Барре. ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения 15 сентября 2021, 22:41

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя, сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса. «Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», – приводит слова замглавы РАНО РИА «Новости». «[Производителем российской вакцины «Спутник V»] должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс [одобрения вакцины для экстренного применения] приостановлен до того, как это произойдет», – добавил замдиректора Панамериканской организации здравоохранения. В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования 16 сентября 2021, 21:14 Текст: Елена Мирошниченко

В департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию. «Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», – заявил ТАСС директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас. Также зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений. «Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – добавил Каас. Ранее стало известно, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя. В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».